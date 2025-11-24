Ennyit költöttek eddig nyugdíjas utalványokból – egészen meglepő adatok jöttek

A nyugdíjas utalványokat szeptember elseje és október közepe között postázták az érintetteknek. Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője a nyugdíjas utalványok felhasználása kapcsán lapunk megkeresésére elmondta, ebből kiindulva már szeptemberben megkezdődhetett a felhasználásuk, nagyobb értékben viszont októberben kezdhették el elkölteni a nyugdíjasok. A kormányzati tájékoztatás szerint október végéig 15 milliárd forint értékben használtak fel utalványokat, vagyis a teljes kiutalt hetvenmilliárd forintos keret több mint ötödét. Mivel az utalványokat december 31-éig használhatják fel a kedvezményezettek, így a hatása inkább a november-decemberi adatokban jelentkezik majd – mutatott rá Molnár Dániel.
Érdemes idejében felhasználni az utalványt
Figyelmeztetett ugyanakkor, a legnagyobb kereskedelmi láncok egyedi akciókat is bevezettek, a meglévő kedvezményeket kihasználva akár 10-30 százalékkal is magasabb értékben vásárolhatnak a nyugdíjasok. Ezen akciók miatt a hetvenmilliárd forintos keretösszeg akár nyolcvanmilliárd forint feletti többletkeresletet is generálhat a kiskereskedelemben. Az év utolsó hónapjaiban havi szinten az élelmiszerek értékesítése a kiskereskedelemben meghaladja az 500 milliárd forintot, vagyis a fennmaradó 55 milliárdos keret elköltése 4-5 százalékos többletet jelenthet legfeljebb a november-decemberi adatokban.
A december végi felhasználhatóság miatt nem érdemes a nyugdíjasoknak kivárni az utalványok felhasználásával
– mutatott rá Molnár Dániel. Az ugyanakkor, hogy kinél okoz magasabb költést és kinél megtakarítást (a korábban nyugdíjból finanszírozott vásárlást váltja ki az utalvány), erőteljesen függ a jövedelmi helyzettől. Az alacsonyabb nyugdíjban részesülők várhatóan teljes egészében elköltik az utalványt, esetükben tehát magasabb fogyasztásban csapódik majd le, miközben a magasabb jövedelműek esetében inkább az átrendeződés kerülhet előtérbe vagy az utalvány átruházása a gyerekeikre, unokáikra. Utóbbi lehet a járható út azok számára is, akik nem tudnák felhasználni az utalványt, mert például idősotthonban laknak. Szintén a kivárás ellen hat, hogy november elején a nyugdíjkorrekció miatt jelentős, átlagosan 47,2 ezer forintos többletjuttatást kapnak a nyugdíjasok, amely ugyancsak segítheti a fogyasztás simítását az utalványok felhasználásától függetlenül is.
Arra lehet számítani tehát, hogy az élelmiszer-utalványokat döntő részben rövid időn belül felhasználják, emelve ezzel a fogyasztást, amely az év utolsó hónapjaiban néhány százalékos többletkeresletet eredményezhet az élelmiszer-forgalomban.