Holnap estétől félnapos leállás jön az egyik legnagyobb hazai banknál

Bankszünnap lesz az Erste Banknál a pénzintézet honlapján megjelent tájékoztatás szerint. Mint honlapjukon írják, rendszereiken november 21. 22:00 és november 22. 11:00, valamint december 4. 22:00 és december 5. 03:00 közöttrendszerfejlesztési munkát végeznek, amely több szolgáltatásuk működését is befolyásolja.
Az Erste Banknál ezekben az időszakokban továbbra is elérhetők lesznek az alábbi szolgáltatások:
- Internetes vásárlás (kivéve 2025. 11. 21. 22:00 és 2025. 11. 22. 11:00 között)
- Azonnali átutalások fogadása (kivéve 2025. 11. 22. 00:00 – 2025. 11. 22. 04:00 között)
- George Web tiltása TeleBankon keresztül
- Bankkártya letiltása TeleBankon keresztül
- MobilePay
- Weboldal szolgáltatások
- Készpénzfelvétel és befizetés belföldön ATM-ből
- Fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül
- Mobilegyenleg feltöltése
A következő szolgáltatások nem lesznek elérhetők:
- George App és Web
- Internetes vásárlás (csak 2025. 11. 21. 22:00 és 2025. 11. 22. 11:00 között)
- Azonnali átutalások indítása
- Azonnali átutalások fogadása (csak 2025. 11. 22. 00:00 – 2025. 11. 22. 04:00 között)
- Erste TeleBank
- Vállalati NetBank
- Electra
- Erste Business MobilBank
- SMS szolgáltatások
- API csatorna
- Online termékigénylés
- Lakás-takarékpénztári befizetések online nyilatkozási felület
A honlapjukon olvasható tájékoztatóban hozzáteszik: a tervezett karbantartások bankszünnapnak számítanak akkor is, ha a szolgáltatások csak rövid ideig, és nem egy teljes napig szünetelnek a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. tv 286§ szerint. Ezt az tájékoztatást a tervezett leállás előtt legalább 30 nappal tették közzé a jogszabályi elvárással összhangban.