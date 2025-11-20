Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

bankszünnap

Holnap estétől félnapos leállás jön az egyik legnagyobb hazai banknál

22 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Digitális fejlesztések miatt egyes szolgáltatások nem vagy csak részlegesen lesznek elérhetők az Erste Banknál holnap estétől – közölte honlapján a pénzintézet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
bankszünnapbankbankkártyaErste Bankatm

Bankszünnap lesz az Erste Banknál a pénzintézet honlapján megjelent tájékoztatás szerint. Mint honlapjukon írják, rendszereiken november 21. 22:00 és november 22. 11:00, valamint december 4. 22:00 és december 5. 03:00 közöttrendszerfejlesztési munkát végeznek, amely több szolgáltatásuk működését is befolyásolja.

Erste Bank, Bővül a magyarországi ATM-hálózat (illusztráció)
Péntek estétől leállás jön az Erste Bank rendszereiben 
Fotó: Northfoto

Az Erste Banknál ezekben az időszakokban továbbra is elérhetők lesznek az alábbi szolgáltatások: 

  • Internetes vásárlás (kivéve 2025. 11. 21. 22:00 és 2025. 11. 22. 11:00 között)
  • Azonnali átutalások fogadása (kivéve 2025. 11. 22. 00:00 – 2025. 11. 22. 04:00 között)
  • George Web tiltása TeleBankon keresztül
  • Bankkártya letiltása TeleBankon keresztül
  • MobilePay
  • Weboldal szolgáltatások
  • Készpénzfelvétel és befizetés belföldön ATM-ből
  • Fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül
  • Mobilegyenleg feltöltése

A következő szolgáltatások nem lesznek elérhetők:

  • George App és Web
  • Internetes vásárlás (csak 2025. 11. 21. 22:00 és 2025. 11. 22. 11:00 között)
  • Azonnali átutalások indítása 
  • Azonnali átutalások fogadása (csak 2025. 11. 22. 00:00 – 2025. 11. 22. 04:00 között)
  • Erste TeleBank 
  • Vállalati NetBank 
  • Electra
  • Erste Business MobilBank 
  • SMS szolgáltatások
  • API csatorna
  • Online termékigénylés
  • Lakás-takarékpénztári befizetések online nyilatkozási felület

A honlapjukon olvasható tájékoztatóban hozzáteszik: a tervezett karbantartások bankszünnapnak számítanak akkor is, ha a szolgáltatások csak rövid ideig, és nem egy teljes napig szünetelnek a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. tv 286§ szerint. Ezt az tájékoztatást a tervezett leállás előtt legalább 30 nappal tették közzé a jogszabályi elvárással összhangban. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!