Észak-koreai hackerek tűntek fel Magyarországon is – a cégek nem tudnak róla

„Sok szervezet ma már nemzetközi szinten toboroz, és a távmunkára épülő felvételi folyamatokban gyakran elmarad az alapos személyazonosság-ellenőrzés. Ez azonban komoly kockázat, hiszen egy rossz döntéssel akár szankcionált egyének is bejuthatnak a vállalat rendszereibe” – figyelmeztet Szappanos Gábor, a Sophos kiberbiztonsági szakértője annak kapcsán, hogy észak-koreai hackerek több európai országban, köztük hazánkban is próbálkoznak.

Egyre több európai céghez próbálnak bejutni magukat távmunkásnak álcázó észak-koreai hackerek/Fotó: Shutterstock

A Sophos CTU (Cyber Threat Unit) kutatója, Sarah Kern szerint a hackerek gyakran AI által generált önéletrajzokat, hamis LinkedIn-profilokat és valósághű mesterséges portréfotókat használnak, hogy „eladják” magukat távmunkásként. A megszerzett jövedelmek egy része az észak-koreai rezsim finanszírozásába, köztük fegyverprogramokba áramlik.

6 figyelmeztető jel, amire a HR-csapatoknak érdemes figyelniük - így lehet kiszűrni a magukat távmunkásnak kiadó hackereket

Inkonzisztens digitális lábnyom: eltérő munkáltatói adatok a CV-ben, LinkedInen és egyéb felületeken. Ismétlődő elérhetőségek: ugyanaz a telefonszám, e-mail több „jelöltnél” – ez szervezett csalást jelezhet. Elkerülő kamera-használat: a kamera elutasítása, elmosódott vagy hamis háttér gyanús lehet. Helyismeret hiánya: a „helyben élő” jelölt nem tudja, milyen az idő, vagy hol található a cég. Sietség a felvételre: a gyanús jelölt sürgeti a döntést, elkerülné a szokásos ellenőrzéseket. Furcsa eszköz- vagy logisztikai igény: saját laptopot kér, címet módosít, vagy többször változtat bankszámlát.

Miért HR-kérdés ez, nem csak IT?

Bár a kibervédelem technológiai oldalról is fontos, a támadás gyakran a toborzásnál kezdődik. Ha a HR nem szűri ki a hamis személyazonosságot, a vállalat tudtán kívül adhat hozzáférést rendszereihez vagy pénzügyi folyamataihoz egy államilag támogatott csalónak.

„A legjobb védelem a következetesség. A szabványosított felvételi folyamat, az azonosítási protokollok betartása és az IT-biztonsági eszközökkel támogatott háttérellenőrzés együtt képesek megakadályozni, hogy rosszindulatú szereplők bejussanak a vállalatba” – tette hozzá Szappanos Gábor.