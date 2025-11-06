Hírlevél

Uniós oltalom alá került egy népszerű magyar pezsgő, hatalmasat durranhat az exportpiac

Az Európai Bizottság szerdán jóváhagyta, hogy az etyeki pezsgőt felvegyék az oltalom alatt álló eredetmegjelölések (OEM) nyilvántartásába. A védettség azt jelenti, hogy az etyeki pezsgőt kizárólag az Etyek környékén termesztett szőlőből készítik, és megfelel a szigorú földrajzi eredet követelményeinek.
Az Európai Bizottság (EB) szerdai jóváhagyása az etyeki pezsgő név használatára az Etyek település környékéről származó szőlőből előállított pezsgőre vonatkozik.

Uniós oltalom alá került az etyeki pezsgő
Fotó: Shutterstock
Az etyeki pezsgő ízvilágát alakító tényezők

A földrajzi terület jellemzői, a folyamatos széljárás, a talaj mészköves alapkőzete, az alacsony hőmérséklet és a párás levegő biztosítják a friss, citrusos jellegű, gyümölcsös ízt, valamint a gerincet adó savtartalmat. A pezsgő komoly érlelési potenciállal rendelkezik. 

Az állandósult folyamatos széljárás segít a levélzet szárazságának fenntartásában, miközben véd a penészedéstől és a betegségektől. A mészköves talaj különösen kedvező az első osztályú szőlő növekedéséhez, mivel a mészkő kiváló vízháztartási és tápanyag-vezető képességgel rendelkezik, melyek hozzájárulnak a termés összetettségéhez.

Az alacsony hőmérséklet és a párás levegő szintén kulcsfontosságúak, mert ezek adják a pezsgő frisseségét és gyümölcsös aromáját. A kézi szüret és a precíz feldolgozás biztosítják, hogy a szőlőben megőrződjön a kívánt savtartalom és aromakészlet, ami nélkülözhetetlen a kiváló minőségű pezsgő alapjának.

Az idősebb pezsgőkre jellemzőek a kekszes, kenyérhéjas jegyek, melyeket bársonyos buborékok és harmonikus savak egészítenek ki, hosszú lecsengéssel – írja az uniós oltalom alá való helyezésről kiadott közlemény.

Az etyeki pezsgő megjelölés ezzel bekerült a már több mint 3679 védett megnevezést tartalmazó eAmbrosia uniós adatbázisba.

Az unió élelmiszer-minőségjelző rendszerében – az oltalom alatt álló eredetmegjelölés (angolul: protected designations of origin, PDO) mellett, amelyet mostantól az etyeki pezsgő is élvez – az oltalom alatt álló földrajzi jelzés (angolul: protected geographical indications, PGI) az egyik legfontosabb kategória.

Ennek az elismerésnek köszönhetően a pezsgő a kontinens egyik kiemelkedő bor- és pezsgőtermékévé vált. Az uniós oltalom ugyanakkor hozzájárul a magyar pezsgő nemzetközi ismertségéhez és presztízséhez, és megerősíti a magyar pezsgő pozícióját az exportpiacokon, emellett nagyobb nemzetközi figyelmet irányít a régióban készülő termékekre.

Mindezek mellett az etyeki pezsgő ezzel a védettséggel olyan nemzetközi szintű elismertséget nyert, ami hozzájárul a régió turisztikai vonzerejének növeléséhez, és pozitívan hat a helyi termelőkre is.

 

