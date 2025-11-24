Európában itt költenek a legtöbbet és legkevesebbet az utazók – de mennyit hagynak nálunk?

A World Travel & Tourism Council (WTTC) előrejelzése szerint a nemzetközi látogatók kiadásai – vagyis az az összeg, amit az utazók a célországban elköltöttek – 2025-ben elérhetik a 2,1 billió dollárt, ezzel végre túlszárnyalva a járvány előtti szintet. Ez hatalmas turisztikai bevételt jelent, különösen egyes országokban.

Luxembeurg az abszolút befutó a turisztikai bevételt tekintve / Fotó: outdooractiv

Idén 2,1 billió dollárturisztikai bevételt generálnak világszerte az utazók

A Go2Africa utazási szakértői arra voltak kíváncsiak, hol költenek a turisták a legtöbbet a világon, ezért minden országban kiszámolták a turisztikai bevételek és a látogatók számának arányát. Így derült ki, mely úti célokban hajlandók a látogatók leginkább „mélyen a zsebükbe nyúlni”, akár a magas szolgáltatási árak, akár a prémium élmények miatt.

A felmérés szerint az országok közül

Luxemburg a világ legdrágább célpontja a látogatónkénti költés alapján. Pénzügyi központ-jellege miatt sok üzleti utazó érkezik rövid, de költséges látogatásra, akik átlagosan, forintban mintegy 1,9 milliós összeget hagynak itt. Libanon áll a második helyen, ahol a magas költés részben a gazdasági válság és infláció következménye: minden drágább, így a turisták kiadásai is. Itt csaknem 1,4 forintnyi összeget költenek az utazók. Saint Lucia áll a harmadik helyen, amely közkedvelt nászutas- és luxusüdülőhely, prémium szolgáltatásokkal, kirándulásokkal, spa-kezelésekkel. Itt majdnem 990 ezer forintot hagynak a vendégek.

Európában az átlagos turistánkénti költéseket tekintve:

az első helyen tehát Luxemburg áll 1,891 millió forintnyi összeggel,

a skandináv országok – Dánia, Izland, Norvégia, Svédország – szintén magas értéket mutatnak, 550–700 ezer forint fejenkénti összeg között,

a nagy turisztikai célországok, mint Franciaország, Olaszország, Spanyolország jelenleg csupán a középtartományban helyezkednek el, 400-450 ezer között,

Közép- és Kelet-Európa, mint Csehország, Lengyelország, Románia a 300–350 ezer fejenkénti sávban mozog, forintban.

Utóbbihoz tartozik Magyarország.

Hazánk a 17. helyen áll az európai mezőnyben, megelőzve egyebek mellett Lengyelországot, Csehországot és Görögországot is. Nálunk nagyjából 309 ezer forintot hagynak fejenként az utazók.

Ahol a legkevesebbet költenek a látogatók

A sor legvégén, némi meglepetésre Vatikánváros áll, ahol mindössze 5–6 ezer forintnyi összeg az átlagos költés fejenként. Az extrém kilógó adatot az okozza, hogy bár Vatikánváros gyönyörű, ahol egyszerre van jelen a gazdag történelem és a mély szellemi-kulturális örökség, mindössze néhány óra alatt bejárható. Így tehát szállásfoglalásra sincs szükség ahhoz, hogy mindent megnézzünk, illetve a költségek nagy része inkább belépőkből áll.