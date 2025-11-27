Bemutatták a világ legnagyobb ezüsttömbjét – csak ez ne essen senki lábára!

A Dubajban létesített, egyszerre fizikai és virtuális lehetőségeket kínáló kereskedelmi és üzleti központ, a Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) elkészíttette a világ legnagyobb ezüstrúdját, mellyel az Egyesült Arab Emírségek 1971-es megalapítása előtt fejezik ki tiszteletüket. A gigantikus ezüsttömb súlyával utal az alapítás évére: 1971 kg a súlya. A műtárgyat a dubaji székhelyű SAM Precious Metals nemesfémkereskedő és öntödét üzemeltető vállalatnál készítették el.

A közreadott képen a világ legnagyobb ezüsttömbje, súlya 1971 kg

Fotó: DMCC

Világrekorder a közel 2 tonnás ezüsttömb

Az 1971 kb súlyú ezüsttömb 1,3 méter hosszú, ezzekkel a paramétereivel pedig bekerül a Guinness Rekordok Könyvébe – tudatta a DMCC sajtóközleménye, melyet a Mining.com portál szemlézett. A közleményben kitérnek rá, hogy az ezüsttömb az Egyesült Arab Emírségek nemzeti törekvéseinek, valamint a gazdaságban párhuzamosan jelen lévő innovációnak és kézműves, iparos ügyességnek is a szimbóluma.

Kiderült az is, hogy az ezüsttömb jóval több, mint öncélú műtárgyat. Azt ugyanis a DMCC Tradeflow platformján keresztül tokenizálják, így ez lesz az első alkalom, hogy egy Guinness-díjas fémrúd szabályozott keretrendszeren belül tokenizációba kerül. A tokenizált árucikkekkel biztonságosan és skálázhatóan lehet kereskedeni, és a tokenbe való beruházás lehetőséget kínál arra, hogy a befolyó forrásokat a befektetők pénzügyi edukációjára is fordítsák – jelzi a vállalat.

A cég azt is közölte, hogy az iparág vezető partnereivel kötött együttműködésük részeként arra törekednek, hogy felgyorsítsák más fizikai befektetési eszközök, így az arany, gyémántok és hasonló értékőrzők tokenizációját, az így szerzett tapasztalatokkal pedig új ágazati politikák megalapozásához járuljanak hozzá.

Forintban tíz számjegyű összeget ér

Arról a vállalat nem közölt információkat, hogy a rekorder ezüsttömb milyen tisztaságú ezüstből készült.

Amenyiben teljes, 99 százalékos, finomezüstöt feltételezünk, úgy a nemesfém aktuális piaci árát figyelembe véve a dubaji ezüsttömb értéke most mindegy 3,38 millió dollár, azaz nagyjából 1,1 milliárd forint.

Az arany árának történelmi csúcsokra való emelkedéséről több alkalommal írtunk az Origón, de az ezüst ára szintén figyelmet érdemlő emelkedésben van.