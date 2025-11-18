Felvásárolják az Otthon Centrumot, új korszak kezdődik a magyar ingatlanpiacon

Újabb jelentős akvizícióval erősíti piaci pozícióit az MBH Bank, amely a Budapesti Értéktőzsdén jelentette be, hogy megvásárolja az országos lefedettségű Otthon Centrumot a Biggeorge Holding leányvállalatától. A többlépcsős ügylet – amelynek lezárása a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyásához kötött – keretében a bank először a vállalat 80 százalékos, majd várhatóan 2028-ban a fennmaradó 20 százalékos tulajdonrészét is megszerzi.

Az Otthon Centrum felvásárlásával erősíti a pozícióit az MBH. A kép illusztráció. /Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Új kezekben az Otthon Centrum

Az Otthon Centrum az ingatlan- és hitelközvetítési piac egyik legmeghatározóbb szereplője, több mint 200 irodával, közel 1400 ingatlanközvetítővel és 500 pénzügyi tanácsadóval rendelkezik országszerte. A cégcsoporthoz tartozik az Otthon Centrum, az Open House, a Rockhome és a Benks hálózat is.

A Fundamenta Lakáskassza korábbi megszerzését követően ezzel a lépéssel teljessé válik az MBH Bank lakásfinanszírozási ökoszisztémája. A bankcsoport célja, hogy piacvezető szerepet érjen el, és az ügyfelek igényeit a megtakarítástól az ingatlanvásárláson át a hitelezésig teljeskörűen ki tudja szolgálni. Dr. Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója szerint az akvizícióval nemcsak az ügyfeleknek kínálhatnak teljeskörű szolgáltatáscsomagot, hanem hatalmasat lépnek előre a stratégiailag kulcsfontosságú lakáshitelezési szegmensben is. Hozzátette, a tranzakció ismét tanúbizonyságot tesz a bankcsoport stabilitásáról és dinamizmusáról.

Az elmúlt években ez a negyedik jelentős belföldi felvásárlásuk, és készen állnak a külföldi terjeszkedésre is.

Az ügyfelek számára az összefonódás gyorsabb, hatékonyabb és átfogóbb otthonteremtési szolgáltatásokat ígér, hiszen a lakástranzakciókhoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások nagy része eddig is közvetítőkön keresztül jutott el hozzájuk. A Fundamenta és az Otthon Centrum együttes teljesítményével a bankcsoport részesedése ezen a piacon jelentősen növekedhet.



A tranzakció az Otthon Centrum további fejlődését is elősegíti. Az MBH Bank által biztosított stabil háttérrel és a kínálkozó szinergiákkal a cégcsoport jelentősen bővülhet a jövőben. A bank komoly értékként tekint a négy hálózat franchise- és ügynökhálózatára is, akik számára a bankcsoport piaci pozíciójának köszönhetően szélesebb ügyfélkört és növekvő árbevételt tud biztosítani.

Az Otthon Centrum a jelenlegi menedzsmenttel és a már bevált, többesügynöki pénzügyi közvetítői modellel működik tovább, és a többi banki partnerükre is kiemelt figyelmet fordítanak a jövőben.