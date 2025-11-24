Fenyőfaszezon: ennyibe kerülnek majd várhatóan a karácsonyfák - FRISS árak

Már csak néhány hét választ el minket az év legszebb ünnepétől. A fokozatosan díszkivilágításba öltöző települések és az adventi vásárok illata jelzi: közeledik a karácsony. A legtöbb magyar család számára a szenteste elképzelhetetlen a feldíszített fenyőfa nélkül, ami egyszerre jelképezi az otthon melegét és az összetartozást. Legyen szó akár a plafonig érő nordmannról vagy a gyerekkort idéző illatos lucfenyőről, a fa kiválasztása minden évben visszatérő és fontos pillanat, ezért senki se szeretne éppen ekkor “hibázni”.
Ahogy közeledünk az ünnepekhez, menetrendszerűen megindulnak a találgatások is: vajon idén mélyebben a zsebünkbe kell nyúlnunk a kasszánál? A gazdasági változások és a forró, aszályos nyár hírei miatt sokan aggódnak az árak és a kínálat minősége miatt. Hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba, és eloszlassuk a felesleges félelmeket, egy őstermelő segítségével jártunk utána, mi a valós helyzet a fenyőpiacon, és mire számíthatnak a vásárlók, amikor elindulnak beszerezni az ünnep ékességét.
Nem kell félni a hiánytól: a magyar fenyő idén is gyönyörű
Sokan tartottak attól, hogy az idei száraz, forró nyár nyomot hagy a fenyőállományon, esetleg hiány alakul ki a piacon. Beckl Zsolt azonban mindenkit megnyugtatott: a legfontosabb termőterületeken – Somogy, Zala és Vas vármegyékben – a klíma továbbra is ideális a fenyőtermeléshez.
A fenyők nagy részét Somogy, Zala, és Vas megye környékén termelik, ezeken a helyeken igazából még mindig nagyon jó nekik a klíma, tehát azzal nincsen gond
– hangsúlyozta a szakember.
Bár néhány szárazabb régiókban szükség volt öntözésre, a gondos termelők odafigyelésének köszönhetően a fák minősége minden jel szerint az előző évekhez hasonlóan kifogástalan lesz. A modern technológia is besegít: a formára metszés és a szakszerű gondozás révén a magyar fenyők felveszik a versenyt a nyugati importtal.(És ahogy majd később látni fogjuk, sok esetben meg is előzik pket.) A szakértő szerint esztétikai problémáktól sem kell tartani, a fák egészségesek és formásak.
Az áremelés mértéke és okai
A fogyasztókat talán most is, mint a legtöbbször, leginkább az árak érdeklik. A termelési költségek növekedése elkerülhetetlenül begyűrűzik a fogyasztói árakba is. Beckl Zsolt szerint az őstermelők részéről egy mérsékelt, mintegy 10 százalékos emelés várható.
Én azt látom, hogy egy olyan 10 százalékos emelkedés várható tavalyhoz képest. Arra, hogy mennyit dobnak rá a kereskedők, ha tőlük vásárol az ember, nincsen rálátásom
– tette hozzá őszintén a termelő.
Egy másik, a magyar fenyőpiacot jól ismerő forrásunk az alábbi, méterenkénti számokat várja idén:
- luc: 4000Ft
- ezüstfenyő: 5-6000Ft
- nordmann:6-8000Ft
Az áremelkedés tehát jelen lesz, de a mértéke nagyban függ attól, hogy kitől vásárolunk. A fajták tekintetében továbbra is a nordmann fenyő a piac királya, de érdekes trendként megfigyelhető a feketefenyő iránti kereslet növekedése is, ami egyfajta nosztalgikus visszatérést jelent a korábbi évtizedek divatjához.
A frissesség titka
A külföldi, főként dán import fenyőkkel szemben a hazai őstermelői fák óriási előnye a frissesség. Míg az import árut sokszor már november elején kivágják, addig a magyar termelők jóval később, közvetlenül az ünnepek előtt kezdik a kitermelést.
Én például valamikor december első hetében fogom vágni az enyémeket, hozzám a visszajelzések alapján azért jönnek, mert ezek a fák még január végéig is zöldek
–mondta Beckl Zsolt. Szóval általánosítva kimondható, hogy a frissen vágott magyar fenyők akár január végéig is megőrizhetik üde zöld színüket, míg a korán kivágott import fák hamarabb hullatni kezdhetik a tűleveleiket a fűtött lakásban.
Mikor vegyük meg a fát?
Sokan már december elején, még Mikulás előtt szeretnék letudni a vásárlást, de Zsolt szerint érdemes türelmesnek lenni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az igazi szezon december 10. után indul. A lakásokban gyakran helyhiány miatt is csak az utolsó pillanatban kerül be a fa, így a vásárlás időzítése is ehhez igazodik. Sokan hajlamosak órákat tölteni a válogatással, centiméterről centiméterre keresve a „katalógusba illő”, hibátlan formát, ám a szakember szerint ezt teljesen felesleges túlgondolni. Beckl Zsolt tapasztalatai azt mutatják, hogy a vásárlók gyakran „túlizgulják” a döntést, pedig az otthon melegében, feldíszítve már nem a geometriai pontosság számít.
Nekem nagyjából az a lényeg, hogy fenyő legyen. Én annyira nem vagyok háklis, hogy ilyen formás legyen
– fogalmazott a szakember.
A lényeg az egészséges, üde zöld levélzet, a kisebb formai eltéréseket pedig a díszek és a fények jótékonyan elfedik majd. Ha lehet, ne a tökéletes karácsonyfa után loholjunk, töltsük inkább a méricskéléssel elpazarolt perceket a családunkkal.
