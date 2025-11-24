Fenyőfaszezon: ennyibe kerülnek majd várhatóan a karácsonyfák - FRISS árak

Már csak néhány hét választ el minket az év legszebb ünnepétől. A fokozatosan díszkivilágításba öltöző települések és az adventi vásárok illata jelzi: közeledik a karácsony. A legtöbb magyar család számára a szenteste elképzelhetetlen a feldíszített fenyőfa nélkül, ami egyszerre jelképezi az otthon melegét és az összetartozást. Legyen szó akár a plafonig érő nordmannról vagy a gyerekkort idéző illatos lucfenyőről, a fa kiválasztása minden évben visszatérő és fontos pillanat, ezért senki se szeretne éppen ekkor “hibázni”.

Kivágott fenyőfát visznek a Zala megyei Nemespátrón Az ország egyik legnagyobb fenyőnevelő térségében elkezdődött a karácsonyi fenyők kivágása. A kép illusztráció. /Fotó: MTI/Varga György

Ahogy közeledünk az ünnepekhez, menetrendszerűen megindulnak a találgatások is: vajon idén mélyebben a zsebünkbe kell nyúlnunk a kasszánál? A gazdasági változások és a forró, aszályos nyár hírei miatt sokan aggódnak az árak és a kínálat minősége miatt. Hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba, és eloszlassuk a felesleges félelmeket, egy őstermelő segítségével jártunk utána, mi a valós helyzet a fenyőpiacon, és mire számíthatnak a vásárlók, amikor elindulnak beszerezni az ünnep ékességét.



Nem kell félni a hiánytól: a magyar fenyő idén is gyönyörű

Sokan tartottak attól, hogy az idei száraz, forró nyár nyomot hagy a fenyőállományon, esetleg hiány alakul ki a piacon. Beckl Zsolt azonban mindenkit megnyugtatott: a legfontosabb termőterületeken – Somogy, Zala és Vas vármegyékben – a klíma továbbra is ideális a fenyőtermeléshez.

A fenyők nagy részét Somogy, Zala, és Vas megye környékén termelik, ezeken a helyeken igazából még mindig nagyon jó nekik a klíma, tehát azzal nincsen gond

– hangsúlyozta a szakember.

Bár néhány szárazabb régiókban szükség volt öntözésre, a gondos termelők odafigyelésének köszönhetően a fák minősége minden jel szerint az előző évekhez hasonlóan kifogástalan lesz. A modern technológia is besegít: a formára metszés és a szakszerű gondozás révén a magyar fenyők felveszik a versenyt a nyugati importtal.(És ahogy majd később látni fogjuk, sok esetben meg is előzik pket.) A szakértő szerint esztétikai problémáktól sem kell tartani, a fák egészségesek és formásak.

