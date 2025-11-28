Foglalkoztatottság: egymillióval nőtt a dolgozók száma

A Tisza kiszivárgott brutális megszorító programja minden bérből és fizetésből élő embert érint. A Tisza Párt eltörölné a jelenlegi egykulcsos adórendszert, helyette magasabb adókulcsú többsávos adórendszert vezetne be, 22 és 33 százalékos adót vetne ki a fizetésekre, ami bércsökkenést, valamint elbocsátásokat, a foglalkoztatottság gyengülését okozná. A Kormány ezzel szemben a magyar munkavállalók és a hazai kkv-k pártján áll és kitart az adócsökkentések mellett - írta a Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye.

Magasan áll a foglalkoztatottsági mutató

Fotó: Science Photo Library

A kormányzati intézkedéseknek köszönhetően 2010-hez képest már 1 millióval dolgoznak többen, miközben az átlagbér több mint háromszorosára, a minimálbér pedig négyszeresére nőtt.

Jól alakult a foglalkoztatottság

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 októberében továbbra is közel 4,7 millióan dolgoztak Magyarországon, a regisztrált álláskeresők száma pedig rendkívül alacsony szinten maradt, miközben a munkanélküliség mértéke hazánkban továbbra is az európai uniós átlag alatt van. A KSH legfrissebb munkaerőpiaci statisztikái a piaci konszenzusnak nagyjából megfelelően enyhén mérséklődő munkanélküliségi rátát jeleznek 2025 októberében. A modellbecslés adata 4,4 százalékot mutat, míg a hivatalos, háromhavi mozgóátlagos felmérés az augusztus–októberi időszakra vonatkozóan 4,6 százalékra emelkedő állástalansági arányt jelez.

A magas foglalkoztatottság a magyar gazdaság egyik alappillére, a hatékony kormányzati intézkedéseknek köszönhetően 2010-hez képest már 1 millióval dolgoznak többen, miközben az átlagbér több mint háromszorosára, a minimálbér pedig négyszeresére nőtt.

A szuverén magyar út a munkaalapú társadalomra, a családtámogatásokra, az otthonteremtésre, a vállalkozások támogatására és az ezeket segítő alacsony adókra épül. Mindezt romba döntené a Tisza Párt kiszivárgott terve. Brüsszel utasítására brutális többkulcsos jövedelemadó-emeléssel sújtanák a munkavállalókat, megadóztatnák a nyugdíjakat és elvennék a sok százezer család megélhetését biztosító termelő ipari vállalkozások adókedvezményét, ami bércsökkenést, valamint elbocsátásokat eredményezne.