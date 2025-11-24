Az európai háztartások negyede nem képes fizetni számláit – mutatjuk, hol a legnagyobb a baj

Több évnyi erős inflációs nyomás után az európai háztartások kezdik érezni a stabilizáció első jeleit. Ezt bizonyítják a havi számlák befizetésére vonatkozó javuló adatok. A pozitív tendencia ellenére az országok és társadalmi csoportok közötti különbségek tovább nőnek. Az Intrum által készített legfrissebb, European Consumer Payment Report 2025 című tanulmány szerint a fogyasztók egyre inkább eleget tesznek folyó kötelezettségeik kifizetésének. Ma az európaiak 76 százaléka fizeti időben a számláit, míg 2023-ban ez az arány 63 százalék volt. E pozitív tendencia ellenére az országok és társadalmi csoportok közötti különbségek tovább nőnek – írja a euronews.com.

Az Európai Központi Bank 2 százalékra csökkentett kamatlába enyhíti a fogyasztók egy részére nehezedő pénzügyi nyomást./ Fotó: Unsplash

Sok fogyasztó továbbra is túlélő üzemmódban van

Európa a lassú gazdasági stabilizáció szakaszába lépett. A munkaerőpiac nagyfokú rugalmasságot mutat – a nők, az idősebbek és a migránsok növekvő munkaerő-piaci részvétele az euróövezetben rekordszintre, 75,8 százalékra emelte a foglalkoztatási rátát. A bérek növekedése az EU-ban és az Egyesült Királyságban támogatja a vásárlóerő fellendülését, és az Európai Központi Bank 2 százalékra csökkentett kamatlába enyhíti a háztartások egy részére nehezedő pénzügyi nyomást.

A dezinflációs folyamat azonban számos országban lelassult, és az élelmiszer- és szolgáltatási árak továbbra is magasak. Amint arra Agnieszka Kunkel, az Intrum TFI vezérigazgatója rámutat, a növekvő fizetőképesség nem jelenti azt, hogy minden fogyasztó biztonságban érzi magát.

Egyértelmű szakadékot látunk azok között, akik anyagilag biztonságban érzik magukat, és azok között, akik még mindig hónapról hónapra élnek. Sok fogyasztó továbbra is 'túlélési üzemmódban' van – tétovázik a beruházásnál vagy a nagyobb költekezésnél, amit az évek óta tartó gazdasági bizonytalanság jellemez

– véli a szakértő.

Az összes díjat időben befizető háztartások aránya országonként eltérő. E tekintetben Spanyolország és Ausztria teljesít a legjobban 83 százalékos arányával, Görögország pedig a legrosszabbul 67 százalékos arányával. Lengyelország 70 százalékos mutatóval a 20 rangsorolt ország közül az utolsó helyről a 3. helyre került. Hazánk a középmezőny alján van, nálunk sokkal rosszabb a helyzet az Egyesült Királyságban, Finnországban is többek között.