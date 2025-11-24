Az európai háztartások negyede nem képes fizetni számláit – mutatjuk, hol a legnagyobb a baj

Több évnyi erős inflációs nyomás után az európai háztartások kezdik érezni a stabilizáció első jeleit. Ezt bizonyítják a havi számlák befizetésére vonatkozó javuló adatok. A pozitív tendencia ellenére az országok és társadalmi csoportok közötti különbségek tovább nőnek. Az Intrum által készített legfrissebb, European Consumer Payment Report 2025 című tanulmány szerint a fogyasztók egyre inkább eleget tesznek folyó kötelezettségeik kifizetésének. Ma az európaiak 76 százaléka fizeti időben a számláit, míg 2023-ban ez az arány 63 százalék volt. E pozitív tendencia ellenére az országok és társadalmi csoportok közötti különbségek tovább nőnek – írja a euronews.com.
Sok fogyasztó továbbra is túlélő üzemmódban van
Európa a lassú gazdasági stabilizáció szakaszába lépett. A munkaerőpiac nagyfokú rugalmasságot mutat – a nők, az idősebbek és a migránsok növekvő munkaerő-piaci részvétele az euróövezetben rekordszintre, 75,8 százalékra emelte a foglalkoztatási rátát. A bérek növekedése az EU-ban és az Egyesült Királyságban támogatja a vásárlóerő fellendülését, és az Európai Központi Bank 2 százalékra csökkentett kamatlába enyhíti a háztartások egy részére nehezedő pénzügyi nyomást.
A dezinflációs folyamat azonban számos országban lelassult, és az élelmiszer- és szolgáltatási árak továbbra is magasak. Amint arra Agnieszka Kunkel, az Intrum TFI vezérigazgatója rámutat, a növekvő fizetőképesség nem jelenti azt, hogy minden fogyasztó biztonságban érzi magát.
Egyértelmű szakadékot látunk azok között, akik anyagilag biztonságban érzik magukat, és azok között, akik még mindig hónapról hónapra élnek. Sok fogyasztó továbbra is 'túlélési üzemmódban' van – tétovázik a beruházásnál vagy a nagyobb költekezésnél, amit az évek óta tartó gazdasági bizonytalanság jellemez
– véli a szakértő.
Az összes díjat időben befizető háztartások aránya országonként eltérő. E tekintetben Spanyolország és Ausztria teljesít a legjobban 83 százalékos arányával, Görögország pedig a legrosszabbul 67 százalékos arányával. Lengyelország 70 százalékos mutatóval a 20 rangsorolt ország közül az utolsó helyről a 3. helyre került. Hazánk a középmezőny alján van, nálunk sokkal rosszabb a helyzet az Egyesült Királyságban, Finnországban is többek között.
A Z generáció negyede folyamatos pénzzavarban van
Az európai fogyasztók 43 százaléka állítja, hogy az elmúlt évek tartósan rontották pénzügyi jólétét.
- A fiatalabb generációk és
- az alacsonyabb jövedelműek
a leginkább érintettek - ők azok, akik a leglassabban profitálnak a javuló makrogazdasági mutatókból.
Bár a fizetések időszerűsége egyre nő, sok európai még mindig "hónapról hónapra" él. Tízből hatan rendszeresen félretesznek vésztartalékot a rosszabb napokra, és 29 százalékuk elismeri, hogy a gazdasági instabilitásról szóló hírek nyugtalanná teszik őket.
Az idei jelentés a késedelmes fizetések okai tekintetében is változást mutat: ismét a pénzhiány lett a domináns probléma. Ez a jelenség különösen a Z generációt érinti. A pénzhiányt 2024-ben minden ötödik ebbe a csoportba tartozó ember vallotta be, míg 2025-ben már 52 százalék.
A fiatalok számára további terhet jelent az úgynevezett törekvési nyomás. Ahogy Agnieszka Kunkel rámutat,
a közösségi média gyakran irreális példaképeket teremt, ami pénzügyi és pszichológiai feszültségekhez vezet.
A felmérés szerint minden harmadik európai bevallja, hogy az influencereknek való megfelelésre törekvés negatívan hatott a mentális egészségére.
Magyarországon a legalacsonyabbak a rezsiköltségek
Korábban írtunk róla, hogy 2012 óta összesen mintegy ötezermilliárd forintot spórolhattak meg a magyar családok a rezsiszámlákon. Ez nem történhetett volna meg, ha az Orbán-kormány nem tesz gyors és drasztikus lépéseket a rezsiköltségek mielőbbi visszafogására.
Az unió statisztikai hivatala, az Eurostat alátámasztotta, hogy a magyar háztartások fizetik a legalacsonyabb energiaárakat az Európai Unióban. Ez a rezsicsökkentés politikájának köszönhető. A villamos energia ára 10,4 euró volt Magyarországon az idei első fél évben, kicsivel több, mint az európai átlag harmada, ami 28,7 euró. A földgáz ára hazánkban 3,07 euró volt 100 kWh-ként, ami valamivel több, mint az uniós átlag negyede. Rezsiköltségek szempontjából a magyar lakosság igen kedvező helyzetben van már hosszú évek óta, és ennek folytatását garantálja Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump washingtoni megállapodása.