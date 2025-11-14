Donald Trump nem viccel, ha földgázról van szó: gigantikus LNG-projekt kezdődhet

Eredményesen záruló washingtoni tárgyalások eredményeként Magyarország a jövőben LNG-t, azaz cseppfolyósított földgázt is vásárol majd energiaellátásának diverzifikálásához. A magyar delegáció sikerével, az Egyesült Államokkal kötött megállapodások bejelentésével párhuzamosan egy földrajzi értelemben igen távoli hír is érkezett, melyet ugyanakkor épp annak tárgya: az LNG és annak a a diverzifikáció szempontjából betöltött jelentősége tehet érdekessé. Bár egyelőre korai annak latolgatása, hogy az EU-s és magyar, amerikai forrású LNG-beszerzéseket Alaszka is kiszolgálhatja-e, de a több évtizede tervezett gigantikus földgázprojekt lehetséges 2026-os indulása figyelmet érdemel.

Lendületet kaphat a hatalmas alaszkai földgázprojekt, melyben vezeték és LNG-terminál is épülne (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Cseppfolyósított földgáz: Alaszka lehet az aduász a kérdésben

Az LNG globálisan is egyre nagyobb jelentőségre tesz szert az enerigaellátásban – olyannyira, hogy mint megírtuk, a nagy LNG-exportáló országok részéről akár komoly nyomásgyakorlási eszközzé is válhat például az Európába irányuló szállítások leállításának kilátásba helyezése. Az EU egyébként a világ legnagyobb LNG-importőre, 2024-ben több mint 100 milliárd köbméter LNG-t importált. Magyarország is él az LNG nyújtotta előnyökkel – ennek részleteihez ezt a cikkünket ajánljuk –, mert az fontos diverzifikálási eszköz az energiaellátásban, és így az energiabiztonságban. Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy kiváltani nem tudja az olcsó vezetékes földgázt annak előnyei, elsősorban olcsósága miatt (a magyar rezsicsökkentési eredmények jelentős részben köszönhetők ennek a körülménynek). Ráadásul szállítása nehézkesebb, több munkafolyamatból áll, ráadásul az LNG tengeren töltött idejét leszámítva is hosszabb időt igényel, mint a vezetékes földgázé.

Mégis fontos szerepet játszhat térségek, országok, sőt, régiók ellátásában is, az Egyesült Államok pedig Donald Trump második elnöksége alatt arra törekszik, hogy felpörgesse energiaexportját a kőolaj- és az LNG-szállítások révén (ehhez persze még jobban fel kell futtatnia a belföldi termelést). Ebben óriási szerepet játszhat az óriási, alaszkai szénhidrogén-tartalék, mely nem csak olajból, hanem komoly földgázkészletekből is áll.