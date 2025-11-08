Rég nem látott csúcsokon a forint árfolyama – erősödhet-e tovább a hazai fizetőeszköz?

Az elmúlt hónapokban elképesztő formában van a forint, amely a januári árfolyamszintekhez képest mostanra az euróval szemben mintegy 7 százalékot, a dollár ellenében az év eleji 405 forintos maximumhoz képest szeptemberig közel 20 százalékot erősödött (azóta valamelyest gyengült a kurzusa a zöldhasúval szemben).

Rég nem látott szintekre erősödött a forint

Fotó: Peter Gudella / Shutterstock

Fontos tényező, hogy egy ilyen mértékű forinterősödés az államadósság alakulását is érdemben befolyásolja. Az euró viszonylatában a hazai fizetőeszköz már a 385-os szint közelében mozog, ami önmagában 1-1,5 százalékponttal lejjebb húzhatja az adósságrátát, vagyis akár ezermilliárddal is csökkentheti a központi költségvetés adósságállományát.

A forint elmúlt időszakban mutatott teljesítményét még jobban szemlélteti, hogy

az euróhoz viszonyítva másfél éves rekordszintre erősödött a hazai deviza.

Az Equilor friss elemzése szerint az elmúlt napok árfolyammozgásai alapján egy újabb támasz került letörésre az euró-forint árfolyamában, és a 387,40-es szint felülről már rövid távú ellenállást képez. A következő támaszok a jelenleg tesztelt 385-nél, majd 384 forint közelében húzódnak, utóbbi egy fontos ellenállási pont – vagyis eddig erősödhet tovább a hazai fizetőeszköz rövid távon, amennyiben a jelenlegi pozitív tendencia folytatódik.

A külföldi befektetők bíznak a magyar fizetőeszközben

Mindez azt is jelenti, hogy a külföldi befektetők bíznak a magyar fizetőeszközben, ami a Magyar Nemzeti Bank (MNB) vezetésének, illetve a kamatdöntésre jogosult monetáris tanácsnak a megfontolt és konzervatív politikájára vezethető vissza.

Legutóbb október 21-én ült össze kamatdöntő ülésre a testület, amikor a várakozásoknak megfelelően továbbra is a 6,5 százalékos alapkamat tartásáról döntöttek. Varga Mihály jegybankelnök a döntéssel kapcsolatban akkor kiemelte, hogy „a jegybanknak inflációs célja van, az a célunk, hogy árstabilitást biztosítsunk fenntartható módon. Ami a devizával történik, az nem cél, hanem következmény.” Hozzátette, a stabil forint hatása kezd megjelenni az árakban, tehát hasznos következményei vannak az MNB politikájának.