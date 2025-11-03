Elképesztő formában van a forint, nincs megállás

A forint menetelésében a leglátványosabb az euróhoz viszonyított hegymenet, hiszen másfél éves rekordértékre kapaszkodott a hazai deviza, amikor délelőtt 10 óra után az euró-forint egészen 386,74-ig szakadt be. Azóta kissé erőre kapott ugyan az euró kurzusa, ám még mindig 387 forint alatt áll. Bíznak tehát a magyar fizetőeszközben a külföldi befektetők, ami a Magyar Nemzeti Bank vezetésének, illetve a kamatdöntésre jogosult monetáris tanácsnak a megfontolt és konzervatív politikájára vezethető vissza.

Új magasságokban szárnyal a forint. /A kép illusztráció!

Stabil forint

Legutóbb október 21-én ült össze a testület, amikor a várakozásoknak megfelelően újfent a 6,5 százalékos alapkamat tartásáról döntöttek. Varga Mihály jegybank elnök pedig a döntéssel kapcsolatban kiemelte, hogy

a jegybanknak inflációs célja van, az a célunk, hogy árstabilitást biztosítsunk fenntartható módon. Ami a devizával történik, az nem cél, hanem következmény.

Hozzátette, a stabil forint hatása kezd megjelenni az árakban, tehát hasznos következményei vannak az MNB politikájának.

Az eurózóna frissen megjelent inflációs adata amúgy nem okozott meglepetést, 2,1 százalékra csökkent októberben, a havi áremelkedés üteme ugyanakkor némileg gyorsult

– írja az MBH Bank.

Hétfőn délelőtt egyébként az euró kurzusa – részben a visszahúzódó éves infláció következményeként is – 1,1514 dollárra csökkent, ami jellemzően gyengíteni szokta az európai feltörekvő országok devizáit, a forint azonban ezúttal ezt az akadályt is leküzdötte.