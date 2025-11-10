Forint hazafutás: az Orbán–Trump-csúcs után csúcson a forint is

A hétvégi csúcstalálkozón rendkívüli jelentőségű stratégiai megállapodás született Magyarország és az Egyesült Államok között, amelynek hírére a forint valósággal megtáltosodott. A kormányfő tárgyalásainak eredményeként az USA szankciómentességet biztosít az orosz olaj- és földgáz vásárlásra, valamint mentesítette a Paks 2 atomerőműre vonatkozó amerikai szankciók alól is. Az egyezmény emellett egy pénzügyi csomagról, LNG-vásárlásról és fegyverbeszerzésről is rendelkezik, ami azonnal megerősítette a magyar gazdaságba vetett nemzetközi bizalmat, írja a Világgazdaság.

Durva erősödést produkál a forint.

/Fotó: Peter Gudella / Shutterstock

Tudtuk, hogy erősödni fog a forint, de hogy ennyire?

A piaci reakció nem maradt el. Az euróval szembeni árfolyam áttörte a 384-es lélektani határt, és hétfő délelőtt már 383,3 közelében járt a jegyzés. Ilyen erős utoljára két évvel ezelőtt, 2023-ban volt a magyar fizetőeszköz. A dollárral szemben még látványosabb a forint menetelése: az amerikai valuta árfolyama 331 forint közelébe zuhant, amire már négy éve, 2021 óta nem volt példa.

A mostani rendkívüli erősödés motorja a megállapodás részét képező pénzügyi védőpajzs. Fontos tisztázni a félreértéseket: a tervek szerint ez nem hitelfelvételt vagy kölcsönt jelent. A védőpajzs az eddigi információk szerint egy olyan stabilitási garancia, amely hatékonyan csökkenti a magyar gazdaság kockázati besorolását, és védelmet nyújt a spekulatív támadások ellen. A megnövekedett bizalom és a csökkenő kockázatok vonzóbbá teszik a forintban tartott befektetéseket, ez a folyamat pedig közvetlenül és látványosan erősíti a nemzeti fizetőeszköz árfolyamát, bizonyítva a kormány gazdaság- és külpolitikájának sikerét.

