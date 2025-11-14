Ezt nem árt tudni, ha csomagot akar feladni az év végi ünnepi szezonban

Magyarország legnagyobb csomagautomata-szolgáltatójaként a Foxpost és a Packeta már több mint 3600 csomagautomatával és 1000 feletti csomagponttal rendelkezik. Az év végéig további új automaták telepítése, valamint a meglévő egységek bővítése is tervben van. A hálózat rekeszkapacitása így várhatóan eléri a 280 ezret.

Így egységesíti a hálózatát a Foxpost

A két csomagautomata-szolgáltató a közelmúltban egyesült, aminek részeként az elmúlt hónapokban több régiós csomagelosztó központot integrált, depóhálózatát pedig egységes, hatékony logisztikai rendszerbe szervezte. A két cég fúziójáról ebben a cikkünkben számoltunk be.

Az új, közös elosztóbázisok Szegeden, Székesfehérváron, Miskolcon, Zalaegerszegen, Fóton és Maglódon már működnek. A legutóbbi fejlesztés Debrecenben valósult meg, ahol a Foxpost a Trans-Sped logisztikai parkjában alakította ki új központját.

Az elmúlt hónapokban a Foxpost több jelentős fejlesztést hajtott végre a Packetával való integráció keretében.

Nyáron lezárult a szervezeti összeolvadás, ezt követően optimalizálták az automata- és csomagpont-hálózatot, szeptemberben pedig megkezdődött a Z-BOX automaták integrációja is.

A legutóbbi fejlesztési ütemben a vállalat racionalizálta vidéki depóhálózatát, amely kulcsszerepet játszik a logisztikai hatékonyság növelésében.

A hálózat egységesítése 2026-ban Győr és Pécs térségében zárul le, ahol jelenleg még különálló depók szolgálják ki az ügyfeleket, de a raktárkapacitások kiépítése ott is folyamatban van. Ezzel a vállalat fontos mérföldkőhöz érkezett, logisztikai rendszerének országos átszervezése új szakaszba lépett.

„Háttérfolyamataink optimalizálása gyakorlatilag lezárult. Az integrációs és fejlesztési csapataink azon dolgoznak, hogy az ünnepi időszakban már semmilyen új folyamat vagy bevezetés ne terhelje a működésünket” – mondta Radeczky Zoltán, a társaság ügyvezetője.