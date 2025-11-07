Pusztító tengeri szörnyeteget mutatott be Kína – ettől az egész világ retteghet

Szerdán hadrendbe állt Kína legújabb repülőgép-hordozó hajója, a Fucsian (angolul: Fujian), ami új fejezetet nyit a távol-keleti nagyhatalom katonai modernizációs erőfeszítéseiben – jelentette pénteken a kínai Hszinhua hírügynökség. A kínai védelmi tisztviselők és az állami média az elmúlt hetekben „mérföldkőnek” nevezték a hadihajó jelentőségét. Ugyanakkor elemzők hozzáteszik: nehéz kihívások állnak még előtte, mielőtt teljes mértékben működőképessé válhat.

Az amerikaiak ezen leginkább mosolyognak, katonai szakértők szerint az atommeghajtású repülőgép-szállítóktól még mérföldekre vannak a kínaiak, már csak annak csillagászati ára miatt is. Egyébként a jelenlegi adatok alapján Kína katonai kiadásai vásárlóerő-paritáson (PPP) kifejezve 541 milliárd dollárra, azaz az amerikai kiadások 59 százalékára becsülhetők, felszerelési szintje pedig az amerikai szintnek mindössze 42%-a.

Hadrendbe állították a Fucsiant

Az időbeli trendek összehasonlítása azt mutatja, hogy az Egyesült Államok az elmúlt években elérte Kínáét, bár sokkal nagyobb védelmi terhek árán. Kína valós katonai kiadásainak az Egyesült Államokhoz viszonyított nagyságára vonatkozó állítások azonban vitatottak, és az amerikai kiadások körülbelül negyedétől a közel azonos szintig terjednek. Kína katonai kiadásainak vásárlóerejének reális becslése 541 milliárd dollár, ami az amerikai katonai kiadások 59%-ának felel meg.

Kína jelenleg a második legtöbb anyahajóval rendelkezik a világon, megelőzve az Egyesült Királyságot, Indiát és Olaszországot – amelyeknek kettő-kettő van –, de még mindig messze elmarad fő riválisától, az Egyesült Államoktól, amelynek 11 ilyen hajója van. Peking azonban az elmúlt években dollármilliárdokat fordított a hadseregébe. Különösen a haditengerészetnél történt hatalmas bővülés. És a hírek szerint atommeghajtású hajó kifejlesztését is elkezdték.

Fucsinan: Kína büszkesége

A Fucsian, amely Kína harmadik, de első saját gyártású repülőgép-hordozója, olyasmire képes, amiről eddig azt hitték, hogy nem lehet megvalósítani hagyományos, azaz nem atommeghajtású hajókon: fejlett elektromágneses katapult löki róla a levegőbe a harci gépeket. A Reuters utal arra, hogy ez potenciálisan sokkal erősebb haditengerészeti fegyverré teszi az első két, orosz tervezésű hordozónál. Jóval több és nehezebb fegyverzettel rendelkező vadászgépet lesz képes szállítani, mint a kisebb méretű Liaoning és a Shandong.

Vízkiszorítás alapján jelenleg a Fucsian a világ legnagyobb, hagyományos meghajtású repülőgép-hordozója.

Minél nagyobb egy ilyen hordozó vízkiszorítása, annál nagyobb a harci képessége.