Rezsi: nem szemfényvesztés, ez sokat segíthet a spórolásban

A fűtéserősítő ventilátorok alkalmazásának célja, hogy növelje a levegő áramlását a radiátor körül azért, hogy több hőt juttasson a szoba levegőjébe rövidebb idő alatt. Tehát lehet kiegyenlítő szerepük a lakáson belüli hőeloszlásban, de bizonyos feltételekkel – mondta el lapunk megkeresésére Toldi Ottó, az MCC Klímapolitikai Intézet vezető kutatója.
A működéssel kapcsolatban ismertette, egy radiátor természetes konvekcióval adja át a hőt (a meleg levegő felfelé száll). A fűtéserősítő ventilátor ezt kiegészítve erőteljesebb légáramlást hoz létre, így több hideg levegő áramlik be a radiátorba alul és több meleg levegő távozik felül. Ez a plusz áramlás akár 10–25 százalékkal növeli a radiátor hatásfokát, különösen alacsony előremenő hőmérsékletű rendszerek (pl. kondenzációs kazán, hőszivattyú) esetén.
A kutató kiemelte, a fűtéserősítő ventilátorok pozitív hatása nyilvánvaló abban az esetben, ha ugyanazon központi fűtéskörön több szoba van, de különböző mértékben melegszenek fel. Például ha az egyik szoba tűzfal mellett van, hidegebb, vagy kisebb a radiátora.
Ugyanígy hasznos abban az esetben is, ha a melegvíz (vagy gőz) eljut ugyan a radiátorba, de a hőleadás nem elég hatékony (alacsony konvekció).
Ugyanakkor
a radiátor típusa nagyban befolyásolja, hogy érdemes-e fűtéserősítő ventilátort használni
– hívta fel a figyelmet Toldi Ottó. Az acéllemez- és öntöttvas radiátorok kifejezetten alkalmasak fűtéserősítő ventilátorhoz, mert nagy tömegű, lassan reagáló hőleadók, tehát sok hőt tárolnak, amit a ventilátor gyorsabban képes a levegőbe juttatni. Öntöttvas radiátor esetén a ventilátor csökkenti a „meleg radiátor, hideg szoba” hatást, és gyorsítja a levegőcirkulációt. A ventilátorokat célszerű a radiátor alá vagy mögé helyezni, hogy a meleg levegőt felfelé kényszerítsék.
A hő jobb haszonsítását segíti
A fűtéserősítő ventilátor bár az alumínium radiátorok (pl. lakótelepi Radal típus) esetén is hasznos, de korlátozottabb hatékonysággal. Az alumínium radiátor gyorsan reagál (gyorsan melegszik és hűl), és konvekció – azaz légáramlás – helyett inkább sugárzással adja le a hőt – magyarázta Toldi Ottó.
Az eszköz, ahogyan az árusítók honlapjain is olvasható, a radiátor hőmérsékletét érzékelve kapcsol be. A vezető kutató elmondta, maga a fűtéserősítő ventilátor nem termel plusz energiát, hanem segít abban, hogy jobban hasznosítsuk azt a hőt, amit már amúgy is megtermeltünk és kifizettünk. Azaz nem csodafegyver, de nem is szemfényvesztés – hívta fel a figyelmet Toldi Ottó. Energetikai szempontból a ventilátor nem csökkenti a kazán fogyasztását közvetlenül, de csökkentheti a fűtési ciklusok hosszát, mert gyorsabban eléri a szobában lévő termosztát a beállított hőmérsékletet. Az eszköz használatával rövidebb ideig működik a kazán vagy hőszivattyú, ezáltal néhány százalék energiamegtakarítás elérhető (kb. 5–10, egyes tesztek szerint ez akár tizenöt százalék is lehet). Kevésbé hasznos a vezető kutató szerint, ha a radiátor kapacitás már most is túlméretezett, vagy ha helyiség jól szigetelt és gyorsan melegszik.