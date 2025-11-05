Rezsi: nem szemfényvesztés, ez sokat segíthet a spórolásban

A fűtéserősítő ventilátorok alkalmazásának célja, hogy növelje a levegő áramlását a radiátor körül azért, hogy több hőt juttasson a szoba levegőjébe rövidebb idő alatt. Tehát lehet kiegyenlítő szerepük a lakáson belüli hőeloszlásban, de bizonyos feltételekkel – mondta el lapunk megkeresésére Toldi Ottó, az MCC Klímapolitikai Intézet vezető kutatója.

Az acéllemez radiátor olyan típus, amire érdemes fűtéserősítő ventilátort szerelni

Fotó: SILAS STEIN / DPA

A működéssel kapcsolatban ismertette, egy radiátor természetes konvekcióval adja át a hőt (a meleg levegő felfelé száll). A fűtéserősítő ventilátor ezt kiegészítve erőteljesebb légáramlást hoz létre, így több hideg levegő áramlik be a radiátorba alul és több meleg levegő távozik felül. Ez a plusz áramlás akár 10–25 százalékkal növeli a radiátor hatásfokát, különösen alacsony előremenő hőmérsékletű rendszerek (pl. kondenzációs kazán, hőszivattyú) esetén.

A kutató kiemelte, a fűtéserősítő ventilátorok pozitív hatása nyilvánvaló abban az esetben, ha ugyanazon központi fűtéskörön több szoba van, de különböző mértékben melegszenek fel. Például ha az egyik szoba tűzfal mellett van, hidegebb, vagy kisebb a radiátora.

Ugyanígy hasznos abban az esetben is, ha a melegvíz (vagy gőz) eljut ugyan a radiátorba, de a hőleadás nem elég hatékony (alacsony konvekció).

Ugyanakkor

a radiátor típusa nagyban befolyásolja, hogy érdemes-e fűtéserősítő ventilátort használni

– hívta fel a figyelmet Toldi Ottó. Az acéllemez- és öntöttvas radiátorok kifejezetten alkalmasak fűtéserősítő ventilátorhoz, mert nagy tömegű, lassan reagáló hőleadók, tehát sok hőt tárolnak, amit a ventilátor gyorsabban képes a levegőbe juttatni. Öntöttvas radiátor esetén a ventilátor csökkenti a „meleg radiátor, hideg szoba” hatást, és gyorsítja a levegőcirkulációt. A ventilátorokat célszerű a radiátor alá vagy mögé helyezni, hogy a meleg levegőt felfelé kényszerítsék.

A hő jobb haszonsítását segíti

A fűtéserősítő ventilátor bár az alumínium radiátorok (pl. lakótelepi Radal típus) esetén is hasznos, de korlátozottabb hatékonysággal. Az alumínium radiátor gyorsan reagál (gyorsan melegszik és hűl), és konvekció – azaz légáramlás – helyett inkább sugárzással adja le a hőt – magyarázta Toldi Ottó.