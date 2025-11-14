Húsz évet vártak rá, cserébe a világ egyik legszebbje lett – képeken a 300 millió eurós pályaudvar

A Prix Versailles, a világ egyik legelismertebb építészeti és formatervezési díjának zsűrije 2025-ben is nyilvánosságra hozta a világ legszebb vasútállomásainak listáját, amelyre a Mons városában felépült pályaudvar is felkerült. A Gare de Mons-i állomás a merész, futurisztikus ​​formát ötvözi az intermodális infrastruktúrával.

Az októberben elkészült Gare de Mons pályaudvar bekerült a világ hét legszebb vasútállomása közé. Fotó: ERIC LALMAND / Belga / AFP /

Közel 20 évnyi építés után nyílt meg a vadonatúj Gare de Mons pályaudvar

Az állomás korszerűsítésének tervei eredetileg 2004-ben merültek fel, és eltartott egy ideig, mire a projekt beindult. A szerződést végül a Santiago Calatrava építészeti cég kapta meg 2006-ban, és közel 20 évnyi késedelem, költségvetés-túllépés és további nehézségek után végül idén októberben nyílt meg, teljes pompájában.

Az alábbi képeken a lenyűgöző létesítmény látható:

Összességében az állomás megépítése 323 millió euróba került. Úgy tűnik azonban, megérte, tekintve, hogy az állomást azonnal a világ egyik legszebbjének választották.

Az alábbi képeken a díjazott pályaudvarokat mutatjuk, a Prix Versailles 2025-ös rangsora alapján:

1. Gadigal Pályaudvar, Sydney, Ausztrália

2. Baiyun Pályaudvar, Kanton, Kína

3. KAFD pályaudvar, Rijád, Szaúd-Arábia

4. Saint-Denis-Pleyel Pályaudvar, Párizs, Franciaország

5. Villejuif-Gustave Roussy Pályaudvar, Franciaország

6. Qasr Al Hokm Pályaudvar, Rijád, Szaúd-Arábia