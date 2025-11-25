Végre egy jó hír a rezsiköltségeket nyögő Európának – ezt teszi a béke ígérete

Hírlevél

Másfél éve nem látott mélyponton van az európai gázár, ami érdemel legalább néhány mondatos figyelmet azért, mert közeleg a tél, az európai tárolók töltöttségi szintje átlagosan pedig alacsonyabb, mint az ilyenkor megszokott, az orosz-ukrán háborúban pedig még nincs béke. Ez utóbbi azonban hamarosan elérkezhet, és most úgy tűnik, már ennek ígérete elegendő ahhoz, hogy a gázárak nyomottak maradjanak.
Felfordulásnak nincs jele az európai gázpiacon, sőt, az irányadónak tekintett holland gáztőzsdén (TTF) 2024 májusa óta nem látott szintre csökkent a gázár - jelzik az Erste Investment elemzői. Közeleg a tél, de ennek ellenére sem látni a gázárak elszállását, sőt, a közelgő hónapokban még a mostaninál is alacsonyabb árak lehetnek.

Északi Áramlat, ÉszakiÁramlat, Észak-európai Gázvezeték, Északeurópaigázvezeték, gázvezeték, illusztráció, gázár
A tavaly tavasszal látott árszinten az európai gázár (illusztráció)
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Stefan Sauer

Ennyi most az európai gázár, a tárolók nincsenek teljesen feltöltve

30 EUR/MWh alá esett a holland tőzsdei gázár, ami 2024 májusa óta a legalacsonyabb érték - hívják fel a figyelmet az elemzők. Pedig az európai gáztárolók töltöttsége nem kiemelkedő, október elején 83 százalékon tetőzött, az Enstog jelentése szerint ez akkor 10 százalékkal volt kevesebb, mint a tavalyi év azonos időszakában. A tíz éves átlag 91 százalék. Azóta pedig némileg talán csökkent is a feltöltöttség: a Kyos energetikai tanácsadó és adatszolgáltató vállalat által közölt adatok szerint november 23-án az EU-s tárolók töltöttségi átlaga 78,7 százalék volt, míg az LNG importterminálok 56,7 százalékon álltak (a Kyos a föld alatti tárolók adatait gyűjti, mint amilyenek Magyarországon is jellemzik  földgáztarolást, azaz a porózus szerkezetű geológiai tárolók). A magyarországi tárolók 67,4 százalékon álltak.

Az ár csökkenés figyelmet érdemel, hiszen ha a TTF adatosorait megnézzük, akkor láthatjuk, hogy például tavaly november 26-án, azaz pontosan egy évvel ezelőtt, 42,21 EUR volt az ár. Ráadásul a következő hónapokra a kontraktusok alapján a mostani 30 EUR-nál is mérsékeltebb ár várható.

Ez a látszólag nehezen indokolható helyzet több tényező együttes okaként alakulhatott ki az Erste közlése szerint:

  • szerepet játszott a december elejére várt szokásosnál enyhébb időjárás (ez egyébként eltér a korábban kiadott előrejelzésektől a „hideg télkezdetről”),
  • a kiugróan magas LNG szállítások, és
  • az orosz-ukrán háború lezárásáról szóló egyeztetések.

Mindezek a körülmények együttesen játszhatnak szerepet abban, hogy a tőzsdei gázár alacsonyan maradt. Hasonló nyugalom figyelhető meg a kőolajpiacon, mely szintén az orosz-ukrán háború lezárásának lehetséges forgatókönyvére vár, ami körül gyors tempóban követik egymást a fejlemények.

Van ok a nyugodtságra

A magyarországi tárolók töltöttségi szintje szintén nyugalomra ad okot, mivel a jelenlegi töltöttségi szint a teljes éves hazai földgázigény több mint 50 százalékának kiszolgálására elegendő. Magyarország éves földgázgfelhasználása jelentősen csökkent az elmúlt években, most kb. 8,5 milliárd m3, ezt főként a stabil szállítással érkezett orosz gáz biztosította.

A hazai kitermelés bár számít, de nem jelentős, Magyarország elsősorban a tárolási kapacitásaival, infrastruktúrájával tűnik ki a környező országok közül.

Európának pedig értelemszerűen nagyon fontos, hogy a földgázárak ne szálljanak el, hiszen mint az Origo megírta, számos adat mutatja, hogy az európaiak közül sokan nehéz pénzügyi helyzetben vannak. A háztartások költségei közül pedig a rezsi olyan jelentős tétel, amely komolyan megterheli a családok költségvetését, míg a kontinensen az EU-s adatok szerint is a magyar családok fizetik a legkevesebbet a rezsiköltségekre. Ebben áttételesen nagy szerepe lehet annak, hogyan alakulnak a tőzsdei gázárak.

 

