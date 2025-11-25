Végre egy jó hír a rezsiköltségeket nyögő Európának – ezt teszi a béke ígérete

Felfordulásnak nincs jele az európai gázpiacon, sőt, az irányadónak tekintett holland gáztőzsdén (TTF) 2024 májusa óta nem látott szintre csökkent a gázár - jelzik az Erste Investment elemzői. Közeleg a tél, de ennek ellenére sem látni a gázárak elszállását, sőt, a közelgő hónapokban még a mostaninál is alacsonyabb árak lehetnek.
Ennyi most az európai gázár, a tárolók nincsenek teljesen feltöltve
30 EUR/MWh alá esett a holland tőzsdei gázár, ami 2024 májusa óta a legalacsonyabb érték - hívják fel a figyelmet az elemzők. Pedig az európai gáztárolók töltöttsége nem kiemelkedő, október elején 83 százalékon tetőzött, az Enstog jelentése szerint ez akkor 10 százalékkal volt kevesebb, mint a tavalyi év azonos időszakában. A tíz éves átlag 91 százalék. Azóta pedig némileg talán csökkent is a feltöltöttség: a Kyos energetikai tanácsadó és adatszolgáltató vállalat által közölt adatok szerint november 23-án az EU-s tárolók töltöttségi átlaga 78,7 százalék volt, míg az LNG importterminálok 56,7 százalékon álltak (a Kyos a föld alatti tárolók adatait gyűjti, mint amilyenek Magyarországon is jellemzik földgáztarolást, azaz a porózus szerkezetű geológiai tárolók). A magyarországi tárolók 67,4 százalékon álltak.
Az ár csökkenés figyelmet érdemel, hiszen ha a TTF adatosorait megnézzük, akkor láthatjuk, hogy például tavaly november 26-án, azaz pontosan egy évvel ezelőtt, 42,21 EUR volt az ár. Ráadásul a következő hónapokra a kontraktusok alapján a mostani 30 EUR-nál is mérsékeltebb ár várható.
Ez a látszólag nehezen indokolható helyzet több tényező együttes okaként alakulhatott ki az Erste közlése szerint:
- szerepet játszott a december elejére várt szokásosnál enyhébb időjárás (ez egyébként eltér a korábban kiadott előrejelzésektől a „hideg télkezdetről”),
- a kiugróan magas LNG szállítások, és
- az orosz-ukrán háború lezárásáról szóló egyeztetések.
Mindezek a körülmények együttesen játszhatnak szerepet abban, hogy a tőzsdei gázár alacsonyan maradt. Hasonló nyugalom figyelhető meg a kőolajpiacon, mely szintén az orosz-ukrán háború lezárásának lehetséges forgatókönyvére vár, ami körül gyors tempóban követik egymást a fejlemények.
Van ok a nyugodtságra
A magyarországi tárolók töltöttségi szintje szintén nyugalomra ad okot, mivel a jelenlegi töltöttségi szint a teljes éves hazai földgázigény több mint 50 százalékának kiszolgálására elegendő. Magyarország éves földgázgfelhasználása jelentősen csökkent az elmúlt években, most kb. 8,5 milliárd m3, ezt főként a stabil szállítással érkezett orosz gáz biztosította.
A hazai kitermelés bár számít, de nem jelentős, Magyarország elsősorban a tárolási kapacitásaival, infrastruktúrájával tűnik ki a környező országok közül.
Európának pedig értelemszerűen nagyon fontos, hogy a földgázárak ne szálljanak el, hiszen mint az Origo megírta, számos adat mutatja, hogy az európaiak közül sokan nehéz pénzügyi helyzetben vannak. A háztartások költségei közül pedig a rezsi olyan jelentős tétel, amely komolyan megterheli a családok költségvetését, míg a kontinensen az EU-s adatok szerint is a magyar családok fizetik a legkevesebbet a rezsiköltségekre. Ebben áttételesen nagy szerepe lehet annak, hogyan alakulnak a tőzsdei gázárak.