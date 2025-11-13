Veszélyes, elfogadhatatlan, botrányos, ezért vissza kell vonni Ursula von der Leyen tervét

A sajtóban elterjedt a hír, miszerint az Európai Bizottság megegyezett az Európai Parlament néppárti frakciójával és a gazdák javára módosítja a költségvetést. Mi történt valójában?
Az, hogy az ugyanazon nagykoalícióhoz tartozó politikai szereplők előadtak egy politikai színjátékot. Az Európai Néppárt képviselője bejelentette, hogy nem fogják tovább ellenezni a hétéves költségvetési tervet, mert a Bizottság a gazdák javára módosította a terveit. Ez azonban egy nagy hazugság. Semmilyen érdemi előrelépés nem történt. Nagyjából 20 százalékkal akarják csökkenteni az agrártámogatásokat, és összevonják a meglévő alapokat, hogy ezt valahogy elfedjék a gazdák elől.
Milyen hatása lehet az Európai Bizottság következő hétéves uniós költségvetési tervének a közösség mezőgazdaságára és élelmiszeriparára?
Nem túlzás azt mondani, hogy ez egy előre kitervelt merénylet a közös mezőgazdasági politika ellen. Eddig csak nyesegették a KAP törzsét, most már fejszével esnek neki. A támogatások 20 százalékos csökkentése reálértéken pár év alatt 50 százalékos csökkenés, mivel az egész Európát sújtó infláció miatt ezek a támogatások az elmúlt években egyébként is sokat veszítettek a valós értékükből. Minősítő körülmény, hogy közben megnyitják az uniós piacokat az ukrán nagyvállalatok előtt, amelyek sok esetben több százezer hektáron gazdálkodnak. A Bizottság ezzel komolyan veszélyezteti a közösség mezőgazdaságát és így a biztonságos élelmiszerrel való ellátását.
Korábban is láttunk olyat, hogy a Bizottság tervei ellen tüntetések törtek ki, mire Ursula von der Leyen minden megígért, majd idővel semmit nem tartott be. Fennáll most is ez a veszély?
Annyiban pontosítok, hogy Ursula von der Leyen nem igazán ígér már semmit a gazdáknak. Az itteni európai parlamenti beszédeiben leginkább arról beszél, hogy Európának hogyan kellene áttérnie háborús üzemmódra. Ezt látjuk viszont a költségvetési tervekben. Amit elvonnának az agrártámogatásoktól, azt átcsoportosítanák a hadi kiadásokra, illetve az egyre nagyobb törlesztőrészletek kifizetésére. Nem ígérnek ők már semmit. Az áldozat szerepét szánják a mezőgazdaságnak, és az abban dolgozóknak.
Mi a Fidesz álláspontja ebben a témában?
Az, hogy a hétéves költségvetési tervezet ebben a formában veszélyes, botrányos, elfogadhatatlan és ezért vissza kell vonni. Nem akarjuk engedni, hogy a gazdák pénzét Ukrajnában kilőtt rakétákra költsék. A Tisza brüsszeli pártjának álláspontja is egyértelmű. Az Európai Néppártról van szó. Ők jelölték Ursula von der Leyent, és ők adják az agrárbiztost is. Tehát ennek a merényletkísérletnek ők az elkövetői. Magyar Péter természetesen még a létezését is tagadja ezeknek a megszorító terveknek. Egy fórumon egy teherautó platójáról azt kiabálta, hogy ha léteznének ilyen tervek, a gazdák már rágyújtották volna a képviselőkre az Európai Parlamentet. Hát, a helyzet az az, hogy gyújtogatás nem volt, de a tüntetések folyamatosak. Magyar Péter nem volt ott, mi mindig ott voltunk, együtt a magyar gazdaszervezetekkel. Ez nagyjából mindent elmond arról, hogy a magyar gazdák kire számíthatnak, és kire sohasem. Magyar Péterrel nem az a fő baj, hogy nem tudta megkülönböztetni a napraforgót a gyomtól, hanem az, hogy szponzoraival és támogatóival részt vesz az agrártámogatások leépítésében. És ha valaki ezt szóvá teszi, még le is tagadja.