Veszélyes, elfogadhatatlan, botrányos, ezért vissza kell vonni Ursula von der Leyen tervét

A sajtóban elterjedt a hír, miszerint az Európai Bizottság megegyezett az Európai Parlament néppárti frakciójával és a gazdák javára módosítja a költségvetést. Mi történt valójában?

Az, hogy az ugyanazon nagykoalícióhoz tartozó politikai szereplők előadtak egy politikai színjátékot. Az Európai Néppárt képviselője bejelentette, hogy nem fogják tovább ellenezni a hétéves költségvetési tervet, mert a Bizottság a gazdák javára módosította a terveit. Ez azonban egy nagy hazugság. Semmilyen érdemi előrelépés nem történt. Nagyjából 20 százalékkal akarják csökkenteni az agrártámogatásokat, és összevonják a meglévő alapokat, hogy ezt valahogy elfedjék a gazdák elől.

Át akarja verni a gazdákat az Európai Néppárt. A hétévs uniós költségvetési terv gazdaellenes és háborúpárti - mutatott rá Dömötör Csaba

Fotó: Facebook/Dömötör Csaba

Milyen hatása lehet az Európai Bizottság következő hétéves uniós költségvetési tervének a közösség mezőgazdaságára és élelmiszeriparára?

Nem túlzás azt mondani, hogy ez egy előre kitervelt merénylet a közös mezőgazdasági politika ellen. Eddig csak nyesegették a KAP törzsét, most már fejszével esnek neki. A támogatások 20 százalékos csökkentése reálértéken pár év alatt 50 százalékos csökkenés, mivel az egész Európát sújtó infláció miatt ezek a támogatások az elmúlt években egyébként is sokat veszítettek a valós értékükből. Minősítő körülmény, hogy közben megnyitják az uniós piacokat az ukrán nagyvállalatok előtt, amelyek sok esetben több százezer hektáron gazdálkodnak. A Bizottság ezzel komolyan veszélyezteti a közösség mezőgazdaságát és így a biztonságos élelmiszerrel való ellátását.

Korábban is láttunk olyat, hogy a Bizottság tervei ellen tüntetések törtek ki, mire Ursula von der Leyen minden megígért, majd idővel semmit nem tartott be. Fennáll most is ez a veszély?

Annyiban pontosítok, hogy Ursula von der Leyen nem igazán ígér már semmit a gazdáknak. Az itteni európai parlamenti beszédeiben leginkább arról beszél, hogy Európának hogyan kellene áttérnie háborús üzemmódra. Ezt látjuk viszont a költségvetési tervekben. Amit elvonnának az agrártámogatásoktól, azt átcsoportosítanák a hadi kiadásokra, illetve az egyre nagyobb törlesztőrészletek kifizetésére. Nem ígérnek ők már semmit. Az áldozat szerepét szánják a mezőgazdaságnak, és az abban dolgozóknak.