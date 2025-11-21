Gazdalázadás: tízezrek fognak tüntetni Brüsszelben a Tisza Párt szövetségesei ellen

Elkészült Brüsszelben a terv az európai agrárium kivéreztetésére. Nincs rajta mit szépíteni, az Európai Unió következő hétéves költségvetési javaslata valóságos merénylet minden tisztességes gazda ellen. A számok megdöbbentőek, meglopnák a termelőket a nekik járó pénzektől, a forrásokat pedig katonai célokra fordítanák.

Gazdalázadás Strasbourgban. A kép illusztráció. Illusztrációja annak, ami Brüsszelre is vár. /Fotó: Europress/AFP/Tobias Canales

Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője videóban rántotta le a leplet a veszélyes tervezetről, amely alapján a jelenlegi 386 milliárd eurós agrárkasszát 300 milliárd euróra csökkentenék. Ez névértéken is húszszázalékos elvonást jelent, az infláció hatását is figyelembe véve a helyzet még drámaibb, hiszen a reálérték-csökkenés elérheti az ötven százalékot is. Magyarországot különösen súlyosan érinti a javaslat, ugyanis a tagállamokra lebontott adatok, az úgynevezett nemzeti borítékok alapján hazánk 21,4 százalékkal kapna kevesebb forrást.

Brüsszel és a Tisza: minden gazda ellensége

A brüsszeli elit nem véletlenül nyúlkálna a gazdák zsebébe. Az uniós gazdaság az elhibázott szankciós politika és a háborús pszichózis miatt évek óta stagnál. Új bevételek hiányában a meglévő kereteket fosztják ki, a célkeresztben pedig a kohéziós és agrártámogatások állnak. A pénz útja egyértelműen Ukrajnába vezet: a 86 milliárd eurós agrárelvonással párhuzamosan Kijev számára 100 milliárd eurót különítettek el közvetlen támogatásként, így a közvetett segítséggel együtt az új uniós költségvetésnek akár a 20 százaléka (!) is Ukrajnába áramolhat.

Dömötör Csaba figyelmeztetett, hogy ehhez a politikához a Tisza Párt is asszisztál, mivel ők ahhoz a háborúpárti frakcióhoz tartoznak, amelyik akár a magyar gazdák kárára is támogatja a fegyverkezést és a vérontást.

A megszorításokat „igazságosságnak" álcázza a brüsszeli vezetés, ugyanis a tervek szerint a 150 hektár feletti birtokok esetében csökkentenék a támogatásokat. A hazai viszonyokra vaksi, nyugati mércével ez talán soknak tűnik, a valóságban azonban ez a méret egy közepes családi gazdaságnak felel meg. A helyzet abszurditását tovább növeli a versenyfeltételek torzítása, a magyar gazdaságoknak ugyanis úgy kellene helytállniuk a megnyitott piacokon, hogy Ukrajnában több százezer hektáros gigabirtokok működnek, amelyekre egészen más, sokkal enyhébb szabályok vonatkoznak. A brüsszeli vezetés ráadásul a nyomok eltüntetése érdekében összevonná és átnevezné a különböző alapokat, így a számok követhetetlenné válnának, a megszorítások mértéke pedig rejtve maradna.