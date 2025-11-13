Betelt a pohár a gazdáknál: gigatüntetés készül Brüsszelben

Továbbra sincs érdemi párbeszéd a gazdák és az Európai Bizottság között, Brüsszelen pedig egyre nagyobb a nyomás, hiszen a vita elfajulása akár a teljes uniós költségvetés megvétózásához is vezethet - mutatott rá közleményében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az Európai Bizottság ugyanis több mint 20 százalékos elvonást tervez a Közös Agrárpolitika forrásaiból és ezen a minap kiszivárogtatott változások sem enyhítenének érdemben. Mindezért uniós szintű gazdatüntetés megszervezésébe kezdte.

Több ezer gazda áraszthatja el ismét Brüsszel utcáit, ha az Európai Bizottság nem változtat hozzáállásán. Már szervezik a gazdatüntetés részleteit a szakmai szervezetek.

Fotó: Enric Fontcuberta / EFE

Az európai gazdaszervezetek – köztük a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége – látszatintézkedések helyett valós megoldást követelnek.

Érdemi változást az Európai Bizottság friss javaslata sem hozott, súlyos gazdasági hatásai lennének a brüsszeli terveknek – közölte az európai gazdaszervezeteket tömörítő érdekképviselet, a Copa-Cogeca, melynek a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) is tagja. Az Európai Bizottság által bejelentett marginális kiigazítások ugyanis messze nem elegendőek a gazdák megélhetésének és az EU élelmiszerbiztonsági rendszerének fenntartásához.

Brüsszel azt követően állt elő új javaslatokkal, miután a gazdák mellett immáron az Európai Parlamentben is heves tiltakozás kezd kialakulni a tervezett megvonásokkal szemben.

A gazdák mellett a politika is elutasítja a brüsszeli terveket, miszerint az uniós agrártámogatásokat több mint 20 százalékkal csökkentenék, megszüntetnék a Közös Agrárpolitika önállóságát, a nyugdíjas termelőktől pedig teljes egészében elvonnák a támogatásokat.

Ezen pedig az a friss bizottsági javaslat sem változtatna, hogy a létrejövő egységes alapból 10 százalékot vidékfejlesztésre kellene költeni homályosan megfogalmazott célokra, ráadásul ez nem is új forrás.

Az európai mezőgazdasági szervezetek olyan alternatívát szorgalmaznak, amely tiszteletben tartja a KAP lényegét, és megőrzi azt önálló politikaként, két pillérrel, biztonságos és független költségvetéssel, valamint az EU-Szerződés rendelkezéseinek megfelelő, inflációval szemben védett finanszírozással.

Az pedig már nem csak a gazdák ügye, hogy ezzel egyidőben az ukrán, a brazil vagy a marokkói élelmiszerek előtt is tágra nyitnák az európai piacokat.

A mezőgazdasági szervezetek eltökéltek és készek arra, hogy minden erejüket mozgósítsák egy olyan ügy érdekében, amely több millió gazda, szövetkezet és vidéki közösség számára létfontosságú. Decemberben a tervek szerint egy több ezer fős gazdatüntetést szerveznek, tiltakozásokkal jelezve elégedetlenségüket Brüsszel utcáin.