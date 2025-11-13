Hírlevél

Rendkívüli

Gulyás Gergely fontos döntéseket jelent be – kövesse a Kormányinfót élőben!

Látta már?

Tucatnyi tinédzser robbantott ki tömegverekedést egy téren – videó

Európai Bizottság

Betelt a pohár a gazdáknál: gigatüntetés készül Brüsszelben

1 órája
Az Európai Bizottság ugyanis több mint 20 százalékos elvonást tervez a Közös Agrárpolitika forrásaiból és ezen a minap kiszivárogtatott változások sem enyhítenének érdemben - mutatott rá a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Tájékoztatásuk szerint, az európai gazdaszervezetek több ezer fős gazdatüntetést szerveznek, tiltakozásokkal jelezve elégedetlenségüket Brüsszel utcáin.
Európai BizottságBrüsszelközös agrárpolitika (KAP)gazdatüntetésNemzeti Agrárgazdasági Kamaraagrárdemonstrációagrár

Továbbra sincs érdemi párbeszéd a gazdák és az Európai Bizottság között, Brüsszelen pedig egyre nagyobb a nyomás, hiszen a vita elfajulása akár a teljes uniós költségvetés megvétózásához is vezethet - mutatott rá közleményében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az Európai Bizottság ugyanis több mint 20 százalékos elvonást tervez a Közös Agrárpolitika forrásaiból és ezen a minap kiszivárogtatott változások sem enyhítenének érdemben. Mindezért uniós szintű gazdatüntetés megszervezésébe kezdte.

gazdademonstráció, gazdatüntetés, Közös Agrárpolitika, gazdatüntetés
Több ezer gazda áraszthatja el ismét Brüsszel utcáit, ha az Európai Bizottság nem változtat hozzáállásán. Már szervezik a gazdatüntetés részleteit a szakmai szervezetek.
Fotó: Enric Fontcuberta / EFE

Az európai gazdaszervezetek – köztük a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége – látszatintézkedések helyett valós megoldást követelnek. 

Érdemi változást az Európai Bizottság friss javaslata sem hozott, súlyos gazdasági hatásai lennének a brüsszeli terveknek – közölte az európai gazdaszervezeteket tömörítő érdekképviselet, a Copa-Cogeca, melynek a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) is tagja. Az Európai Bizottság által bejelentett marginális kiigazítások ugyanis messze nem elegendőek a gazdák megélhetésének és az EU élelmiszerbiztonsági rendszerének fenntartásához.

Brüsszel azt követően állt elő új javaslatokkal, miután a gazdák mellett immáron az Európai Parlamentben is heves tiltakozás kezd kialakulni a tervezett megvonásokkal szemben. 

A gazdák mellett a politika is elutasítja a brüsszeli terveket, miszerint az uniós agrártámogatásokat több mint 20 százalékkal csökkentenék, megszüntetnék a Közös Agrárpolitika önállóságát, a nyugdíjas termelőktől pedig teljes egészében elvonnák a támogatásokat.

Ezen pedig az a friss bizottsági javaslat sem változtatna, hogy a létrejövő egységes alapból 10 százalékot vidékfejlesztésre kellene költeni homályosan megfogalmazott célokra, ráadásul ez nem is új forrás.

Az európai mezőgazdasági szervezetek olyan alternatívát szorgalmaznak, amely tiszteletben tartja a KAP lényegét, és megőrzi azt önálló politikaként, két pillérrel, biztonságos és független költségvetéssel, valamint az EU-Szerződés rendelkezéseinek megfelelő, inflációval szemben védett finanszírozással. 

Az pedig már nem csak a gazdák ügye, hogy ezzel egyidőben az ukrán, a brazil vagy a marokkói élelmiszerek előtt is tágra nyitnák az európai piacokat.

 A mezőgazdasági szervezetek eltökéltek és készek arra, hogy minden erejüket mozgósítsák egy olyan ügy érdekében, amely több millió gazda, szövetkezet és vidéki közösség számára létfontosságú. Decemberben a tervek szerint egy több ezer fős gazdatüntetést szerveznek, tiltakozásokkal jelezve elégedetlenségüket Brüsszel utcáin.

 

