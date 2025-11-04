Több mint 17 milliárd forintért vett luxuskastélyt George Lucas

Bár filmesként régóta nem túl aktív – legutóbb a két éve megjelent Indiana Jones és a sors tárcsája munkálataiban vett részt produceri minőségben, a rendezői székben pedig húsz éve, a Sithek bosszúja kapcsán láthattuk utoljára – George Lucas azért időről időre hallatt magáról, most éppen egy nagy értékű ingatlanügylet kapcsán került be a hírekbe.

US filmmaker George Lucas attends the WSJ Innovator Awards in New York on October 29, 2025. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)

Fotó: AFP/Angela Weiss

A 81 esztendős filmmogul a Bloomberg értesülései szerint 40 millió fontért, azaz körülbelül 17,6 milliárd forintért vásárolt magának egy luxuskastélyt London közelében. A tranzakcióról túl sok további részletet nem tudni, annyi bizonyos, hogy a ház előző tulajdonosa egy magas rangú jogász volt. A Bloomberg megkereste Lucas sajtósát is a hír kapcsán, de sem a rendező, sem a képviselője nem kívánt nyilatkozni az ügyben.

George Lucas, aki a Star Wars-univerzum mellett például az Indiana Jones-filmek alkotójaként tett szert világhírnévre, 2012-ben adta el Lucasfilm nevű produkciós cégét a Disneynek 4,1 milliárd dollárért. A legendás rendező összvagyonát sajtóforrások mintegy 6,6 milliárd dollárra becsülik, szóval az angliai kastélyért kiadott összeget aligha fogja különösebben megérezni a Lucas-család költségvetése.

Bár a világszerte tapasztalható gazdasági visszaesés a londoni luxusingatlanok piacán is erősen érezhető, a keresletet ráadásul az illetékek növekedése és a magas jövedelmű külföldi állampolgárokra vonatkozó kedvező adózási szabályok eltörlése is eléggé visszavágta.

A LonRes kutatása szerint idén szeptemberben a tavaly ilyenkori adatokhoz képest 41 százalékkal kevesebb olyan ingatlan cserélt gazdát London környékén, amelynek értéke meghaladta az 5 millió fontot.

George Lucas és a többiek: gazdag amerikai befektetők veszik a londoni luxuslakásokat

A legtehetősebbek között azért még mostanában is akadnak, akik nem sajnálnak súlyos fonttízmilliókat fizetni egy-egy házért. Főleg gazdag amerikai vevők hajlandóak a zsebükbe nyúlni:

Matt Cohler techbefektető idén április végén körülbelül 22 millió fontért vásárolt egy családi házat a London északnyugati részén található Notting Hill negyedben, míg szintén az idei év első felében a Thomson Reuters cégcsoport egyik tulajdonosa tett szert egy londoni luxuslakásra potom 25 millió fontért.