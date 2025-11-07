Lehúzza a rolót a legendás magyar ruházati márka?

A Griff Collection az egyik legrégebb óta – alapítási éve 1986 –, 100 százalékban magyar tulajdonú multibrand-szisztéma szerint működő divatcég. A vállalat még Griff Gentlemen’s néven indult, első üzletük egy Visegrádi utcai kicsiny garázsban kialakított farmerbolt volt. A gyorsan növekvő vállalat évtizedeken át a magyar ruházati piac fontos szereplője volt, most viszont utolsóként megmaradt fizikai boltjukat is bezárják.

Kiárusítást jelentett be a Griff Collection a budapesti, Nyugati téren található üzletében

Fotó: Unsplash

Kiárusítás a Griffnél – csődben lenne a vállalat?

A fentiekre egy Instagram-posztból lehet következtetni, melyet ugyan magánszemély jegyez, de vélhetően az „StOlivia” nevű felhasználó a vállalat tulajdonosaihoz kötődő személy (a rövidítés alighanem a vezetéknévre utal, mely egyezik a vállalat mögött álló család nevével).

A posztoló a Griff Collection helyzetére a „csőd” kifejezéssel utal a posztoló, és azt jelzi, hogy „eljött a végkiárusítás ideje”, ezért az Origo megkereste a vállalatot kérdéseivel.

Az Instagramon megjelent bejegyzés:

A cégnél elmondták, valóban

zajlik egy „kiárusítás” a budapesti, Nyugati tér 7. szám alatt található épület földszintjén (az épületben egyébként szintén a vállalathoz tartozó hotel üzemel), de csődöt nem említettek.

Szerettük volna ezt pontosítani, valamint megtudni, hogy a fizikai üzlet végkiárusítást követő bezárása hogyan érinti a márkanév alatt 2017 óta futó online értékesítést, ezzel és a további kérdéseinkkel kapcsolatban visszajelzést ígért a vállalat.

Ha ez megtörténik, cikkünket frissítjük az új információkkal.