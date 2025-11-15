Visszatér a legendás magyar férfimárka - itt vannak a részletek

Nagy figyelmet kapott, sok olvasót vonzott néhány napja az Origónak az a cikke, melyben a Griff Collection divatáruház végkiárusításáról számoltunk be. Cikkünk nyomán több nagy online hírportál beszámolt a fejleményről, így a magyar ruhaipar egyik legismertebb márkájával kapcsolatos, először egy online közösségi felületen ismertté vált fejlemény sok, közösségi médiát nem használó olvasóhoz is eljutott. S – miként rövid összegzésünkben érzékeltettük – azzal együtt a kérdőjelek is arról, pontosan mi történik a Covid-19-járvány előtt még országszerte több áruházat működtető Griff-nél. Sütő Zoltán, az 1986-ban még Griff Gentlemen's-ként indult és sokáig akként ismert vállalat társalapítója-vezetője tisztázta: a Griff most sem tűnik el, csak átalakul.

A Griff-név korábban az elegáns férfiruházat egyik magyar márkája volt, az alapító beszélt a vállalat jelenlegi helyzetéről (illusztráció)

Fotó: eugene barmin / Freepik

Évtizedek ruhaipari történésein osztozik a magyar Griff-márka is

Felületes, sőt, megalapozatlan lenne azt állítani, hogy az 1986-ban indult, azóta is magyar, családi tulajdonban lévő vállalat esete valamiféle lenyomata lenne a magyar ruhagyártás, illetve ruházati kereskedelem elmúlt pár évtizedének. A mai magyar ruhaipar bár magán hordozza a rendszerváltozás időszakának lenyomatát, de „el nem veszett”, csak átalakult – érdemes elolvasni a témához az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzését, leginkább az elmúlt évek magyar textilgyártásának termelési értékeiről, és a regisztrált vállalkozások számáról. Persze a gyártás egy dolog, a kereskedés pedig egy másik – még akkor is, ha a Griff indulásakor maguk gyártotta ruházattal alapozták meg

a későbbi, mintegy kéttucat boltig jutó hálózatot a tulajdonosok.

A Griff Gentlemen's-ként indult, fizikai boltokban való árusítását Griff Collection-ként befejező (legalábbis egyelőre, de erre alább visszatérünk) márka, ha ágazati lenyomatként nem is, de sajátos tapasztalatként magán hordozza az elmúlt évek kihívásait. Például, ha megnézzük a Központi Statisztikai Hivatalban a textilipari üzlettípusok számának alakulását, látjuk, hogy

2024 végén 9 961 ruházati szaküzlet működött az országban, mellettük

összesen további kb. 2600 cipőbolt és textilszaküzlet.

A ruházati szaküzletek száma nagyjából a fele a tíz évvel korábbi mennyiségnek. A képet persze nem lehet, s nem is szabad leegyszerűsíteni arra, hogy a kevebb üzlet önmagában a szegmens leépülésére utal (s tévedés is lenne). A 2008-as válság utáni kilábalásban végbent konjunktúra után jött Covid-19-járvány, berobbant az online kereskedelem, a hagyományos boltok költségei közben növekedtek, miközben új ruházati láncok hazánkban való piacra lépése ill. visszatérése fokozta az átrendeződés mértékét.