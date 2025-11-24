Még mindig nem késő a gumiabroncscsere – ennyit biztos, hogy ki fog fizetni

A biztonságos téli közlekedés kulcsa a megfelelő gumiabroncs – legyen az téli vagy modern négyévszakos –, a rendszeres ellenőrzés és a szakszerű tárolás. Európában nincs egységes szabályozás a téli abroncsokra vonatkozóan, és Magyarországon sem kötelező a téli abroncsok használata, de erősen javallott, hiszen a nyári szett egyszerűen nem alkalmas a téli közlekedésre. Ne ezen spóroljunk!
A jó gumiabroncs nem luxus, hanem életbiztosítás
Téli gumira váltani akkor érdemes, amikor a napi középhőmérséklet tartósan 7°C alatt esik, ami hazánkban általában a késő őszi hónapokra vonatkozik. Ugyanakkor a gumiabroncs-csere időzítését mindig az abroncs állapota, nem pedig a naptár határozza meg. Ráadásul a gumiszervizek december elején még kezelhető terheléssel dolgoznak.
Noha Magyarországon nem kötelező a téli abroncs – kivéve a budapesti taxiknál –, de a környező országokban szigorúbb a szabályozás:
- Ausztria: nov. 1 – ápr. 15. közt kötelező a téli abroncs, és hólánc is szükséges
- Szlovénia: nov. 15 – márc. 15. közt kötelező a téli abroncs
- Szerbia: nov. 1 – ápr. 1. közt kötelező a téli abroncs
- Horvátország: időjárásfüggő, de hajtott tengelyen 2 téli abroncs kötelező, valamint a hólánc és a hólapát is
- Románia: időjárásfüggő, de a megfelelő állapotú abroncs kötelező
- Szlovákia: hó vagy jég esetén minden tengelyen kötelező a téli abroncs
Az abroncs cseréje az egyik legfontosabb lépés autóink téli felkészítésében, ugyanakkor ha az abroncs elhasználódott, kemény, repedezett vagy egyszerűen túl öreg, bármikor érdemes lecserélni; az ilyen abroncs tapadása ugyanis drámaian csökken, a fékút hosszabb lesz, és a kanyarstabilitás is romlik. A jogszabály 1,6 mm profilmélységet ír elő, de a Magyar Gumiabroncs Szövetség szakemberei egyetértenek abban, hogy télen 4 mm alatt jelentősen romlik az abroncs teljesítménye (hóban, latyakban drasztikusan).
A téli gumi minősége és típusa is kulcsfontosságú
A téli gumi minősége és típusa is kulcsfontosságú, hiszen egy jármű kerekenként csak egy tenyérnyi felületen érintkezik az úttal – ezen a kb. 200 cm²-es felületen dől el a tapadás, az irányíthatóság és a fékezhetőség. Vásárlás előtt ezért érdemes szakember véleményét kérni, figyelembe véve az autó típusát, a gyártó ajánlását és a vezetési szokásokat.
Az abroncsok között széles a választék méret, ár és minőség szerint, de ismeretlen márkától, kétes eredetű (pl. távol-keleti importból származó) vagy használt gumit venni kockázatos. A gyártók között jellemzően a nagy prémiumgyártók (Michelin, Goodyear, Pirelli, Continental, Bridgestone) a legdrágábbak, de cserébe a garanciális problémákat is velük a legkönnyebb rendezni. Fontos továbbá, hogy
- A téli és nyári szettekből mind a négy kerékre azonos típusú és mintázatú abroncsot kell felszerelni.
- Ha egy abroncs elkopik vagy megsérül, a vele azonos tengelyen lévőt is cserélni kell. Tilos téli és nyári abroncsokat keverni! Az abroncsok kiválasztásánál segít az energiahatékonysági matrica.
- Ha csak az egyik tengelyre kerül új abroncs, a jobb tapadású gumik mindig hátra kerüljenek – függetlenül az autó hajtásmódjától.
- A használt abroncs rejtett hibái (pl. szerkezeti sérülések) akár életveszélyes helyzetet is okozhatnak. Felszerelés előtt ezért minden abroncsot vizsgáltassunk át szakemberrel.
Amit érdemes átnézni még a nagy hideg előtt
A Magyar Gumiabroncs Szövetség szakértői szerint egy 10 perces vizsgálat több száz kilométernyi biztonságot jelent, ezért december elején érdemes még egyszer utoljára átnézni az abroncsokat és a felniket, hogy a tél második felében ne érjen meglepetés:
- Nyomás: A hideg miatt folyamatosan csökkenhet — ezt rendszeresen kompenzálni kell.
- Szelepek állapota: A gumi szelepek megkeményedhetnek, repedhetnek. A fém szelepek oxidálódhatnak.
- Profilmélység: Ha a téli gumiabroncs profilmélysége 4 mm alatt van, érdemes új garnitúrát beszerezni.
- Felni sérülések: A kicsi ütés is vibrációt okozhat. A tél végére a jelenég súlyosbodhat.
- Centrírozás: A szezon eleji kátyúk rengeteg centrírozási hibát okoznak. Egy gyors ellenőrzés ezért sokat segít. A centrírozást sokan csak gumicserekor kérik, pedig télen, az extrém úthibák miatt még fontosabb lenne.
Hogyan tároljuk a nyári abroncsot télen, hogy ne károsodjon?
A jó tárolás lényegesen hosszabb élettartamot biztosít — az abroncs nem csak az úton, hanem a polcon is öregszik. A nem megfelelő tárolás akár 1–2 szezon alatt is tönkre teheti a nyári szettünket. A repedések, a keményedés és a felületi károsodások sokszor nem a használatból, hanem a tárolásból erednek. A leszerelt nyári abroncsokat ezért hűvös, száraz, fénytől védett helyen tároljuk. Felnire szerelve: egymásra fektetve. Felni nélkül: állítva, 2–3 hetente egy negyed fordulatot elforgatva.
Négyévszakos abroncs: mire figyeljünk, ha most váltanánk?
Általánosságban elmondható, hogy a négy évszakos gumik drágábbak a nyáriaknál, de olcsóbbak a télieknél. A négyévszakos gumiabroncsok népszerűsége az elmúlt két évben rekordot döntött, mert a modern modellek már sokkal jobbak, mint korábban. De továbbra sem mindenkinek ideálisak.
Kinek ajánlott?
- városi autózáshoz
- kevés éves kilométerhez
- enyhébb éghajlatra
- kisebb teljesítményű autókhoz
Kinek nem ajánlott?
- sok autópályát használóknak
- napi országjáróknak
- havas, dombos területen lakóknak
- sportos vezetőknek
Kerék- és gumicsere árak 2025-ben:
A gumicsere árak 4600-8800 forint közötti összegűek 2025-ben Magyarországon. A fenti összeg tartalmazza a centrírozás díját és kerekenként értendő. A gumi - , illetve kerékcsere ára függ továbbá a gépjármű kategóriájától, az gumi /abroncs és a felnik fajtájától is, illetve attól, hogy szeretnénk-e a kerék-, illetve gumicsere alkalmával centrírozást, azaz kiegyensúlyozást is kérni.
A gumiabroncsipar a magyar gazdaság egyik legdinamikusabban fejlődő ágazata
Négy vállalat a Hankook, a Michelin, a Bridgestone és az Apollo hazai gyártókapacitással is rendelkezik, és folyamatosan fejleszt. A Magyar Gumiabroncs Szövetség becslése szerint a magyar gumiabroncs-iparág a hazai GDP több mint 2 százalékát állítja elő. Az ágazat belföldi értékesítésének és exportjának értéke tavaly már meghaladta az 529 milliárd forintot. Mindez már nemzetközi szinten is jelentős eredmény: Magyarország húsz év alatt a 35. helyről a 15. helyre jött fel a gumiabroncs-exportáló országok toplistáján.