Figyelem! Ez a gyerekeknek szánt termék mérgező – ne használja!

Nem engedélyezett összetevőt, bambuszrostot találtak a hatóságok egy Kínából származó, gyerekeknek szánt étkészletben, amely Magyarországon is forgalomba került. Az európai élelmiszerbiztonsági riasztási rendszeren (RASFF) érkezett jelzés alapján a magyar hatóságok azonnal intézkedtek.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság haladéktalanul felvette a kapcsolatot a termék hazai forgalmazójával, az UOUOROSE Kft.-vel. A hatósági fellépés eredményes volt: a cég a fogyasztók egészségét elsődlegesnek tekintve, az NKFH-val szorosan együttműködve, saját hatáskörben elindította a kifogásolt termékek teljes körű visszahívását.

A gyerekeknek szánt, tiltott étkészlet. /Forrás: NKFH.hu



Gyerekek számára különösen veszélyes lehet

A probléma a bambuszrost és a műanyag keveréséből adódik. Az Európai Unióban tilos olyan, élelmiszerrel érintkező termékeket forgalmazni, amelyek műanyaghoz kevert, nem engedélyezett növényi anyagokat, például bambuszt tartalmaznak. Vizsgálatok kimutatták, hogy a növényi rostok főként–forró vagy savas ételekkel érintkezve, ismételt használat során – megbontják a műanyag szerkezetét. Ennek következtében a megengedett határértéket jelentősen meghaladó mértékben oldódhatnak ki belőlük káros anyagok, például melamin és formaldehid. Ezek a vegyületek ritkán okoznak azonnali tüneteket, viszont hosszú távon károsíthatják az egészséget, a gyermekek pedig kisebb testsúlyuk miatt különösen ki vannak téve a veszélynek.

A hatóság a teljes folyamatot felügyeli, beleértve a már visszagyűjtött termékek további sorsát, vagyis azok megsemmisítését vagy ártalmatlanítását is.

Az érintett termék pontos adatai, amelyek alapján mindenki ellenőrizheti, hogy rendelkezik-e a kifogásolt étkészlettel:

Termék megnevezése: Gyermek étkészlet

Márka: UOUOROSE

Tételszám: JJ478

Cikkszám: 2308500604789

Gyártó: Yiwu Jixiang Trading Co., Ltd. (Kína)

Hazai forgalmazó: UOUOROSE Kft. (1183 Budapest, Gyömrői út 85-91.)

A hatóságok nyomatékosan kérik a vásárlókat, hogy amennyiben a fenti azonosítókkal rendelkező termékből vásároltak és az még a birtokukban van, azt a gyermekük biztonsága érdekében a továbbiakban semmiképpen ne használják.

Egy másik, ftalát tartalmú tengeres tematikájú tányéralátét visszahívásáról itt olvashat.

A kiemelt képek illusztrációk. /Forrás: Shutterstock.