Gyorséttermi beetetés: pszichotrükkök, hogy még többet költsünk náluk

A gyorsétterem sokszor azonos a túlfogyasztással. Eggyel nagyobb menü, hatalmas adagok még egy kis szósz, pár forinttal kell csak többet fizetni. Mi tudjuk, hogy túl sok a kínált étel, és többet is költünk, de nem tudunk ellenállni valamiért, ilyen a gyorsétterem. Mert a cél nem pusztán az, hogy jóllakjunk, hanem hogy egy kicsit többet vegyünk, mint terveztük. A McDonald’s és a KFC tökélyre fejlesztette ezt a művészetet, viselkedéstudományi trükkökkel vesz rá bennünket, hogy még véletlenül se tartsuk be azt a fogadalmat, ami a bejárat előtt tettünk. Mi magyarok, százmilliárdokat hagyunk ezeknél a cégeknél.

A gyorsétterem a fogyasztásunkat sok trükkel igyekszik növelni/Fotó: 123RF

A McDonald’s például régóta mesterien alkalmazza a „korlátozott ideig kapható” ajánlatokat, írja a neves marketingszakmai portál. Főleg akkor, amikor megjelenik egy új termék, így az üzenet azonnal sürgetővé válik: ha nem próbálod ki, lemaradsz. Ez hívják a szakemberek a hiányérzetet kihasználó pszichológiai hatásnak. Az emberek ugyanis sokkal inkább reagálnak a veszteség lehetőségére, arra, hogy kimaradnak valamiből, mint a nyereség ígéretére.



Minden gyorsétterem trükközik? Igen!

A KFC is előszeretettel nyúl ehhez a módszerhez. Világszerte rendszeresen bevezet úgynevezett limitált ideig elérhetőtermékeket, például különleges fűszerezésű csirkéket, amik csak néhány hétig kaphatóak. Megszeretik a vásárlók, akkor leveszik az étlapról. Amikor a márka eltávolít egy népszerű terméket, majd később visszahozza, a rajongók szó szerint megrohamozzák az éttermeket. A hiány felébreszti a vágyat valami iránt, amit korábban már jól ismertek és megszerettek.



A dopamin az oka, ha kiürül a pénztárcánk a gyorsétterem kasszájánál

A gyorséttermek tudják, hogy a megszokás könnyen unalomba fordul. Ezért mindig gondoskodnak valami újdonságról – akár egy új szószról, akár egy másik köretről. Az agyunk szereti a változatosságot: az újdonság dopamint szabadít fel, ami a jutalomérzetért felelős. Még ha ugyanazt a hamburgert rendeljük is:

az új ízű szósz

az új fagyi

a limitált csomagolás

és persze az ajándék más élményt ad.

A szakértők azt mondják, hogy a McDonald’s a menü felépítésével is befolyásolja a döntéseinket. Amikor egy étlapon egészségesebb opciókat – salátát, gyümölcslevet – látunk, úgy hisszük, jó döntést fogunk hozni. De mire a kasszához érünk, már gyakran a sajtburger is, vagy csak az kerül a tálcára. Vagyis, amit elhatároztunk, – hogy például egészségesebben táplálkozunk – azt a pillanatnyi vágyaink felülírják. A KFC más irányból közelít: kombinált ajánlatokkal bombázza a vásárlókat. Egy kombinált menüvel jobban járunk, ezt már rég megtanították nekünk. Valójában viszont simán előfordulhat, hogy többet költünk, mint terveztük, vagy ha egyesével rendelnénk meg az ételeket. Az meg egészen biztos, hogy többet eszünk, mint amennyit terveztünk korábban. A döntés mégis könnyebbnek tűnik, megspóroljuk a keresgélést, a választás fáradtságát, hiszen a gazdag menü egy kattintással a kosárba kerül.