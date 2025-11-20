Szenzációs bejelentést tett a MÁV vezérigazgatója ‒ évtizedek óta várt fejlesztés indulhat meg hamarosan

Ezzel összefüggésben tett közzé Facebook-videót csütörtökön Hegyi Zsolt a MÁV-csoport vezérigazgatója, melyben úgy fogalmazott: „a III. kerületben nőttem fel, aztán évekig itt Békásmegyeren laktam. Mindig szívesen jövök ide, főleg akkor, amikor jó híreket hozok”. Mint mondta, mikor a kerületben lakott, naponta használta a hévet, ami szavai szerint valóban az állandóság szimbóluma, hiszen 99,5 százalékos menetrendszerűséggel 5 percenként jönnek-mennek a vonatok. A H5-ös hévet rengeteg ember használja Budapesten is, meg a szentendrei agglomerációban is ‒ hívta fel a figyelmet.

Hamarosan kezdetét veszi a H5 hévvonal teljes körű felújítása / Fotó: MTI/Jászai Csaba

Eljött az idő: kezdetét veszi a H5-ös hévvonal megújítása

A vezérigazgató rámutatott, hogy az állandóságnak árnyoldala is van, 40 éve tulajdonképpen nem változott semmi. A szentendrei hév képe, az infrastruktúra, a járművek nagyjából a 80-as évek elején alakultak ki a mai formájukban ‒ fűzte hozzá, hangsúlyozva: most eljött az idő a változásra, megszülettek azok a döntések, amik a H5-ös hév megújításához szükségesek.

Hegyi Zsolt kifejtette: 2029 végéig minden teljesen megváltozik, hiszen „Békásmegyerre is megérkezik a XXI. század”, a mai kényelmetlen, csak lépcsőkön megközelíthető peronnál hét mozgólépcső és két lift létesül, hogy kényelmesebben, valamint az idősek és a mozgáskorlátozottak számára is egyszerűbben legyen megközelíthető a szentendrei hév.

A jó öreg szerelvények is eltűnnek, helyüket modern, korszerű vonatok veszik át, alacsony padlós, egyterű, végig légkondicionált járművek

‒ fogalmazott a vezérigazgató. Vadonatúj arcát fogja mutatni 2029 végére a szentendrei hév, egy igazi XXI. századi elővárosi vasútét ‒ jegyezte meg, hozzáfűzve: a hév üzemkészségére ma sincs panasz, de a megújult infrastruktúra és a járművek még jobb utazási élményt és még megbízhatóbb szolgálást jelentenek majd.

Az összes hévvonalon megújítanák a gépállományt

A tervek szerint a szentendrei vonalra tizenkét plusz hat szerelvényt kérne a MÁV azokból a szerelvényekből, amelyeket mintegy 326,5 milliárd forintos keretösszegből kívánnak beszerezni.