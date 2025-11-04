Halloween lenyomva: a magyar vásárlók körében fölényesen győzött a karácsony

Bár az október 31-i halloween apropójából az utóbbi években nálunk is elterjedtek a jelmezes bulik, a magyarok többsége szerencsére továbbra sem kapcsolja hozzá a házak bejárásával járó „csokit vagy csíny” / ” csokit vagy csalunk” esetleg „finomságot vagy csínyt” hagyományt. Inkább az otthoni dekoráció és a tematikus baráti összejövetelek jellemzők, derült ki az Árukereső sajtóközleményéből.

Halloweeni kutya, fantáziaruhában, New Yorkból

Fotó: NurPhoto via AFP / NurPhoto via AFP

Karácsony–halloween: 1-0

Az online keresések alapján a halloweenhez kapcsolódó termékek iránti érdeklődés az ősz folyamán mérhetően megugrott: a felnőtt jelmezek háromszor, a fantáziaruhák 2,5-szer, a gyerekjelmezek pedig kétszer népszerűbbek voltak a korábbi hetekhez képest.

Feltűnő (és megnyugtató) azonban, hogy a karácsony már októberben is nagyobb figyelmet kapott. A halloweenhez köthető maszkok, dekorációk, tökök és csokik utáni keresések száma körülbelül kétszeresre nőtt, a karácsonyi dekorációk( például gyertyatartók és girlandok) iránti keresések viszont még ennél is nagyobb emelkedést mutattak. A karácsonyfák iránti érdeklődés pedig egyenesen az előző időszak adatainak hétszeresére ugrott.

A jelenség mögött több tényező is állhat. Egyrészt a karácsony mélyebb kulturális beágyazottsággal bír Magyarországon: a családi együttlét, az otthon melegének megteremtése és a hagyományok ápolása a legtöbbünk számára fontos. Másrészt egyre többen kezdtek el előrelátóan, korábban tervezni, hogy elkerüljék az utolsó pillanatos vásárlási rohamot.

A halloween bár nincs eltűnőben, és sok fiatal számára ma is az őszi időszak egyik vidám eseménye, a magyar ünnepi szokásokban továbbra is a karácsony marad az év kiemelt, meghatározó ünnepe. Ez nemcsak a minket egyre áthatóbban körülölelő karácsonyi hangulatban mutatkozik meg, hanem a díszek és kellékek beszerzésében is.

