A víz felett lebeg majd a világ legkülönlegesebb operaháza – egy pazar városban épül meg

Noha Hamburg már számos, idegenforgalmilag is fontos vonzerőt jelentő ikonikus épülettel és helyszínnel büszkélkedhet, kezdve a legendás vasárnapi halpiactól, az Elbai Filharmónia (Elbphilharmonie) semmi máshoz nem hasonlítható koncerttermén át a sajátos hangulatú StrandPauli városi strandbárig, az észak-németországi nagyvárosban hamarosan egy vadonatúj, világszínvonalú operaház nyílik. Az új Hamburgi Állami Operaház szintén hozzájárulhat a város imázsának erősítéséhez.

A Baakenhöft-félszigeten valósul meg az új Hamburgi Állami Operaház

Fotó: BIG - Bjarke Ingels Group/Facebook

Hatalmas fejlesztés része az új Hamburgi Állami Operaház

Az új létesítmény lesz a második legnagyobb német város jövőbeni kulturális központja. A Bjarke Ingels Group (BIG) által tervezett új Hamburgi Állami Operaház ad majd otthont az Állami Operaháznak és a Hamburgi Balettnek – emeli ki a TimeOut magazin. A dán építésziroda egy minden oldalról bejárható, növényzettel borított teraszokkal és átlátszó homlokzatokkal rendelkező épületet álmodott meg, ahol a közönség is bepillantást nyerhet a próbatermekben zajló művészeti munkába.

A projekt a HafenCityben – a hatalmas vízparti fejlesztési projekt részét képező – található Baakenhöft-félszigeten valósul meg, és a társulat Dammtorstraßén található, 20. század közepén épült épületét váltja fel.

Az új operaház a folyamatosan épülő magasépületek és a történeti vízpart között helyezkedik el.

Ilyen lesz az új Hamburgi Állami Operaház előcsarnoka:

Folytatja a német város hosszú hagyományát, amely a kulturális építészetet a kikötő nyílt horizontjával párosítja. A 45.000 négyzetméteres épület, amelyet egyszerre operaházként és a város arculatához illeszkedő látványos épületként képzeltek el, a produkciós, próba- és előadótereket egy új, a folyó partjáig nyúló közparkkal ötvözi.

A koncepció Hamburg és kikötője több évszázados kapcsolatát értelmezi újra: az épület lépcsőzetesen emelkedő, növényzettel borított teraszok sorából formálódik.

Ezek a tájépítészeti ösvények kertek, terek és kilátópontok között szövik át magukat, az egész területet egy háromdimenziós parkká alakítva, amely egész nap nyitva áll a lakosok és a látogatók számára. A többfunkciós épület tetőtéri kertjeiről páratlan kilátás nyílik majd a HafenCityre, a történelmi belvárosra és a kikötőre.