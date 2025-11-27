A víz felett lebeg majd a világ legkülönlegesebb operaháza – egy pazar városban épül meg

Hírlevél

A világ legkülönlegesebb zenei létesítményének a Sydney-i Operaházat tartják, ám hamarosan erős konkurenciát kaphat. Bemutatták ugyanis az új Hamburgi Állami Operaház látványterveit, amely igazi futurisztikus, csúcstechnológiás operaháznak ígérkezik.
Noha Hamburg már számos, idegenforgalmilag is fontos vonzerőt jelentő ikonikus épülettel és helyszínnel büszkélkedhet, kezdve a legendás vasárnapi halpiactól, az Elbai Filharmónia (Elbphilharmonie) semmi máshoz nem hasonlítható koncerttermén át a sajátos hangulatú StrandPauli városi strandbárig, az észak-németországi nagyvárosban hamarosan egy vadonatúj, világszínvonalú operaház nyílik. Az új Hamburgi Állami Operaház szintén hozzájárulhat a város imázsának erősítéséhez.

Hamburgi Állami Operaház, Tervezett új Hamburg Állami Opera látványterve, HamburgÁllamiOpera
A Baakenhöft-félszigeten valósul meg az új Hamburgi Állami Operaház 
Fotó: BIG - Bjarke Ingels Group/Facebook

Hatalmas fejlesztés része az új Hamburgi Állami Operaház

Az új létesítmény lesz a második legnagyobb német város jövőbeni kulturális központja. A Bjarke Ingels Group (BIG) által tervezett új Hamburgi Állami Operaház ad majd otthont az Állami Operaháznak és a Hamburgi Balettnek – emeli ki a TimeOut magazin. A dán építésziroda egy minden oldalról bejárható, növényzettel borított teraszokkal és átlátszó homlokzatokkal rendelkező épületet álmodott meg, ahol a közönség is bepillantást nyerhet a próbatermekben zajló művészeti munkába.

A projekt a HafenCityben – a hatalmas vízparti fejlesztési projekt részét képező – található Baakenhöft-félszigeten valósul meg, és a társulat Dammtorstraßén található, 20. század közepén épült épületét váltja fel. 

Az új operaház a folyamatosan épülő magasépületek és a történeti vízpart között helyezkedik el. 

Ilyen lesz az új Hamburgi Állami Operaház előcsarnoka:

image

Folytatja a német város hosszú hagyományát, amely a kulturális építészetet a kikötő nyílt horizontjával párosítja. A 45.000 négyzetméteres épület, amelyet egyszerre operaházként és a város arculatához illeszkedő látványos épületként képzeltek el, a produkciós, próba- és előadótereket egy új, a folyó partjáig nyúló közparkkal ötvözi.

A koncepció Hamburg és kikötője több évszázados kapcsolatát értelmezi újra: az épület lépcsőzetesen emelkedő, növényzettel borított teraszok sorából formálódik. 

Ezek a tájépítészeti ösvények kertek, terek és kilátópontok között szövik át magukat, az egész területet egy háromdimenziós parkká alakítva, amely egész nap nyitva áll a lakosok és a látogatók számára. A többfunkciós épület tetőtéri kertjeiről páratlan kilátás nyílik majd a HafenCityre, a történelmi belvárosra és a kikötőre. 

A nézőtér kialakítása is alkalmazkodik majd a különleges építészeti formákhoz:

image

A vízből kiemelkedő platformok körbeölelik a kikötői medence felé megnyíló, karakteres köríves tetőformát. Az épülettömeg és a bejárható kültéri terek összehangolásával a projekt egy új, mindenki számára nyitott útvonalat alakít ki, amely összeköti a folyópartot a környező városrésszel.

Azt egyelőre nem közölték, hogy mikor nyitja meg a kapuit az operaház, de a következő két évben a terveket Hamburg városával, a projekthez kapcsolódó művészeti alapítvánnyal és a Hamburgi Állami Operával szoros együttműködésben még finomítani, illetve pontosítani fogják.

A Hamburgi Turisztikai Hivatal várakozásai szerint az operaház tovább erősíti majd a város kulturális metropoliszként betöltött hírnevét. Sokaknak talán eszébe juthat a Beatleshez, amely pályája egy fontos szakaszában sorosan kapcsolódott Hamburghoz, és legújabb kulturális nevezetességével készen áll majd arra, hogy új fejezetet indítson el a zenében.

 

 

