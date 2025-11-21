Hatalmas összeget költöttünk napelem-beruházásokra, ezen a téren Magyarország vezet

Európában Magyarországon nőtt a legnagyobb arányban a beépített napenergia-kapacitás, a napelemfejlesztések több mint 300 ezer családnál biztosítják a saját áramellátást. A 2010 óta épült, 100 négyzetméteres lakóingatlanok egynegyedében van napelem – írta a Magyar Nemzet.

Napelem a családi házon Fotó: MTI/Jászai Csaba / Jászai Csaba

Beépített napelemek

Ugyanakkor a beépített napelem-kapacitás 1,7 százalékának tárolására van lehetőség Magyarországon, ezért további programokra van szükség energiatárolók építéséhez – mondta Czepek Gábor az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Hozzátette, ilyen a Jedlik Ányos-program keretében 50 milliárd forintos kerettel most meghirdetett támogatás vállalkozások számára. Emlékeztetett arra, hogy korábban energiaelosztók, vállalatok és – a Napenergia plusz program keretében – családok 180 milliárd forintot már felhasználtak energiatárolók építésére, amellyel 150 megawattnyi napenergia tárolására van lehetőség.

Az elmúlt 15 évben néhány megawatt teljesítményű napelem működött az országban, jelenleg 8000 megawatt beépített teljesítmény van.