Hatalmas összeget költöttünk napelem-beruházásokra, ezen a téren Magyarország vezet

A jelenlegi, meglehetősen nagy beépített napelem-kapacitás csak a megtermelt energia 1,7 százalékának a raktározására elég. Így további napelemprogramok kellenek a kapacitások bővítéséhez.
napenergianapelemcsalád

Európában Magyarországon nőtt a legnagyobb arányban a beépített napenergia-kapacitás, a napelemfejlesztések több mint 300 ezer családnál biztosítják a saját áramellátást. A 2010 óta épült, 100 négyzetméteres lakóingatlanok egynegyedében van napelem – írta a Magyar Nemzet.

Solymár, 2021. április 11.Elektromos áramot termelő napelem-táblákkal fölszerelt családi ház a nagyközség nyugati részén. A Pest megyei település Magyarország legnépesebb községe, a 2019-es adatok szerint 11 277 lakossal, akiknek egy része a fővárosból költözött ide.MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba ***************************Kedves Felhasználó!Ez a fotó nem a Duna Médiaszolgáltató Zrt./MTI által készített és kiadott fényképfelvétel, így harmadik személy által támasztott bárminemű – különösen szerzői jogi, szomszédos jogi és személyiségi jogi – igényért a fotó szerzője/jogutódja közvetlenül maga áll helyt, az MTVA felelőssége e körben kizárt. Napelem
Napelem a családi házon Fotó: MTI/Jászai Csaba / Jászai Csaba

Beépített napelemek

Ugyanakkor a beépített napelem-kapacitás 1,7 százalékának tárolására van lehetőség Magyarországon, ezért további programokra van szükség energiatárolók építéséhez – mondta Czepek Gábor az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Hozzátette, ilyen a Jedlik Ányos-program keretében 50 milliárd forintos kerettel most meghirdetett támogatás vállalkozások számára. Emlékeztetett arra, hogy korábban energiaelosztók, vállalatok és – a Napenergia plusz program keretében – családok 180 milliárd forintot már felhasználtak energiatárolók építésére, amellyel 150 megawattnyi napenergia tárolására van lehetőség.

Az elmúlt 15 évben néhány megawatt teljesítményű napelem működött az országban, jelenleg 8000 megawatt beépített teljesítmény van.

 

