Ennyi volt: kivonul Magyarországról az ismert boltlánc, több tucat üzlet marad utánuk

Kivonul Magyarországról és Romániából a Hervis tulajdonosa, a sportfelszerelés-kiskereskedő stratégiai átszervezés részeként átadja magyar és román leányvállalatait egy brit székhelyű kiskereskedelmi csoportnak, a Frasers Group-nak. Az ügylethez szükség van versenyhatósági jóváhagyásra.

Eladják a magyarországi és romániai Hervis-üzleteket (kép egy magyarországi áruházról)

Fotó: Hervis

Hervis: 29 magyar áruház is új tulajdonoshoz kerül

A hét egyik legfontosabb, magyar vonatkozású kiskereskedelmi híre, hogy a Hervis Sport- und Modegesellschaft közleménye szerint a vállalat eladja magyarországi és romániai kiskereskedelmi hálózatát egy brit kiskereskedelmi vállalatnak.

A brit Frasers Group, korábban Sports Direct, a kartelljogi engedélyek megszerzését követően átveszi

a Hervis Magyarországot (Hervis Sport és Divatkereskedelmi Kft.), 29 üzletével, és

a Hervis Romániát (Hervis Sport and Fashion srl.) 49 üzletével.

A Frasers közleménye szerint a munkavállalókat átveszik. A vételárat nem hozták nyilvánosságra, és egyelőre arról sincsenek közelebbi információk , mi lesz az áruházak sorsa.

A Hervis többi üzlete, valamint az osztrák, szlovén és horvát alkalmazottak nem érintettek ebben a megállapodásban – közölte a Spar Austria tulajdonában lévő áruházlánc.

Tavaly a csoport Ausztriában, Szlovéniában, Magyarországon, Horvátországban és Romániában 227 üzletével több mint 490 millió euró bruttó árbevételt ért el. A Hervis Sport- und Modegesellschaft mbH a 2024-es üzleti évben 43 millió euró veszteséget könyvelt el.

A Hervis stratégiai lépésről beszél, de ez láthatóan arra utal, hogy az értékesítés mögött pénzügyi megfontolások állnak.

Nem az első kivonulás Romániából

Ami a romániai vonatkozást illeti, nem a Hervis az első, amely a nagyvállalati szcénából az ottani működésének valamilyen formában való leépítése mellett döntött.

Lukoil, Dacia, Estée Lauder, a kazah állami olajvállalat: miként ebben az összeállításunkban bemutattuk, több nagy cég, eltérő okokból, de a részleges vagy teljes romániai hátraarc mellett döntött.