Ennyi volt: kivonul Magyarországról az ismert boltlánc, több tucat üzlet marad utánuk

Kivonul Magyarországról és Romániából a Hervis tulajdonosa, a sportfelszerelés-kiskereskedő stratégiai átszervezés részeként átadja magyar és román leányvállalatait egy brit székhelyű kiskereskedelmi csoportnak, a Frasers Group-nak. Az ügylethez szükség van versenyhatósági jóváhagyásra.
Hervis: 29 magyar áruház is új tulajdonoshoz kerül
A hét egyik legfontosabb, magyar vonatkozású kiskereskedelmi híre, hogy a Hervis Sport- und Modegesellschaft közleménye szerint a vállalat eladja magyarországi és romániai kiskereskedelmi hálózatát egy brit kiskereskedelmi vállalatnak.
A brit Frasers Group, korábban Sports Direct, a kartelljogi engedélyek megszerzését követően átveszi
- a Hervis Magyarországot (Hervis Sport és Divatkereskedelmi Kft.), 29 üzletével, és
- a Hervis Romániát (Hervis Sport and Fashion srl.) 49 üzletével.
A Frasers közleménye szerint a munkavállalókat átveszik. A vételárat nem hozták nyilvánosságra, és egyelőre arról sincsenek közelebbi információk , mi lesz az áruházak sorsa.
A Hervis többi üzlete, valamint az osztrák, szlovén és horvát alkalmazottak nem érintettek ebben a megállapodásban – közölte a Spar Austria tulajdonában lévő áruházlánc.
Tavaly a csoport Ausztriában, Szlovéniában, Magyarországon, Horvátországban és Romániában 227 üzletével több mint 490 millió euró bruttó árbevételt ért el. A Hervis Sport- und Modegesellschaft mbH a 2024-es üzleti évben 43 millió euró veszteséget könyvelt el.
A Hervis stratégiai lépésről beszél, de ez láthatóan arra utal, hogy az értékesítés mögött pénzügyi megfontolások állnak.
Nem az első kivonulás Romániából
Ami a romániai vonatkozást illeti, nem a Hervis az első, amely a nagyvállalati szcénából az ottani működésének valamilyen formában való leépítése mellett döntött.
Lukoil, Dacia, Estée Lauder, a kazah állami olajvállalat: miként ebben az összeállításunkban bemutattuk, több nagy cég, eltérő okokból, de a részleges vagy teljes romániai hátraarc mellett döntött.