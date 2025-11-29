Az utolsó hatvanéves HÉV-et is kivonják a forgalomból, jönnek a fényvonatok és a fény-HÉV

Hegyi Zsolt vezérigazgató közölte, az év elején még négy hatvanéves motorvonat volt a HÉV motorflottájában, hármat év közben már kivontak, két járművet a HÉV nosztalgiaflottájába irányítanak. Az utolsótól szimbolikus módon fény HÉV-ként búcsúznak: a négy adventi hétvégén mindig más vonalon "még utoljára" lehet vele utazni. Hegyi Zsolt hangsúlyozta, a HÉV-menetrend ettől nem változik, az új HÉV-ek érkezése napirenden van.

A legrégebbi HÉV-eket kivonják a forgalomból, az újabb szerelvények még maradnak

Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztőség

Itt utazhat a legrégibb HÉV-ekkel

A legrégebbi járművekkel egyébként a H7-es csepeli vonalon lehetett leginkább találkozni, a kocsiknak jellegzetes, kétszínű festése van.

A videós bejegyzésből kiderül, a búcsúzó HÉV-szerelvény pályafutása során közel 3,5 millió kilométert futott; a fény HÉV-ként 880 méter fényfüzér díszíti, és több mint 8600 LED ragyog rajta. A Fény HÉV a délutáni és esti órákban november 29-30-án a szentendrei (H5-ös), december 6-7-én a gödöllői illetve kistarcsai (H8/9-es), december 13-14-én a ráckevei (H6-os), december 20-21-én pedig a csepeli HÉV vonalán közlekedik majd - olvasható közleményben.

A MÁV-csoport MTI-hez eljuttatott közleményéből az is kiderül, hogy a fényvonatok Fényszili (a szili a V43-as mozdonyok "beceneve", ahogy az FVV villamosok esetén a Bengáli) és FényBz

november 30-tól közlekednek az ország több pontján, fő- és mellékvonalakon egyaránt megjelennek. Az országjáró szerelvényeken túl 2026. január 6-áig a Balatonfenyvesi kisvasút egy szerelvénye is ünnepi fényben közlekedik.

A VOLÁN idén ünnepi köntösbe öltözteti az Ikarus 200-as típuscsalád 1993-ban készült, jubileumi, kétszázezredik példányát: a tavaly felújított és bemutatott Ikarus 280-as csuklós nosztalgiabuszt. A jármű december 6., 7., 13., 14., 20-23. napokon közlekedik Budapestről Gödöllőre. December 6-tól egy ünnepi díszvilágítással ellátott CREDO ECONELL 12 típusú autóbusz is szolgálatba áll a Budapest-Pilis-Esztergom útvonalon - olvasható a közleményben.

Budapesten jön a fényvillamos és a mikulástroli

Megkezdődött a "fényvillamosok szezonja", 2025-ben a hagyományos Fényvillamos és a Mikulástroli mellett még öt különböző, fénytől csillogó villamos, egy ünnepi fényekben pompázó fogaskerekű és a Mikulásbusz is közlekedik. Minden járaton normál díjszabás szerint lehet utazni. A több kilométernyi fényfüzérrel kivilágított járművek nemcsak szépek, hanem valódi élménnyé teszik az utazást, akár a megszokott útvonalon utaztok, akár ünnepi program gyanánt szálltok fel rájuk.