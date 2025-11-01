Hírlevél

Sport

hitel

Ki számít a bankoknál hitelképes, illetve hitelképtelen ügyfélnek?

A hitelképesség egyik fontos feltétele a rendszeres jövedelem megléte, illetve annak nagysága, ám ez valójában csak egy, bár valóban nagyon fontos szempont. Noha 2015 óta Magyarországon is léteznek egységes, a hiteligénylés során minden hitelintézet által kötelezően betartandó szabályok, ugyanakkor azok betartása mellett a bankok továbbra is tág mozgástérrel rendelkeznek azt illetően, hogy milyen módszerrel határozzák meg, számukra ki számít hitelképes, illetve hitelképtelen ügyfélnek.
Hiteligényléskor az igazolt, rendszeres havi jövedelem alapvető feltétel, ami természetesen minél magasabb, annál jobb. A bankok jellemzően nem hiteleznek olyan személyt, aki még próbaidőn van a munkahelyén, ahogy a vállalkozóknál is elvárják, hogy legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel rendelkezzenek.

Hiteligénylés, Person holding phone and credit card while using laptop at office desk. Concept of online shopping, e-commerce, technology in business.
Hiteligényléskor a bankok eltérő szempontokat is figyelembe vehetnek 
Fotó: voronaman / Shutterstock

A jövedelem nagysága mellett rendkívül fontos, hogy a lehető legkevesebb egyéb hitellel rendelkezzünk. 

A bankok kötelesek megvizsgálni, hogy a jövedelem mekkora részét teszi ki a havi törlesztőrészlet – minél alacsonyabb ez az arány, annál nagyobb eséllyel kaphatunk hitelt. 

Amennyiben egy korábbi hitel miatt túl magas az ún. jövedelemarányos törlesztőrészlet-mutató (JTM), úgy lehetőség szerint érdemes az igénylés előtt visszafizetni a korábbi hitelt, hiteleket. A hitelkártyáknak, folyószámla-hitelkereteknek bár nincs fix havi törlesztőjük, azok is beleszámítanak a JTM-be – ilyenkor a rendelkezésünkre álló hitelkeret 5 százalékával számolnak a hitelintézetek, mint fix törlesztővel. Ez akkor is igaz, ha egyébként sosem használjuk a hitelkeretet, szóval ha nincs rá szükségünk, és emiatt túl magas lenne a JTM-értékünk, úgy érdemes megszüntetni ezeket a szerződéseket, nehogy emiatt csússzon el a hitelfelvétel – foglalja össze a Bank360 elemzése.

Fontos, hogy ne szerepeljünk a központi adóslistán

Jelzáloghitel esetében alapvető fontosságú a hitelösszegnek a fedezetként szolgáló ingatlan értékéhez viszonyított aránya (hitelfedezeti mutató, HFM). A jegybanki főszabály szerint a megvásárolni kívánt ingatlant forgalmi értékének a 80 százalékáig (elsőlakás-vásárlók esetében 90 százalékig) lehet hitelezni, bár sok bank ennél nagyobb arányú önerő felmutatását várja el. Minél alacsonyabb tehát a hitelfedezeti mutatónk, annál nagyobb eséllyel kapjuk meg a hitelt.

Értelemszerűen rontja a megítélésünket, ha egy korábbi hitelügyletben már volt késedelmes törlesztésünk. 

A hitellel rendelkező ügyfelek adatai felkerülnek a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) adóslistájára, amely segítségével a hitelintézetek ellenőrizni tudják, hogy van-e már hitele a náluk hitelt igénylő ügyfélnek. 

Amennyiben az adós rendben fizeti a hiteleit, úgy a KHR-ben szereplő esetleges korábbi hitelek csak akkor jelenthetnek gondot, ha a régi és az új hitelek együttes törlesztőjének aránya túlságosan magas lenne az ügyfél jövedelméhez képest.

A kormány az Otthon start programmal kiemelten segíti a fiatalok első lakáshoz jutását Fotó: Shutterstock kormányrendelet, lakás, otthon, hitel
Hitelfelvételkor az is fontos, hogy a lehető legkevesebb egyéb hitellel rendelkezzünk
Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Késedelmes ügylet esetén már más a helyzet, ekkor ugyanis az adós úgynevezett negatív adóslistára kerül. Az ilyen ügyfeleket egyetlen hitelintézet sem fogja finanszírozni, ráadásul, ha az adós rendezi is a problémás hitelét, a rendezést követően további egy évig még szerepelni fog a KHR passzív adóslistáján. Amennyiben tudjuk magunkról, hogy passzív státuszunk van a KHR-ben, úgy kár is belevágni a hiteligénylésbe – amíg a listán szerepel a nevünk, addig nincs esélyünk újabb hitelt felvenni. 

Hiteligényléskor a munkáltató megbízhatóságát is vizsgálják a bankok

Ugyancsak problémás lehet, ha fizetjük a hiteleinket, ám a bank azt látja, hogy valamiért rövid időn belül több hitelt is felvettünk. Ez azt sugallhatja, hogy nem tudatosan intézzük pénzügyeinket, és jó eséllyel nem kapunk újabb hitelt. 

  • Hitelfelvételkor a hitelintézetek megvizsgálják a számlakivonatainkat is, így érdemes arra is odafigyelni, hogy azok alapján is fegyelmezett, pénzügyileg tudatos ügyfélnek tűnjünk. 
  • Sok bank nem szereti, ha az ügyfél rendszeresen költ mondjuk szerencsejátékra, de a nehezen megfogható tranzakciók is gyanúra adhatnak okot. 
  • Ugyancsak negatívan befolyásolhatja a hitelkérelmet, ha a bank azt látja, hogy valamilyen szolgáltató felé csak késve, rendszertelenül fizetjük a tartozásainkat, kötelezettségeinket. 

Érdemes tehát minden tartozásunkat időben rendezni, ide értve a közüzemi számlákat is.

Sajnálatos módon egy alkalmazotti bérből élő személy esetében az is kockázati tényezőnek számít, ha az őt munkáltató cég tűnik pénzügyileg kockázatosnak. 

A hitelintézetek ugyanis nemcsak magát a magánszemélyt vizsgálják, hanem a jövedelme forrását is. 

Ha azt látják, hogy az ügyfél munkáltatója tartósan veszteséges, vagy mondjuk végrehajtás, inkasszó alatt áll a cég, akkor könnyen lehet, hogy ennek a hiteligénylő issza meg a levét. Ez igazságtalannak tűnhet, hiszen még az is elképzelhető, hogy a cég rossz teljesítményével a hiteligénylő nincs is tisztában, ugyanakkor a bank szempontjából teljesen logikus, hogy nem akar olyan ügyfelet finanszírozni, akinek ingatag lábakon áll a munkahelye.

 

