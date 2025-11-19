Úszunk a szabadidőben, miközben alvásra és evésre kevesebb időt szánunk

Az időmérleg-felvétel révén keletkező adatok segítik a családpolitika megalapozását, és segíti a munkaidő szabályozását célzó politika kialakítását. Emellett információkat szolgáltat az utazási célokról és módokról, a kulturális és szabadidős tevékenységek alakulásáról, valamint további kategóriákról is – írja a KSH a friss adatok közelmúltban történt publikálása kapcsán. Az időmérleg-felvétel eszköze az időmérlegnapló, amely a nap 24 órája alatt végzett tevékenységeket, valamint az ezekre fordított időt tartalmazza. Az időmérleg a társadalom különböző demográfiai csoportjainak időfelhasználási vizsgálatát teszi lehetővé. Az aktuális közzétételből két vonatkozást emelünk ki.

Friss időmérleg adatok: kiderült, mivel töltik idejüket a magyarok (illusztráció)

Fotó: Pexels

Időmérleg: fordulat a szabadidőben

Az időfelhasználás vizsgálatában hagyományosan a tevékenységek három fő csoportját különböztetik meg:

társadalmilag kötött tevékenységek,

fiziológiailag kötött tevékenységek, és

szabadon végzett tevékenységek.

A 15–74 éves magyar lakosság társadalmilag kötött tevékenységekkel, mint például a tanulás, kereső-, termelőtevékenység, háztartási és ház körüli munkával kapcsolatos időráfordítása egészen 2009/2010-ig csökkent, a legfrissebb adat alapján viszont 11 százalékkal (512 percre) növekedett.

Ugyanakkor a fiziológiailag kötött tevékenységekre fordított napi átlagos időfelhasználás a legutóbbi időszakot megelőzően emelkedett, 2024/2025-re azonban jelentősen visszaesett. Az elmúlt közel négy évtized során 2024/2025-ben fordították átlagosan a legkevesebb időt (10,7 órát) ilyen tevékenységekre.

A legmeglepőbb adatot ezzel párhuzamosan a szabadidős elfoglaltságokra szánt átlagos időnél látni:

2024/2025-ben az elmúlt közel négy évtized legmagasabb szintjét érte el, 287 percet.

A 15–74 éves lakosság körében 2024/2025-ben – a korábbi felvételek eredményeihez hasonló módon – a férfiak több időt tudtak szabadidős tevékenységekre fordítani, mint a nők. A nemek közötti különbség az ezredforduló óta folyamatosan szűkült, az akkori több mint háromnegyed óráról 26 percre.