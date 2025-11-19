Úszunk a szabadidőben, miközben alvásra és evésre kevesebb időt szánunk

Az időmérleg-felvétel révén keletkező adatok segítik a családpolitika megalapozását, és segíti a munkaidő szabályozását célzó politika kialakítását. Emellett információkat szolgáltat az utazási célokról és módokról, a kulturális és szabadidős tevékenységek alakulásáról, valamint további kategóriákról is – írja a KSH a friss adatok közelmúltban történt publikálása kapcsán. Az időmérleg-felvétel eszköze az időmérlegnapló, amely a nap 24 órája alatt végzett tevékenységeket, valamint az ezekre fordított időt tartalmazza. Az időmérleg a társadalom különböző demográfiai csoportjainak időfelhasználási vizsgálatát teszi lehetővé. Az aktuális közzétételből két vonatkozást emelünk ki.
Időmérleg: fordulat a szabadidőben
Az időfelhasználás vizsgálatában hagyományosan a tevékenységek három fő csoportját különböztetik meg:
- társadalmilag kötött tevékenységek,
- fiziológiailag kötött tevékenységek, és
- szabadon végzett tevékenységek.
A 15–74 éves magyar lakosság társadalmilag kötött tevékenységekkel, mint például a tanulás, kereső-, termelőtevékenység, háztartási és ház körüli munkával kapcsolatos időráfordítása egészen 2009/2010-ig csökkent, a legfrissebb adat alapján viszont 11 százalékkal (512 percre) növekedett.
Ugyanakkor a fiziológiailag kötött tevékenységekre fordított napi átlagos időfelhasználás a legutóbbi időszakot megelőzően emelkedett, 2024/2025-re azonban jelentősen visszaesett. Az elmúlt közel négy évtized során 2024/2025-ben fordították átlagosan a legkevesebb időt (10,7 órát) ilyen tevékenységekre.
A legmeglepőbb adatot ezzel párhuzamosan a szabadidős elfoglaltságokra szánt átlagos időnél látni:
2024/2025-ben az elmúlt közel négy évtized legmagasabb szintjét érte el, 287 percet.
A 15–74 éves lakosság körében 2024/2025-ben – a korábbi felvételek eredményeihez hasonló módon – a férfiak több időt tudtak szabadidős tevékenységekre fordítani, mint a nők. A nemek közötti különbség az ezredforduló óta folyamatosan szűkült, az akkori több mint háromnegyed óráról 26 percre.
Munkavégzés: nem mindegy, hogy kereső tevékenységként vagy háztartásban
Magyarországon a férfiak hagyományosan több időt töltöttek kereső-, termelőtevékenységekkel, mint a nők. Az elmúlt majdnem 40 év során viszont ez a különbség folyamatosan mérséklődött: 2024/2025-re az 1986/1987-es adatokhoz viszonyítva közel megfeleződött. Jelenleg már a férfiak mindössze egy órával fordítanak több időt ezekre tevékenységekre, mint a nők.
A KSH adataiból kiderül, hogy mennyi időt töltenek a háztartási munkákkal a férfiak és a nők. Fontos, hogy ez az időmérleg adatokon belül külön kategória, tehát nem kezelhető együtt a keresőmunkával. Az adatok szerint itt fordított a helyzet: a nők korábban több időt fordítottak háztartási és ház körüli munkára, mint a férfiak. Ugyanakkor a két nem közötti különbség jelentősen mérséklődött: míg 1986/1987-ben a nők több mint háromszor annyi időt töltöttek ilyen tevékenységekkel, addig 2024/2025-re már számottevően kevesebb, de még így is majdnem kétszeres volt az eltérés.
A főzés, terítés, tálalás, lakástakarítás és rendrakás tevékenységeket továbbra is jelentősebb arányban végzik a nők, azonban a két nem közötti különbség minden említett elfoglaltságnál folyamatosan csökkent a megfigyelt időszakban.
Érdemes ehhez azt is hozzátenni, hogy a háztartási, illetve a ház körüli munkák esetében a karbantartó, javító munkálatokat a vizsgált időszakban a férfiak rendre nagyobb arányban végezték, mint a nők. Azonban a férfiak ezen tevékenységeket jelentősen alacsonyabb arányban végezték, mint a nők a háztartási munkákat.
Mivel töltik a magyarok szabadidejüket?
A KSH szerint a szabadon végzett tevékenységek közül a legfontosabb kategóriák a tévénézés, videózás, internetezés; a szabadidő társas eltöltése; az olvasás; a séta, kirándulás, sport, testedzés. 2024/2025-ben a tévénézésre, videózásra, internetezésre fordított több mint 2 óra után a következő legtöbb időt, a társas tevékenységekre szántak. A társaságban eltöltött szabadidő mértéke körülbelül háromnegyed óra volt. Ezen túlmenően az olvasásra, valamint a sétára, kirándulásra, sportra, testedzésre fordított idő percre megegyezett (16 perc).