Jó hír a nyugdíjasoknak! Három fontos változás lép életbe hamarosan

A jogalkotó az özvegyi nyugdíj intézményével próbál segíteni azoknak, akik társuk elvesztésével kedvezőtlenebb anyagi helyzetbe kerültek. Maga az özvegyi nyugdíj az 1997-es vonatkozó rendelet szerint a magyarországi nyugellátások egy speciális típusa, ami az elhunyt nyugellátásra jogosult vagy nem jogosult személyek házastársának, élettársának, bejegyzett élettársának vagy elvált házastársának jár, amennyiben ez elhunytra és özvegyére nézve is teljesülnek a feltételek (ezek az együttélés körülményeire, a pár életkorára, szolgálati idejére vonatkoznak).

Az özvegyi nyugdíjak fontos változása, hogy nem lesz rá jogosult, aki úgy létesített új élettársi kapcsolatot, hogy előzőleg nem vált el a házastársától

Fotó: Pixabay

Általánosságban elmondható még, az özvegyi nyugdíj feltételei alapvetően az elhunyt életkorát és szolgálati idejét vizsgálják, amelybe a rokkantsági, illetve a baleseti rokkantsági nyugdíj, a rokkantsági ellátás és a felsőoktatási intézményben nappali tagozaton folytatott tanulmányok időtartama is beleszámolandó.

A Magyarország 2026. évi költségvetésének megalapozásáról szóló 2025. évi LI. törvény elfogadásával módosultak az özvegyi nyugdíj feltételei is. Noha a jogszabály már jövő év elsejével hatályba lép, az új rendelkezéseket csak a jogszerző 2026. június 30-át követő elhalálozásának esetén kell alkalmazni. Az újítások egyszerre jelentenek lazítást és szigorítást is. A legfontosabb változás, hogy az özvegyi nyugdíjra nemcsak a házastársak jogosultak, hanem az élettárs is, amennyiben a jogszerzővel annak haláláig együtt élt, bizonyos feltételek szerint.

A főbb pontok

Bővül a különélő házastársak jogköre, a különélő házastárs az együtt élő házastárssal megegyező feltételek szerint jogosult lesz az özvegyi nyugdíjra, ha fennáll házastársi kötelékük.

Szűkül az élettársi kapcsolatban élők jogköre, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 2026-tól a kellő együttélési idővel rendelkező élettársaknak is csak akkor keletkezik özvegyi nyugdíj jogosultsága, ha a jogszerző halálakor egyik fél sem volt házas, azaz kizáró ok lesz, ha valaki új élettársával él, de hivatalosan nem vált el.

Bővül a nyugdíjkorhatár betöltését követően házasodók jogköre, ez egy kedvező változás, azok számára, akik idősebb korban kötöttek házasságot. Jövő évtől ha a házastársi kapcsolat fennállási ideje nem éri el az öt évet, de azt megelőzően legalább tíz évig élettársi kapcsolatban éltek, akkor a két időszak együtt számítva már jogosultságot ad az özvegyi nyugdíjra.

Az idei év elejével az özvegyi nyugdíjak is 3,2 százalékkal nőttek, november 15-től pedig visszamenőlegesen 1,6 százalékos nyugdíjkorrekciót hajt végre a kormány.