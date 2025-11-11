Hírlevél

Rendkívüli!

infláció

Októberben már alacsonyabb volt a hidegélelmiszerek ára - az elemző szerint látványosan csökken az infláció

A Kormány a Tiszával ellentétben nem a profithajhász multik, hanem a magyar emberek pártján áll, ezért folytatja a harcot az indokolatlan áremelésekkel szemben. Októberben a hidegélelmiszerek ára az előző hónaphoz képest 0,4 százalékkal csökkent, az infláció trendje fordult. 2026 február 28-ig a kormány meghosszabbítja és december 1-től további 14 termékre kiterjeszti az árréscsökkentést. Elemzői vélemény szerint májusig most utoljára tartózkodott az infláció 4 százalék felett.
A Tisza által tervezett brutális munkát és nyugdíjakat terhelő adóemelésekkel ellentétben a Kormány Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre, továbbá a családok anyagi mozgásterének bővítése érdekében 2025. december 1. és 2026. április 30. között a kártyabirtokosok ismét felhasználhatják a SZÉP-kártyákon lévő összegeket hideg élelmiszer vásárlására is - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Az infláció adatai októberben már kedvezőbbek.

infláció, Az árréscsökkentés hatása jelentősen mérsékelte az árnövekedést (Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztőség)
Októberben mérséklődött az infláció és az élelmiszerárak/Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztőség)

Az élelmiszerárak mérséklődtek

A kormány a szépkorúak támogatására is kiemel figyelmet fordít: október 15-ig minden nyugdíjas számára kézbesítették a 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalványt, 2026-tól pedig több lépésben ugyan de bevezetjük a 14. havi nyugdíjat. 

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 októberében az infláció mértéke

  •  az előző év azonos időszakához képest 4,3 százalék volt, szeptemberhez viszonyítva átlagosan nem változtak az árak. 
  • Az élelmiszerinfláció mértéke éves alapon 3,9 százalékot tett ki, míg szeptemberhez képest az élelmiszerek ára 0,1 százalékkal mérséklődött. 

Ezen belül vizsgálva, a hidegélelmiszerek esetében, azaz a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 

  • éves alapon mindössze 1,7 százalékkal emelkedtek, 
  • az előző hónaphoz képest pedig 0,4 százalékkal csökkentek az árak.

 

A Tisza brutális adóemelést tervez

A közlemény kiemelte: a Tisza által tervezett adóemelésekkel ellentétben a Kormány Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre. A Tiszával ellentétben a Kormány nem a profithajhász multik, hanem a magyar emberek pártján áll. 

A családok és a nyugdíjasok védelme érdekében a Kormány 2026 február 28-ig meghosszabbítja és december 1-től további 14 termékre, így például a sertésmájkrémre, a sajtkrémre, az almára, a körtére és a szilvára is kiterjeszti az árréscsökkentést. 

Az intézkedés tartós és érdemi árcsökkentést eredményezett, a drogériákban átlagosan 27,6 százalékkal, az élelmiszerüzletekben pedig 20 százalékkal lettek olcsóbbak a termékek. A kormány minden ágazatban fellép az indokolatlan áremelésekkel szemben, ezért önkéntes árkorlátozást harcolt ki a bankok, a biztosítótársaságok a telekommunikációs cégek és a gyógyszeripari szereplők esetében is.

Az elemző az infláció trendjéről?

Kiss Péter az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója szerint májusig most utoljára tartózkodott az infláció 4 százalék felett. A célsávba érő mutató ismét felveti az alapkamat csökkentésének kérését. Az előzetes várakozásunknak (4,4 százalék) megfelelő éves inflációs adat a covid előtti évek átlagos havi szezonalitásánál alacsonyabb volt. Az inflációs célsávból az év elején nagymértékben kilépő hazai mutató várakozásunk szerint idén utoljára tartózkodott 4 százalék felett, novembertől látványos csökkenésre számítunk, ami kitarthat a következő hat hónapban is, legfőképpen a bázishatások miatt. A jegybanki célsávba érő infláció miatt újra előtérbe kerülhet az alapkamat csökkentésének kérdése, amit a következő fél évre a piac már kiárazott, és kiárazott, és így akár komolyabb mozgásokat generálhat a forint árfolyamában.

 

