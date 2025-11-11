Októberben már alacsonyabb volt a hidegélelmiszerek ára - az elemző szerint látványosan csökken az infláció

A Tisza által tervezett brutális munkát és nyugdíjakat terhelő adóemelésekkel ellentétben a Kormány Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre, továbbá a családok anyagi mozgásterének bővítése érdekében 2025. december 1. és 2026. április 30. között a kártyabirtokosok ismét felhasználhatják a SZÉP-kártyákon lévő összegeket hideg élelmiszer vásárlására is - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Az infláció adatai októberben már kedvezőbbek.

Októberben mérséklődött az infláció és az élelmiszerárak/Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztőség)

Az élelmiszerárak mérséklődtek

A kormány a szépkorúak támogatására is kiemel figyelmet fordít: október 15-ig minden nyugdíjas számára kézbesítették a 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalványt, 2026-tól pedig több lépésben ugyan de bevezetjük a 14. havi nyugdíjat.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 októberében az infláció mértéke

az előző év azonos időszakához képest 4,3 százalék volt, szeptemberhez viszonyítva átlagosan nem változtak az árak.

Az élelmiszerinfláció mértéke éves alapon 3,9 százalékot tett ki, míg szeptemberhez képest az élelmiszerek ára 0,1 százalékkal mérséklődött.

Ezen belül vizsgálva, a hidegélelmiszerek esetében, azaz a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva

éves alapon mindössze 1,7 százalékkal emelkedtek,

az előző hónaphoz képest pedig 0,4 százalékkal csökkentek az árak.

A Tisza brutális adóemelést tervez

A közlemény kiemelte: a Tisza által tervezett adóemelésekkel ellentétben a Kormány Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre. A Tiszával ellentétben a Kormány nem a profithajhász multik, hanem a magyar emberek pártján áll.

A családok és a nyugdíjasok védelme érdekében a Kormány 2026 február 28-ig meghosszabbítja és december 1-től további 14 termékre, így például a sertésmájkrémre, a sajtkrémre, az almára, a körtére és a szilvára is kiterjeszti az árréscsökkentést.

Az intézkedés tartós és érdemi árcsökkentést eredményezett, a drogériákban átlagosan 27,6 százalékkal, az élelmiszerüzletekben pedig 20 százalékkal lettek olcsóbbak a termékek. A kormány minden ágazatban fellép az indokolatlan áremelésekkel szemben, ezért önkéntes árkorlátozást harcolt ki a bankok, a biztosítótársaságok a telekommunikációs cégek és a gyógyszeripari szereplők esetében is.