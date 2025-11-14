Hírlevél

Rendkívüli!

Busz hajtott egy buszmegállóba Stockholmban – többen meghaltak, sok a sérült

Itt a bizonyíték: egyre kisebb helyeken mer csak fellépni Magyar Péter

Indulhat a roham: új üzletet nyitott Magyarországon a világ egyik legnagyobb boltlánca

Folytatja magyarországi terjeszkedését az Intersport Magyarország: megnyitotta legújabb áruházát a GOBUDA Mallban. Az Intersport közölte: a világ legnagyobb sportszer-kereskedelmi hálózatának magyar tagjaként a közeljövőben további megyeszékhelyeken tervez nyitást, miközben a hazai beszállítópartnerekkel is erősíti kapcsolatát.
Az Intersport Magyarország november 14-én nyitotta meg legújabb áruházát a GOBUDA Mallban. Mivel a cég pozitívan értékeli a magyarországi kiskereskedelmi környezet jövőbeni lehetőségeit, az országos lefedettséget célul tűzve újabb megyeszékhelyeken tervezi további áruházak megnyitását. Csilléry Balázs Péter, az Intersport magyarországi vezetője az Origónak küldött tájékoztatásban kiemelte: a nyitások munkahelyteremtéssel is együtt járnak. 

Új üzletet nyitott Magyarországon az Intersport, a vállalat folytatni kívánja terjeszkedését a magyar piacon
Új üzletet nyitott Magyarországon az Intersport, a vállalat folytatni kívánja terjeszkedését a magyar piacon
Fotó: Intersport

Intersport: Nem állunk meg tizenöt áruháznál

Bernhard Pilz, a magyarországi Intersport-hálózatot is üzemeltető osztrák Intersport Pilz-csoport tulajdonosa szerint a 15. magyarországi áruház megnyitása azért komoly vállalás, mert egy olyan gazdasági környezetben történik, amikor más kiskereskedelmi üzletek bezárnak. Mindez az erős helyi menedzsmentnek és a magas szinten motivált munkatársaknak köszönhető, amelyet tovább erősít az osztrák Intersport menedzsmenttel való szoros együttműködés, az osztrák üzemeltetési rendszerekből adódó szinergiák hatékony kihasználása.

Szavai szerint 

a tudatos humán fejlesztési stratégia is szerepet játszott abban, hogy az Intersport Magyarország az elmúlt üzleti évben 60 százalékkal növelte kerékpáreladásait, miközben a futószegmensben is kiemelkedő, több mint 30 százalékos bővülést ért el.

Csilléry Balázs Péter az értékesítési tapasztalatok alapján pozitív jelnek tartja, hogy „továbbra is sportos nemzet a magyar”. 

Aktuális visszajelzéseik szerint a cég által, a Covid előtt készített nagy régiós felmérés adatai ma is igazak: 

  • a magyarok 60 százaléka tekinti élete fontos részének az aktív sportot, és hetente legalább egyszer sportol is, 
  • míg 15 százalékuk érzi úgy, hogy az aktív sport meghatározó az életében. 

Ezt igazolja az is, hogy a futás és a kerékpározás iránti kereslet folyamatosan nő, a téli sportok iránti érdeklődés pedig stabil maradt. (A sportszerekkel kapcsolatos cikkeinket ide kattintva éri el.)

Miközben nagy hangsúlyt fektet a fenntarthatóságra és a hazai beszállítói együttműködések erősítésére, az Intersport Magyarország az új üzlet megnyitásával tovább növeli jelenlétét a hazai piacon. A vállalat szerint céljuk, hogy mindenütt közelebb kerüljön a sportolni vágyókhoz, és olyan prémium vásárlói élményt kínáljanak, amelyben a szakértő kiszolgálás révén a profik és az amatőrök egyaránt megtapasztalhatják, hogy az egészséges életmód és a mozgás öröme együtt jár.

A magyar kiskereskedelemben jelentős szeletet képvisel a sportszer-kereskedelem. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2024 végén 1762 fizikai sportszerszaküzlet működött az országban.

 

