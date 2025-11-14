Indulhat a roham: új üzletet nyitott Magyarországon a világ egyik legnagyobb boltlánca

Az Intersport Magyarország november 14-én nyitotta meg legújabb áruházát a GOBUDA Mallban. Mivel a cég pozitívan értékeli a magyarországi kiskereskedelmi környezet jövőbeni lehetőségeit, az országos lefedettséget célul tűzve újabb megyeszékhelyeken tervezi további áruházak megnyitását. Csilléry Balázs Péter, az Intersport magyarországi vezetője az Origónak küldött tájékoztatásban kiemelte: a nyitások munkahelyteremtéssel is együtt járnak.
Intersport: Nem állunk meg tizenöt áruháznál
Bernhard Pilz, a magyarországi Intersport-hálózatot is üzemeltető osztrák Intersport Pilz-csoport tulajdonosa szerint a 15. magyarországi áruház megnyitása azért komoly vállalás, mert egy olyan gazdasági környezetben történik, amikor más kiskereskedelmi üzletek bezárnak. Mindez az erős helyi menedzsmentnek és a magas szinten motivált munkatársaknak köszönhető, amelyet tovább erősít az osztrák Intersport menedzsmenttel való szoros együttműködés, az osztrák üzemeltetési rendszerekből adódó szinergiák hatékony kihasználása.
Szavai szerint
a tudatos humán fejlesztési stratégia is szerepet játszott abban, hogy az Intersport Magyarország az elmúlt üzleti évben 60 százalékkal növelte kerékpáreladásait, miközben a futószegmensben is kiemelkedő, több mint 30 százalékos bővülést ért el.
Csilléry Balázs Péter az értékesítési tapasztalatok alapján pozitív jelnek tartja, hogy „továbbra is sportos nemzet a magyar”.
Aktuális visszajelzéseik szerint a cég által, a Covid előtt készített nagy régiós felmérés adatai ma is igazak:
- a magyarok 60 százaléka tekinti élete fontos részének az aktív sportot, és hetente legalább egyszer sportol is,
- míg 15 százalékuk érzi úgy, hogy az aktív sport meghatározó az életében.
Ezt igazolja az is, hogy a futás és a kerékpározás iránti kereslet folyamatosan nő, a téli sportok iránti érdeklődés pedig stabil maradt. (A sportszerekkel kapcsolatos cikkeinket ide kattintva éri el.)
Miközben nagy hangsúlyt fektet a fenntarthatóságra és a hazai beszállítói együttműködések erősítésére, az Intersport Magyarország az új üzlet megnyitásával tovább növeli jelenlétét a hazai piacon. A vállalat szerint céljuk, hogy mindenütt közelebb kerüljön a sportolni vágyókhoz, és olyan prémium vásárlói élményt kínáljanak, amelyben a szakértő kiszolgálás révén a profik és az amatőrök egyaránt megtapasztalhatják, hogy az egészséges életmód és a mozgás öröme együtt jár.
A magyar kiskereskedelemben jelentős szeletet képvisel a sportszer-kereskedelem. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2024 végén 1762 fizikai sportszerszaküzlet működött az országban.