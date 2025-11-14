Indulhat a roham: új üzletet nyitott Magyarországon a világ egyik legnagyobb boltlánca

Az Intersport Magyarország november 14-én nyitotta meg legújabb áruházát a GOBUDA Mallban. Mivel a cég pozitívan értékeli a magyarországi kiskereskedelmi környezet jövőbeni lehetőségeit, az országos lefedettséget célul tűzve újabb megyeszékhelyeken tervezi további áruházak megnyitását. Csilléry Balázs Péter, az Intersport magyarországi vezetője az Origónak küldött tájékoztatásban kiemelte: a nyitások munkahelyteremtéssel is együtt járnak.

Új üzletet nyitott Magyarországon az Intersport, a vállalat folytatni kívánja terjeszkedését a magyar piacon

Fotó: Intersport

Intersport: Nem állunk meg tizenöt áruháznál

Bernhard Pilz, a magyarországi Intersport-hálózatot is üzemeltető osztrák Intersport Pilz-csoport tulajdonosa szerint a 15. magyarországi áruház megnyitása azért komoly vállalás, mert egy olyan gazdasági környezetben történik, amikor más kiskereskedelmi üzletek bezárnak. Mindez az erős helyi menedzsmentnek és a magas szinten motivált munkatársaknak köszönhető, amelyet tovább erősít az osztrák Intersport menedzsmenttel való szoros együttműködés, az osztrák üzemeltetési rendszerekből adódó szinergiák hatékony kihasználása.

Szavai szerint

a tudatos humán fejlesztési stratégia is szerepet játszott abban, hogy az Intersport Magyarország az elmúlt üzleti évben 60 százalékkal növelte kerékpáreladásait, miközben a futószegmensben is kiemelkedő, több mint 30 százalékos bővülést ért el.

Csilléry Balázs Péter az értékesítési tapasztalatok alapján pozitív jelnek tartja, hogy „továbbra is sportos nemzet a magyar”.

Aktuális visszajelzéseik szerint a cég által, a Covid előtt készített nagy régiós felmérés adatai ma is igazak:

a magyarok 60 százaléka tekinti élete fontos részének az aktív sportot, és hetente legalább egyszer sportol is,

míg 15 százalékuk érzi úgy, hogy az aktív sport meghatározó az életében.

Ezt igazolja az is, hogy a futás és a kerékpározás iránti kereslet folyamatosan nő, a téli sportok iránti érdeklődés pedig stabil maradt. (A sportszerekkel kapcsolatos cikkeinket ide kattintva éri el.)

Miközben nagy hangsúlyt fektet a fenntarthatóságra és a hazai beszállítói együttműködések erősítésére, az Intersport Magyarország az új üzlet megnyitásával tovább növeli jelenlétét a hazai piacon. A vállalat szerint céljuk, hogy mindenütt közelebb kerüljön a sportolni vágyókhoz, és olyan prémium vásárlói élményt kínáljanak, amelyben a szakértő kiszolgálás révén a profik és az amatőrök egyaránt megtapasztalhatják, hogy az egészséges életmód és a mozgás öröme együtt jár.