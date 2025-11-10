Itt a gyorsjelentés az államháztartásról – nem hinné, mire költöttek többet

A legfrissebb adatok az államháztartás hiánya az időarányosnál kedvezőbben alakult, miközben az adóbevételek emelkedtek. Ez azt jelenti, hogy a kormány több pénzt tud fordítani közvetlenül az emberek életét érintő intézkedésekre. A cél továbbra is a pénzügyi stabilitás megőrzése mellett a mindennapi megélhetés javítása - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. De nézzük, pontosan mely döntések és támogatások érződhetnek leginkább a magyar emberek zsebében.

Az államháztartás stabil, az adóbevételek nőttek, lesz pénz a családokat támogató intézkedésekre /Fotó: MTI/Lakatos Péter

Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil, így a Kormány képes minden szükséges forrást előteremteni azokra az intézkedés családokat, nyugdíjasokat, fiatalokat és vállalkozásokat támogató programokhoz, mint például:

a fix 3 százalékos Otthon Start Program,

a fix 3 százalékos kkv hitel,

a családi adókedvezmény megduplázása,

a két- és háromgyermekes anyák szja-mentessége,

a nyugdíjasok 30 ezer forintos élelmiszerutalványa,

a Demján Sándor Program.

A kormány gazdálkodásának fő szabályai:

A kormány mindezt a fiskális fegyelem fenntartása mellett valósítja meg, ennek érdekében négy szabályt tart szem előtt:

A hiánynak évről évre csökkennie kell. Az államadósságnak fenntartható pályán kell maradnia. Nem szabad visszakerülni a túlzottdeficit-eljárás alá. Az elsődleges egyenlegnek pedig nullaközeli szinten kell maradnia.

Mindezzel összhangban, októberben magasabban teljesültek az adó- és járulékbevételek, továbbá a pénzforgalmi hiány is az időarányosnál kedvezőbb lett.

A hiány is kedvezőbb

Október végéig az államháztartás központi alrendszere 3667,7 milliárd forintos hiánnyal zárt. Ez az egész éves várható pénzforgalmi hiány (4774,0 milliárd forint) 76,8 százaléka, ami azt jelenti, hogy az időarányosnál (83,3 százalék) kedvezőbb az éves hiány eddigi teljesülése.

A központi alrendszeren belül

a központi költségvetés 3616,2 milliárd forintos hiányt,

az elkülönített állami pénzalapok 84,0 milliárd forintos többletet,

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 135,5 milliárd forintos hiányt mutattak.

Az előző év azonos időszakához viszonyítva a központi alrendszer adó- és járulékbevételei 8,0 százalékkal magasabban alakultak. Ezen belül a fogyasztáshoz kapcsolódó adók esetében közel 9 százalékos növekedés történt.

Kamatkiadásokra október végéig 3785,6 milliárd forint került kifizetésre, ami 587,1 milliárd forinttal magasabb az előző évi azonos időszaki teljesítésnél. Ezt egyes lejáratok eltérő kamatfizetési időpontja, valamint az államadósság eltérő szerkezete okozza.

Mire jutott több az államháztartás egyenlege szerint?

Meghaladták a tavalyi összeget a nyugellátásokra és gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadások is. Október végéig – a 13. havi nyugdíjjal és ellátással együtt – nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 6072,0 milliárd forint, míg gyógyító-megelőző ellátásokra 2413,8 milliárd forint kifizetése történt meg. Kedvező adat, hogy októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal - ismertette a számokat a Nemzetgazdasági Minisztérium.