Még nem láttunk igazi áremelkedést – ez a mesés dolog 1500 százalékkal drágult egy év alatt

Az űrtechnológiákban és a hadiiparban is nélkülözhetetlen ritkaföldfémek az egyik legérdekesebb „hadszínterét” jelentik a vámháborúnak az Egyesült Államok és Kína között, erről az Origón ebben a cikkben olvashat részletesebben. A ritkaföldfémek globális piacán Kína a meghatározó szereplő, Peking kezében erős fegyvertényt jelent, hogy kivitelének korlátozásával még Washingtonra is nyomást tud gyakorolni. Ennek köszönhető, hogy az ittrium-oxid ritkaföldfém ára a héten minden idők legmagasabb szintjét érte el, miután az adatok szerint idei áremelkedésének mértéke már az 1500 százalékot közelíti. A brutális mértékű áremelkedés a kínai kereskedelmi korlátozások következményei közé tartozik.
Ittrium: 1500 százalékos áremelkedést hoztak a kereskedelmi feszültségek
A Bloomberg az Asian Metal Inc. adatai alapján azt írja, hogy míg az árak 2024 végén 8 dollár körül mozogtak kilogrammonként, addig mostanra már elérték a 126 dollárt is. Ez egyenes következménye annak, hogy Kína az áprilisban elinduló vámháború részeként még áprilisban vezetett be kiviteli korlátozásokat a ritkaföldfémekre, köztük az ittriumra is. A kérdésben azóta az amerikai és a kínai elnök tárgyalásai révén sikerült jelentős előrelépést elérni, ám ez egyelőre nem nyugtatta meg a piaci szerepőket.
A ritkaföldfémek – kitermelésük, finomításuk, kereskedelmük és felhasználásuk – továbbra is a világ két legnagyobb gazdasága közötti elhúzódó kereskedelmi párharc középpontjában állnak.
Kína változatlanul uralja a termelésüket, és bár Washingtonnal elvi egyezség született a kereskedelmi lazításról, a részletekről a színfalak mögött még mindig egyeztetnek, azokat talán november végén már a nyilvánosság is megismerheti.
Az ittrium felhasználási területei közé tartoznak az orvosi technológiák, valamint a repülőgépipari berendezések, a kerámiák, a lézerek és a szupravezetők gyártása. Az Egyesült Államok Földtani Szolgálata szerint a 2023-ig bezárólag vizsgált négy évben az amerikai ittriumimport több mint 90 százaléka Kínából származott.
Felhalmoz az Egyesült Államok
A ritkaföldfémek kapcsán a Kínától való függés csökkentése érdekében a Donald Trump vezette kormány jelentős erőfeszítéseket tesz a saját belföldi termelés felfuttatására, valamint – miként az Origo megírta – stratégiai készlet felhalmozására. A ritkaföldfémek felhasználásának hadiipari vonatkozásai miatt ebben a Pentagon is részt vesz, így például a MP Materials annak támogatásával végez ittrium-bányászatot.
Az Egyesült Államok emellett a nukleáris energia hasznosítása terén is csökkenteni kívánja más országoknak való kitettségét, ennek részleteit szintén bemutattuk az Origón.