Még nem láttunk igazi áremelkedést – ez a mesés dolog 1500 százalékkal drágult egy év alatt

Az űrtechnológiákban és a hadiiparban is nélkülözhetetlen ritkaföldfémek az egyik legérdekesebb „hadszínterét” jelentik a vámháborúnak az Egyesült Államok és Kína között, erről az Origón ebben a cikkben olvashat részletesebben. A ritkaföldfémek globális piacán Kína a meghatározó szereplő, Peking kezében erős fegyvertényt jelent, hogy kivitelének korlátozásával még Washingtonra is nyomást tud gyakorolni. Ennek köszönhető, hogy az ittrium-oxid ritkaföldfém ára a héten minden idők legmagasabb szintjét érte el, miután az adatok szerint idei áremelkedésének mértéke már az 1500 százalékot közelíti. A brutális mértékű áremelkedés a kínai kereskedelmi korlátozások következményei közé tartozik.

Az ittrium piaci ára nagyjából egy év alatt közel 1500 százalékkal emelkedett (illusztráció)

Fotó: Jan Anskeit / Wikipedia Commons

Ittrium: 1500 százalékos áremelkedést hoztak a kereskedelmi feszültségek

A Bloomberg az Asian Metal Inc. adatai alapján azt írja, hogy míg az árak 2024 végén 8 dollár körül mozogtak kilogrammonként, addig mostanra már elérték a 126 dollárt is. Ez egyenes következménye annak, hogy Kína az áprilisban elinduló vámháború részeként még áprilisban vezetett be kiviteli korlátozásokat a ritkaföldfémekre, köztük az ittriumra is. A kérdésben azóta az amerikai és a kínai elnök tárgyalásai révén sikerült jelentős előrelépést elérni, ám ez egyelőre nem nyugtatta meg a piaci szerepőket.

A ritkaföldfémek – kitermelésük, finomításuk, kereskedelmük és felhasználásuk – továbbra is a világ két legnagyobb gazdasága közötti elhúzódó kereskedelmi párharc középpontjában állnak.

Kína változatlanul uralja a termelésüket, és bár Washingtonnal elvi egyezség született a kereskedelmi lazításról, a részletekről a színfalak mögött még mindig egyeztetnek, azokat talán november végén már a nyilvánosság is megismerheti.

Az ittrium felhasználási területei közé tartoznak az orvosi technológiák, valamint a repülőgépipari berendezések, a kerámiák, a lézerek és a szupravezetők gyártása. Az Egyesült Államok Földtani Szolgálata szerint a 2023-ig bezárólag vizsgált négy évben az amerikai ittriumimport több mint 90 százaléka Kínából származott.