Na ezt is megéltük! Már az autók is repülnek

A Klein Vision alapítója és vezérigazgatója, Štefan Klein az elmúlt húsz évet a repülő autóról szőtt álmának megvalósításával töltötte. Az AirCar jármű prototípusát legelőször 2019 októberében tesztelték sikeresen a nyitrai repülőtéren.

Repülő autó: Szlovákiában készül a különleges jármű. Fotó: Cover Images / Cover Images via ZUMA Press

A repülő jármű a földön 200, a levegőben 250 kilométer/órás végsebességre képes, a farka és a szárnya pedig üzemmódtól függően visszahúzható. És mindössze 1 perc 20 másodpercre van szüksége ahhoz, hogy autóból repülővé változzon – vagy épp fordítva.

Repülő autó: a szomszédban készül a különleges jármű. Fotó: Cover Images / Cover Images via ZUMA Press

A közel hat méter hosszú repülő autó a gyártó szerint egy tankolással 1000 kilométert tud majd megtenni a levegőben, és 800 kilométert a közúton. Az ára 800.000 dollárnál (265 millió forint) kezdődik, viszont a kiegészítőkkel és az erősebb motorváltozatban a tervek szerint akár 1,2 milliói dollárt is kóstálhat majd. A tömeges gyártásra 2025 végén, az első kiszállításokra pedig 2026 elején lehet számítani. A Klein Vision évente 100 példány legyártását tartja reálisnak. Az autó vezetéséhez (legalábbis a levegőben) pedig pilótaengedély szükségeltetik majd.



