Jelentősen visszavágná a kereseteket a baloldali megszorítócsomag – lehet számolgatni

A Tisza baloldali megszorítócsomagja szerint a jobban keresők drasztikus megadóztatása növelné az igazságosság érzetét és erősítené a társadalmi szolidaritást – jelenik meg a baloldali idők jól megszokott érveihez hasonló gondolatmenet a dokumentumban. Ezek szerint az átlag körül keresők már abba a kategóriába tartoznak, akik keresete annyira magas, hogy megbontja a társadalmi kohéziót – veti fel a Világgazdaság.
Az átlagos keresőket sem kímélné a baloldali megszorítócsomag
A portál szerint már az átlagos keresők zsebébe is mélyen belenyúlna az a baloldali megszorítócsomag, amelyet a Tisza Párt szakértői hoztak tető alá. A javaslat személyi jövedelemadót taglaló része egyrészt a mostani helyzethez képest kifejezetten büntetné a családokat, másrészt rossz emlékeket idéz: felsejlenek a Gyurcsány-kormány időszakának tapasztalatai, amikor súlyos adóterheket nyögött a középosztály és virágzott az adócsalás – vélekedik a portál, amely ezúttal a a személyi jövedelemadóval tervezett tiszás változásokat veszi górcső alá.
Mint írják, ma egy egyszerű fejszámolással ki lehet kalkulálni bármekkora kereset személyi jövedelemadóját (szja) és ahhoz sem kell szakirányú végzettség, hogy valaki a családi adókedvezmény összegét kiszámolja egy, két, vagy több gyermekre.
Ez a helyzet alapvetően változna meg, ha valósággá válna az az szja-rendszer, amely a tiszás szakértők által összeállított több száz oldalas baloldali megszorítócsomagban olvasható.
A tiszás szakértők tervezete a mai egyetlen kulcs helyett hármat vezetne be, visszaállítaná az adójóváírást, de igen bonyolultan, és átalakítaná, megvágná a kedvezményeket, azt is komplikált módon.
Hogy nézne ki a tervezet szerint az új rendszer?
Mint ismert, ma egyetlen kulcs van, annak mértéke 15 százalék. Ez lenne a három adókulcs:
- Az alsó 15 százalékos lenne és évi 5 millió forintig alkalmaznák.
- Ezután lépne be – a kereset 5 millió feletti részére – a középső, 22 százalékos kulcs.
- A harmadik, 33 százalékos mérték a jövedelmek 15 millió forint feletti részére vonatkozna.
A Tisza visszavezetné az adójóváírást, amelyről már korábban kiderült: átláthatatlanná teszi az szja-rendszert, ráadásul közrejátszhat az adóelkerülés növekedésében, miközben a kedvezményező hatás más módon sokkal jobban elérhető.
A családi kedvezmény rendszerén is változtatnának: egy gyermek után a tiszás szakértők csomagja havi 100 ezer forint adóalap-kedvezményt írna elő, kettőnél 200 ezret, több gyermeknél 330 ezret gyermekenként. Igen ám, csakhogy a kedvezmény nem járna mindenkinek ugyanúgy.
Teljes egészében csak az kapná meg, aki 5 millió forint, vagyis havi bruttó 417 ezer forint alatt keres. Akinek ennél több a fizetése, a kedvezmény 70 százalékával számolhatna, a 15 milliónál többet keresők pedig csak a felével.
Január elsejétől, a családi kedvezmény újabb emelkedésével a magyar családok:
- egy gyermeknél 133 ezer,
- kettőnél fejenként 266 ezer,
- többnél gyermekenként 440 ezer forinttal számolhatnak.
Mit jelentene mindez a gyakorlatban?
A lap számításokat végzett arra vonatkozólag, hogy a változtatás a gyakorlatban mit jelentene a tiszás tervezetben szereplő havi 8 milliós fizetés esetén, amely nagyjából 660 ezer havi bruttót jelent. Ez nagyjábó megegyezik szeptemberi hazai átlagkeresettel 687 ezer forint volt.
Tehát a tiszás javaslat szja-táblája szerint egy ma átlagosan kereső adókedvezménye náluk így nézne ki:
- Gyermektelen: évi 1 410 000,
- egy gyermek: 1 146 000,
- két gyermek: 1 040 400,
- nagycsaládos: 0 forint szja.
Nézzük mindezt a mai szabályokkal! Tehát gyermekteleneknél évi 1 200 000, egy gyermek esetén 1 020 000, két gyermekeseknél 480 000, míg a nagycsaládosoknál 0 forint szja. Vagyis már a mai szabályok alapján is több százezer a különbség. Ha két átlagos keresővel számolunk az eltérés még nagyobb, figyelembe véve természetesen, hogy a gyermekkedvezmény az egyiküknél jelentkezik és ne feledjük, hogy
januárban tovább emelkedik a családi kedvezmény, vagyis a baloldali megszorítócsomag még hátrányosabb lenne jövőre az átlagkereső családosokra. Egy két gyermekes érintettnél évi 800 ezer forintos különbség is jelentkezhetne.
Még nagyobb a különbség az átlagbér növekedés esetén
A lap további számításokat végzett, az átlagkereset kormány által tervezett növekedésének megfelelően. Mint írják: a kormány célja, hogy belátható időn belül egymillió forint legyen idehaza a bruttó átlagbér, nézzük hát meg az évi tízmilliós keresetet, ami havi 833 ezer forintot jelent. Ez lehet a következő fontos állomás a kormányzati célhoz vezető úton.
A mostani szja-rendszer szerint a
- gyermekteleneknél évi 1 500 000,
- egy gyermeknél 1 320 000,
- két gyermek esetén 780 000,
- nagycsaládosoknál 0 forint adót fizetnek.
A tiszás szakértők javaslata erre ezt kínálja:
- gyermekteleneknél évi 1 850 000,
- egy gyermeknél 1 665 200,
- két gyermek esetén 1 665 200,
- nagycsaládosoknál 1 480 400 forint szja.
Minél magasabb összegekkel számolunk, az eltérés annál durvább lenne, idővel belépne ugyanis a harmadik kulcs is, amivel aztán tényleg bődületes summát vennének ki a Tisza Párt szakértői a munkavállalók zsebéből – hívják fel a figyelmet. Ezzel pedig eljutnánk a Gyurcsány-kormány időszakának egyik fő problémájához:
nem érné meg többet dolgozni és legálisan többet keresni, mert az adó, a magasabb kulcs a számottevő részét rögvest elvonná.
Veszélyek, további szigorítások
A dokumentum megszövegezői a veszélyek között megemlítették, hogy a több kulcs miatt nőhet az adóelkerülési hajlandóság. Erről már van tapasztalat, a Gyurcsány-korszakban virágzott idehaza a minimálbéres adócsalás: aki tehette, a legalacsonyabb összegre volt bejelentve, hogy kihasználja az adójóváírást és nehogy a magasabb kulcs szerint kelljen adóznia – emlékeztetnek.
Felhívják a figyelmet arra is, hogy a tiszás adócsomag-tervezet egy szót sem szól a 25 évnél fiatalabbak kedvezményéről, a 30 év alatti anyák adómentességéről vagy a nagycsaládos anyák már létező, illetve a kétgyermekes anyák jövőre életbe lépő szja-mentességéről. Amiből arra lehet következtetni, hogy egyszerűen eltörölné azokat. A különbség ezek nélkül is hatalmas, velük viszont már-már leírhatatlan – összegeznek.