Jelentősen visszavágná a kereseteket a baloldali megszorítócsomag – lehet számolgatni

A Tisza baloldali megszorítócsomagja szerint a jobban keresők drasztikus megadóztatása növelné az igazságosság érzetét és erősítené a társadalmi szolidaritást – jelenik meg a baloldali idők jól megszokott érveihez hasonló gondolatmenet a dokumentumban. Ezek szerint az átlag körül keresők már abba a kategóriába tartoznak, akik keresete annyira magas, hogy megbontja a társadalmi kohéziót – veti fel a Világgazdaság.

A Tisza baloldali megszorítócsomagja az átlagkeresőket is tragikusan érintené / Fotó: Facebook

Az átlagos keresőket sem kímélné a baloldali megszorítócsomag

A portál szerint már az átlagos keresők zsebébe is mélyen belenyúlna az a baloldali megszorítócsomag, amelyet a Tisza Párt szakértői hoztak tető alá. A javaslat személyi jövedelemadót taglaló része egyrészt a mostani helyzethez képest kifejezetten büntetné a családokat, másrészt rossz emlékeket idéz: felsejlenek a Gyurcsány-kormány időszakának tapasztalatai, amikor súlyos adóterheket nyögött a középosztály és virágzott az adócsalás – vélekedik a portál, amely ezúttal a a személyi jövedelemadóval tervezett tiszás változásokat veszi górcső alá.

Mint írják, ma egy egyszerű fejszámolással ki lehet kalkulálni bármekkora kereset személyi jövedelemadóját (szja) és ahhoz sem kell szakirányú végzettség, hogy valaki a családi adókedvezmény összegét kiszámolja egy, két, vagy több gyermekre.

Ez a helyzet alapvetően változna meg, ha valósággá válna az az szja-rendszer, amely a tiszás szakértők által összeállított több száz oldalas baloldali megszorítócsomagban olvasható.

A tiszás szakértők tervezete a mai egyetlen kulcs helyett hármat vezetne be, visszaállítaná az adójóváírást, de igen bonyolultan, és átalakítaná, megvágná a kedvezményeket, azt is komplikált módon.

Hogy nézne ki a tervezet szerint az új rendszer?

Mint ismert, ma egyetlen kulcs van, annak mértéke 15 százalék. Ez lenne a három adókulcs:

Az alsó 15 százalékos lenne és évi 5 millió forintig alkalmaznák.

Ezután lépne be – a kereset 5 millió feletti részére – a középső, 22 százalékos kulcs.

A harmadik, 33 százalékos mérték a jövedelmek 15 millió forint feletti részére vonatkozna.

A Tisza visszavezetné az adójóváírást, amelyről már korábban kiderült: átláthatatlanná teszi az szja-rendszert, ráadásul közrejátszhat az adóelkerülés növekedésében, miközben a kedvezményező hatás más módon sokkal jobban elérhető.