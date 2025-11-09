Jön Márton nap: elszálltak vajon a libaárak - árkörkép

A magyar hagyomány szerint aki Márton napján libát nem eszik, egész évben éhezik, így november elején minden üzletlánc felveszi a kínálatba a libát, és a piacokon is megjelenik. Egész libát, combot és májat is lehet külön kapni, de idén sem lesz olcsó a bőséget varázsoló vacsora. A múlt évben kezdődött és májusig eltartott súlyos madárinfluenza járvány megtizedelte a hazai állományt. Körkép, mennyibe kerül Márton napra a liba?

A liba ára magas, igazi szezonális termék idehaza/Fotó: Ilia Nesolenyi / Shutterstock

Exportra megy a hazai termelés, a liba egyre inkább luxuscikk

A liba itthon igazi szezonális termék. A korábbi adatok szerint az éves fogyasztás fejenként nem éri el az egy kilót, miközben a hazai termelés döntő része 80 százaléka exportra kerül, főként Németországba és Franciaországba, utóbbiba elsősorban a májat keresik. A magyar húsliba kiváló, de nagyon éles a verseny a lengyel tenyésztőkkel. Az utóbbi években a hazai előállítás is csökkent, miközben a Márton-napi időszakban a kereslet hirtelen megugrik. A csökkenő termelés és a növekvő kereslet együtt az árakban is megmutatkozik: a liba egyáltalán nem olcsó alapanyag.

A boltok felkészültek, de az árak között hatalmas a különbség

A nagy kiskereskedelmi láncok – Lidl, Tesco, Auchan, Spar, Aldi és a nagykereskedelmi METRO – mind kínálnak libát, de az árak között akár több ezer forintos eltérés is lehet kilónként. Nézzük, milyen árakkal számolhat a héten az, aki libát akar vásárolni!



Egész liba:

Tesco: 1 799 Ft/kg (akciós)

Auchan: 1 899 Ft/kg

Lidl: 2 899 Ft/kg

Metro: mélyfagyasztott pecsenyeliba 1 799 Ft/kg (bruttó)

Spar: egész libára nincs friss ár, de libamáj 18 998 Ft/kg



Libacomb:

Aldi: 5 999 Ft/kg

Metro: friss hízott libacomb 5 499 Ft/kg

Lidl: 5 999 Ft/kg

Auchan: 4 499 Ft/kg (törzsvásárlói kedvezménnyel)

Piacokon: 6 000–7 000 Ft/kg

Online hentesáruházakban: kb. 5 500 Ft/kg



Libamell és libamáj:

Aldi: Prémium libamell – 8 499 Ft/kg

Libamell (csontos, általános): 3 800–4 000 Ft/kg

Hízott libamáj: 18 000–20 000 Ft/kg

Ünnepi asztal, ünnepi árakon



A Márton napi libasült idén sem lesz olcsó mulatság. A libahús ára háromszor-négyszerese a csirkehúsnak, és a sertéshúsét is messze felülmúlja, mégis sokan ragaszkodnak a hagyományhoz, és szívesen költenek az ínyencségre. A boltok készletei általában elegendőek, de a szezon rövid, így aki libát szeretne az ünnepre, jobban teszi, ha időben bevásárol, mert le lehet maradni róla.

