Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
márton nap

Jön Márton nap: elszálltak vajon a libaárak - árkörkép

12 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Közeleg Márton napja, mikor, ha nem most kellene ezt a kiváló húst fogyasztani. A liba idén is aranyárban érhető el a boltokban, minden üzlet kínálja szezonálisan ezt a terméket, de a comb ára már a marhahúsét súrolja, a libamáj már 20 000 forint fölé kúszott. A kiskereskedelmi láncok versenyt futnak az ünnepi vásárlókért, miközben a hazai termelés évről évre zsugorodik.
Link másolása
Vágólapra másolva!
márton napauchanLidl Magyarországlibahús

A magyar hagyomány szerint aki Márton napján libát nem eszik, egész évben éhezik, így november elején minden üzletlánc felveszi a kínálatba a libát, és a piacokon is megjelenik. Egész libát, combot és májat is lehet külön kapni, de idén sem lesz olcsó a bőséget varázsoló vacsora. A múlt évben kezdődött és májusig eltartott súlyos madárinfluenza járvány megtizedelte a hazai állományt. Körkép, mennyibe kerül Márton napra a liba? 

liba, Raw goose legs thighs set, with herbs and ingredients, on black wooden table background, top view flat lay
A liba ára magas, igazi szezonális termék idehaza/Fotó: Ilia Nesolenyi / Shutterstock

Exportra megy a hazai termelés, a liba egyre inkább luxuscikk

A liba itthon igazi szezonális termék. A korábbi adatok szerint az éves fogyasztás fejenként nem éri el az egy kilót, miközben a hazai termelés döntő része 80 százaléka exportra kerül, főként Németországba és Franciaországba, utóbbiba elsősorban a májat keresik. A magyar húsliba kiváló, de nagyon éles a verseny a lengyel tenyésztőkkel. Az utóbbi években a hazai előállítás is csökkent, miközben a Márton-napi időszakban a kereslet hirtelen megugrik. A csökkenő termelés és a növekvő kereslet együtt az árakban is megmutatkozik: a liba egyáltalán nem olcsó alapanyag.

 

A boltok felkészültek, de az árak között hatalmas a különbség

A nagy kiskereskedelmi láncok – Lidl, Tesco, Auchan, Spar, Aldi és a nagykereskedelmi METRO – mind kínálnak libát, de az árak között akár több ezer forintos eltérés is lehet kilónként. Nézzük, milyen árakkal számolhat a héten az, aki libát akar vásárolni!
 

Egész liba:

  • Tesco: 1 799 Ft/kg (akciós)
  • Auchan: 1 899 Ft/kg
  • Lidl: 2 899 Ft/kg
  • Metro: mélyfagyasztott pecsenyeliba 1 799 Ft/kg (bruttó)
  • Spar: egész libára nincs friss ár, de libamáj 18 998 Ft/kg
     

Libacomb:

  • Aldi: 5 999 Ft/kg
  • Metro: friss hízott libacomb 5 499 Ft/kg
  • Lidl: 5 999 Ft/kg
  • Auchan: 4 499 Ft/kg (törzsvásárlói kedvezménnyel)
  • Piacokon: 6 000–7 000 Ft/kg
  • Online hentesáruházakban: kb. 5 500 Ft/kg
     
  • Libamell és libamáj:
  • Aldi: Prémium libamell – 8 499 Ft/kg
  • Libamell (csontos, általános): 3 800–4 000 Ft/kg
  • Hízott libamáj: 18 000–20 000 Ft/kg
  • Ünnepi asztal, ünnepi árakon
     

A Márton napi libasült idén sem lesz olcsó mulatság. A libahús ára háromszor-négyszerese a csirkehúsnak, és a sertéshúsét is messze felülmúlja, mégis sokan ragaszkodnak a hagyományhoz, és szívesen költenek az ínyencségre. A boltok készletei általában elegendőek, de a szezon rövid, így aki libát szeretne az ünnepre, jobban teszi, ha időben bevásárol, mert le lehet maradni róla. 
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!