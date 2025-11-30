Tartósan magasan a rekordjövedelmek – ilyen fizetéseket vihetnek haza ma a középkorúak

Az elmúlt években jelentősen átalakult a középkorúak, vagyis a 30–59 évesek jövedelmi térképe Magyarországon. A megkérdezettek háztartási jövedelme – részben az infláció hatására is – folyamatosan emelkedett. A legfrissebb, 2025 harmadik negyedévi adatok szerint ma már jóval magasabb szint jelenti a magas jövedelmek, mint korábban, és a 30–59 évesek egyre nagyobb része tartozik ebbe a körbe, miközben az anyagi helyzet megítélését mérő mutatók is lassú javulást jeleznek – derült ki egy friss felmérés eredményeiből.

Egyre magasabbak a jövedelmek, nő a magasabb bérek aránya / Fotó: Getty Images

Nőnek a jövedelmek, változnak a bérsávok

A K&H biztos jövő felmérésének elindulásakor még a nettó személyes jövedelem alapján sorolták be a megkérdezetteket: akkor a magas jövedelműek csoportja 175 ezer forint feletti havi nettónál indult, a közepes jövedelműek 100–174 ezer forint közé estek, az alacsony jövedelműek pedig 100 ezer forint alatt kerestek. Azóta a kutatás a háztartás teljes nettó jövedelmét veszi alapul, és a jövedelmi sávok határait többször is felfelé kellett módosítani:

ma már a magas jövedelmű kategóriába azok tartoznak, akiknek a nettó háztartási jövedelme 700 ezer forint felett van, a közepes jövedelműek 400–699 ezer forint között, az alacsonyak pedig 400 ezer forint alatt helyezkednek el.

A kategóriák határainak eltolása jól mutatja, hogy a jövedelmek az elmúlt években folyamatosan emelkedtek. Ezzel együtt a legutóbbi mérésben

a magas jövedelműek aránya már 39 százalék, vagyis valamivel nagyobb, mint a közepes jövedelműek 35 százalékos, és jelentősen magasabb az alacsony jövedelműek 26 százalékos arányánál.

Az idei év harmadik negyedévében az átlagos nettó háztartási jövedelem 625 ezer forint volt, ami a felmérés indulása óta mért legmagasabb érték. A becsült medián 518 ezer forint körül alakult, vagyis a megkérdezett háztartások fele ennél kevesebből, fele ennél többől gazdálkodik.

Jelentős különbségek vannak

Több területen is számottevő különbség látszik

egyrészt a nemek között: a férfiak által jelzett nettó átlagos háztartási jövedelem 667 ezer, míg a nők esetében 584 ezer forint.

Életkor szerint is csökkenő sorrend rajzolódik ki: a fiatalabb, harmincas korosztály háztartási jövedelme 671 ezer, a negyveneseké 628 ezer, az ötveneseké pedig 570 ezer forint.

Területi összevetésben a központi régió – benne a fővárossal – emelkedik ki: itt 710 ezer forint a nettó átlagos háztartási jövedelem, csak Budapestet figyelembe véve pedig 702 ezer forint.

A keleti országrészben 609 ezer, a nyugati megyékben 562 ezer forint az átlag.

A képzettség is jelentős törésvonalat jelent: a felsőfokú végzettségűek nettó átlagos háztartási jövedelme 734 ezer forint, míg az alacsonyabb végzettségűeké 562 ezer forint.

Enyhén javul az anyagi biztonságérzet

A felmérés nemcsak a jövedelmeket, hanem az anyagi helyzet szubjektív megítélését is vizsgálja a 30–59 évesek körében. Az anyagi helyzet megítélését mérő index átlagértéke jelenleg 6,1 pont az 1-től 10-ig tartó skálán, ami továbbra is visszafogott, ugyanakkor meghaladja az 5 pontos középértéket és a korábbi negyedévekhez képest is enyhe javulást jelez.

A legfrissebb adatok szerint a megkérdezettek 30 százaléka érzi kifejezetten biztonságosnak az anyagi helyzetét, míg a nagyon pesszimisták aránya mindössze 13 százalék.

A pesszimizmus erősebben jelenik meg a nők 17 százalékánál és az ötvenes korosztály 23 százalékánál. Képzettség szerint is nagy különbségek vannak: a felsőfokú végzettségűek mindössze 9 százaléka, az alacsonyabb végzettségűek 16 százaléka tartozik a nagyon pesszimisták közé, miközben az optimisták aránya a két csoportban 38, illetve 25 százalék.