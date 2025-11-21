Sürgős! Ma délutántól leáll az egyik legnagyobb hazai bank

Előre tervezett bankszünnapok lesznek ebben a hónapban a K&H Banknál, a honlapjukon található tájékoztatás szerint. A tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve a Magyar Nemzeti Bank bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozzák nyilvánosságra.

Több alkalommal is leállások lesznek még ebben a hónapban a K&H Banknál

Fotó: Shutterstock

Az alábbi időszakokban lesznek leállások a K&H Banknál

November 21-én 17:00 és 18:00 óra között tervezett karbantartás miatt a K&H Electrán elérhető betéti szolgáltatásaik (betétlekötési megbízás benyújtása, betétlekötés módosítása, betétlekötés felmondása) nem lesznek elérhetőek. Az ezzel járó szolgáltatáskiesés a jelenlegi szabályozás értelmében üzemszünetnek minősül.

Szintén november 21-én 18:00 órától november 23-án 18:00 óráig banki informatikai rendszerek fejlesztése miatt az elektronikus csatornáik (internetbanki és mobilbanki alkalmazás) és az azokon elérhető pénzügyi, kiegészítő pénzügyi és befektetési szolgáltatások, valamint az ATM készpénzbefizetési szolgáltatás szünetelnek. Az azonnali átutalási megbízások indítása és a fizetési kérelem fogadása ugyancsak szünetelni fog. A bejövő azonnali átutalások visszautasításra kerülnek, azokat a szolgáltatás szünetelését követően szükséges újra benyújtani. Ezen szolgáltatások szünetelése a hatályos jogszabály értelmében bankszünnapnak minősül.

A bankszünnapok alatt a megszokott módon elérhetőek lesznek az alábbi szolgáltatások:

ATM kifizetés,

bankkártyás műveletek (online fizetés és bolti vásárlás),

bankkártya tiltás K&H Telecenteren keresztül.



A betét- és hitelkártyák használatára a bankszünnapok alatt a november 21-én 18 órakor elérhető egyenleg erejéig lesz lehetőség. A zökkenőmentes bankkártya-használat érdekében azt javasolják ügyfeleiknek, hogy biztosítsanak megfelelő fedezetet bankszámlájukon a bankszünnapokra, valamint gondoskodjanak a megfelelő kártyalimitek beállításáról, mert a jelzett időszakokban a kártyaegyenleg feltöltésére és a kártyalimitek módosítására nem lesz lehetőség a telefonos ügyfélszolgálaton sem. Az online bankkártyás és SZÉP kártyás fizetéseknél fennakadás, a tranzakciókhoz kapcsolódó sms-üzenetek és az online vásárlást megerősítő sms-üzenetek érkezésénél akadozás vagy leállás fordulhat elő.

A fentiek tekintetében kérik ügyfeleiket, hogy tekintsék át a bankszünnapokon esedékes fizetéseiket – különös tekintettel a határidős teljesítésekre, számlák kiegyenlítésére, közterhek fizetésére – és amennyiben szükséges, a bankszünnapok előtti munkanapon rendezzék azokat. A bankszünnapokra eső előre megadott határidős, vagy rendszeres megbízásokat, csoportos beszedéseket automatikusan, a bankszünnapokat követő első munkanapon teljesíti a pénzintézet.