Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Putyin megszólalt az ukrajnai békéről – hihetetlen, amit mondott

Megdöbbentő!

Michael Schumacher családja súlyos döntést hozott a legendás pilótával kapcsolatban

üzemszünet

Figyelem! Ma estétől leáll az egyik hazai nagybank

24 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A K&H Banknál a digitális rendszereken végrehajtott fejlesztések miatt ma estétől átmeneti üzemszünetre kerül sor, amelynek időtartama alatt számos szolgáltatás nem, vagy csak részlegesen lesz elérhető. Decemberben pedig többször is számítani kell leállásokra a pénzintézetnél.
Link másolása
Vágólapra másolva!
üzemszünetnagybankügyfélpénzintézetK&H Bank

Ma estétől előre tervezett bankszünnap lesz a K&H Banknál, majd decemberben több ilyen átmeneti leállásra is fel kell felkészülniük az ügyfeleknek, a pénzintézet honlapján található tájékoztatás szerint. A tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve a Magyar Nemzeti Bank bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozzák nyilvánosságra.

K&H Bank, Bővül a magyarországi ATM-hálózat (illusztráció)
Több üzemszünetet is bejelentett a K&H Bank 
Fotó: Northfoto

A K&H Banknál az alábbi időpontokban lesznek leállások

  • 2025. november 27-én 22:00 órától 2025. november 28-án 2:00 óráig tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhatnak ügyfeleik a K&H e-bank, K&H mobilbank, K&H e-portfólió, K&H e-posta, K&H Electra szolgáltatásokban és az azokon elérhető pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi-, befektetési szolgáltatásokban, valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain. 
  • 2025. december 4-én 22:00 órától 2025. december 5-én 2:00 óráig tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelés, lassulás lesz tapasztalható a K&H e-bank, K&H mobilbank, K&H e-portfólió, K&H e-posta, K&H Electra szolgáltatásokban és az azokon elérhető pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi-, befektetési szolgáltatásokban, valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain. 
  • 2025. december 6-án 22:00 órától 2025. december 7-én 6:00 óráig tervezett karbantartás miatt szintén átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhatnak az ügyfelek a K&H e-bank, K&H mobilbank, K&H e-portfólió, K&H e-posta, K&H Electra szolgáltatásokban, és az azokon elérhető pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi-, befektetési szolgáltatásaiban, valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!