Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Ekkora mértékű lopást nem úszhat meg – Zelenszkij fejét követeli a Nyugat

Elefántcsontpart

Zuhan a kakaó ára, ez több mint szenzáció – végre!

5 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A kakaó határidős jegyzésének ára az utoljára 2024 februárjában látott szintre esett vissza, köszönhetően az elefántcsontparti kedvező exportkilátásoknak. Ezzel a kakaó ára 60 százalékkal mérsékeltebb a tavaly decemberben látott rekordhoz képest.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Elefántcsontpartárakkínálatkakaótermék

Tavaly február óta nem látott szintre esett a kakaó határidős jegyzése New Yorkban: az árak 2,7 százalékkal csökkentek, amivel az árak már 60 százalékkal mérsékeltebbek, mint a tavaly decemberben látott rekordárak. Az árak mérséklődését segíti, hogy a világpiac fő termelőjének számító Elefántcsontpart kikötőibe érkező szállítmányok a vártnál jobb exportkínálati kilátásokat jeleznek.

Oreo keksz, kakaópor, márka nélküli csoki, Oreokeksz, márkanélkülicsoki
Újra csökkent a kakaó világpiaci ára (illusztráció)
Fotó: Shutterstock

Kakaó: elképzelhetetlen rekordokat ért el az ára

Emlékezetes és az Origón is több alkalommal beszámoltunk arról, hogy a kakaó piacán jelentkező nehézségek elképesztő mértékben növelték a termény világpiaci árát, melynek a közelmúltban tonnája a korábban elképzelhetetlennek tartott 10 000 dollárt is átlépte.

A lökéshullámhoz hasonló áremelekedést mutatja az alábbi árupiaci grafikon, az árak alakulását öt éves ciklusra bontva, a tonnánkénti árakkal (dollárban) együtt:

 

Az áremelkedési folyamat arra sarkallta az édességgyártók egy részét, hogy a költségek féken tartása érdekében csökkentsék a termékeikben felhasznált kakaó mennyiségét, illetve miként például a Milka gyártója mérsékeljék egyes termékeik kiszerelését. S bár idénre a korábbi évek gyenge minőségéhez és alacsony hozamához képest jobb termést jeleztek előre, a kakaó ára csak nehézkesen kezdett lefelé mozdulni. Ahhoz az is kellett, hogy a magas árak miatt mérséklődjön a kereslet. A Bloomberg szerint viszont most újra mérséklődtek az árak, ami jó hír a gyártóknak és hosszabb távon a fogyasztóknak is.

A kereskedők szorosan figyelemmel kísérik a nyugat-afrikai exportkészletek alakulását, párhuzamosan azzal, hogy mind

  • a ghánai, mind 
  • az elefántcsontparti termés jobbnak mutatkozik, mint a megelőző éveké.

A gyenge termés elsődleges mozgatója volt az árak történelmi csúcsra emelkedésének. Most az elefántcsontparti kikötőkbe érkező kakaóbab mennyisége három egymást követő héten meghaladta a 100 000 tonnát, ami egyértelműen a kínálat stabilizálódását mutatja az októberi lassú szezonkezdetet követően.

A general view of cocoa pods at a cocoa farm in Asikasu, a town in Eastern Region of Ghana, on December 19, 2020. The price of 1 kilogram of cocoa in Ghana is 10,56 Ghanaian cedis, less than 2 dollars. (Photo by CRISTINA ALDEHUELA / AFP) kakaó
Erős exporkínálat mutatkozik Elefántcsontparton a kakaóból (illusztráció)
Fotó: CRISTINA ALDEHUELA / AFP

Olcsóbbak lesznek az édességek?

A teljes megkönnyebbülés ideje azonban még nem jött el, mivel a bár a kínálat stabilnak mutatkozik, van, ami most is árnyékot vet a helyzetre. Andrew Moriarty, az Expana kakaóelemzésért felelős vezető menedzsere a múlt héten azt nyilatkozta, hogy bár a piac már számított az exportkínálat bővülésének felgyorsulására, arra lehet számítani, hogy ez az ütem a következő hetekben lelassul, és a jövő év első negyedévében beáll arra a szintre, amit tavaly az év egésze mutatott. Az elemző szerint a termés minőséget sem javult annyival, mint amennyiről az első várakozások szóltak.

Adódik a kérdés, hogy 

a kakaó világpiaci árának csökkenése érezteti-e hatását a fogyasztóknál, azaz olcsóbbak lesznek-e az édessségek a közeledő ünnepi szezonban, mely az édesipari termékek fogyasztásának egyik legfontosabb időszaka Magyarországon.

A kakaó árának történelmi csúcsokra emelkedése a hazai édességgyártó szektort is megviselte, miként az Origón beszámoltunk, erről már a tavalyi évzáró rendezvényükön beszéltek a vállalatok képviselői. S bár a kakaó ára azóta mérséklődött, ez önmagában az idei édességszezonban tapasztalható fogyasztói árakon csak mérsékelten tudja érvényesíteni a hatását, mivel a gyártói és kereskedői oldalon egyéb, költségnövelő tényezők ez ellen hatnak. A másik ok, hogy 

az ünnepi időszakra készülő édesipari termékek döntő része cikkünk megjelenésekor már becsomagolva várja az elosztóközpontok, üzletek raktáraiban, illetve az árupolcokon, hogy a fogyasztók megvásárolják.

Előállításuk jóval korábbi, s még a magasabb árakon beszerzett kakakószállítmányok felhasználásával készült. Így a kakaó piaci árának csökkenése amennyiben az tartós marad, illetve újabb áremelkedés nem valósul meg önmagában később éreztetheti hatását a fogyasztói oldalon.

A szaloncukor-kiszerelések változásainak aktualitásához ezt a cikket ajánljuk az Origóról.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!