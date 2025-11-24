Zuhan a kakaó ára, ez több mint szenzáció – végre!

Tavaly február óta nem látott szintre esett a kakaó határidős jegyzése New Yorkban: az árak 2,7 százalékkal csökkentek, amivel az árak már 60 százalékkal mérsékeltebbek, mint a tavaly decemberben látott rekordárak. Az árak mérséklődését segíti, hogy a világpiac fő termelőjének számító Elefántcsontpart kikötőibe érkező szállítmányok a vártnál jobb exportkínálati kilátásokat jeleznek.

Újra csökkent a kakaó világpiaci ára (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Kakaó: elképzelhetetlen rekordokat ért el az ára

Emlékezetes és az Origón is több alkalommal beszámoltunk arról, hogy a kakaó piacán jelentkező nehézségek elképesztő mértékben növelték a termény világpiaci árát, melynek a közelmúltban tonnája a korábban elképzelhetetlennek tartott 10 000 dollárt is átlépte.

A lökéshullámhoz hasonló áremelekedést mutatja az alábbi árupiaci grafikon, az árak alakulását öt éves ciklusra bontva, a tonnánkénti árakkal (dollárban) együtt:

Az áremelkedési folyamat arra sarkallta az édességgyártók egy részét, hogy a költségek féken tartása érdekében csökkentsék a termékeikben felhasznált kakaó mennyiségét, illetve – miként például a Milka gyártója – mérsékeljék egyes termékeik kiszerelését. S bár idénre a korábbi évek gyenge minőségéhez és alacsony hozamához képest jobb termést jeleztek előre, a kakaó ára csak nehézkesen kezdett lefelé mozdulni. Ahhoz az is kellett, hogy a magas árak miatt mérséklődjön a kereslet. A Bloomberg szerint viszont most újra mérséklődtek az árak, ami jó hír a gyártóknak és hosszabb távon a fogyasztóknak is.

A kereskedők szorosan figyelemmel kísérik a nyugat-afrikai exportkészletek alakulását, párhuzamosan azzal, hogy mind

a ghánai, mind

az elefántcsontparti termés jobbnak mutatkozik, mint a megelőző éveké.

A gyenge termés elsődleges mozgatója volt az árak történelmi csúcsra emelkedésének. Most az elefántcsontparti kikötőkbe érkező kakaóbab mennyisége három egymást követő héten meghaladta a 100 000 tonnát, ami egyértelműen a kínálat stabilizálódását mutatja az októberi lassú szezonkezdetet követően.

Erős exporkínálat mutatkozik Elefántcsontparton a kakaóból (illusztráció)

Fotó: CRISTINA ALDEHUELA / AFP

Olcsóbbak lesznek az édességek?

A teljes megkönnyebbülés ideje azonban még nem jött el, mivel a bár a kínálat stabilnak mutatkozik, van, ami most is árnyékot vet a helyzetre. Andrew Moriarty, az Expana kakaóelemzésért felelős vezető menedzsere a múlt héten azt nyilatkozta, hogy bár a piac már számított az exportkínálat bővülésének felgyorsulására, arra lehet számítani, hogy ez az ütem a következő hetekben lelassul, és a jövő év első negyedévében beáll arra a szintre, amit tavaly az év egésze mutatott. Az elemző szerint a termés minőséget sem javult annyival, mint amennyiről az első várakozások szóltak.