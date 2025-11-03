Hatalmas változás jön a horvát autópályákon, erre nagyon kell figyelni

A kapuk miatti munkálatok ideiglenes forgalomirányítás mellett zajlanak majd, időszakosan lezárhatják a leálló-, szükség esetén pedig a haladó sávokat is. Egyes munkafázisok idején a forgalmat rövid időre teljesen leállíthatják vagy elterelhetik. A munkák főként az esti és éjszakai órákban folynak, amikor kisebb a forgalom. A HAC fokozott figyelmet kér a járművezetőktől az érintett útszakaszokon.

Új fizetőkapukat kapnak a horvát autópályák (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Nem is kapuk, hanem portálok lesznek

Sokak számára fontos információ – különösen a nyári adriai nyaralások kapcsán –, hogy milyen viszonyok uralkodnak a horvát autpályákon, de ezekkel egy zágrábi kirándulás miatt is érdemes tisztában lenni. Miként az Origo nyáron megírta, a horvátországi autópályákon továbbra is fizetőkapus díjfizetés van, bár valószínűleg idén bevezetik az online fizetést is. A horvátországi autópályákon jelent gyökeres változást, hogy a Crolibertas rendszer bevezetésével

megszűnik a fizetőkapuknál való megállás, az autósok folyamatosan haladhatnak majd az autópályákon.

A projekt 212 portál felállítását, fejlett informatikai berendezések telepítését, valamint adatfeldolgozó központok létrehozását tartalmazza.

Az elemek telepítését tesztelési fázis követi, majd a teljes rendszer országos próbaüzeme. A kivitelezést a szlovák SkyToll és a cseh TollNet alkotta konzorcium végzi a legmagasabb technológiai és biztonsági előírások szerint.

A beruházás értéke mintegy 80 millió euró, finanszírozása a Nemzeti Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervből történik.

Az új díjfizetési rendszer két, nemzetközileg bevált technológiát alkalmaz:

az ALPR rendszámfelismerő megoldást, amellyel a személyautók útdíját kezelik, valamint

a DSRC technológiát, amely az ENC-eszközt használó járművek számára biztosít érintésmentes fizetést.

A DSRC-rendszer érzékelői az autópályák fel- és lehajtóin elhelyezett fémvázakon működnek, így a járművek megállás nélkül, akár 130 km/órás sebességgel haladhatnak át. A technológia a jelenlegi ENC-készülék továbbfejlesztett változata: előre feltöltött egyenleggel működik, amelyről a lehajtáskor automatikusan levonják az útdíjat.