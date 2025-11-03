Hatalmas változás jön a horvát autópályákon, erre nagyon kell figyelni

A kapuk miatti munkálatok ideiglenes forgalomirányítás mellett zajlanak majd, időszakosan lezárhatják a leálló-, szükség esetén pedig a haladó sávokat is. Egyes munkafázisok idején a forgalmat rövid időre teljesen leállíthatják vagy elterelhetik. A munkák főként az esti és éjszakai órákban folynak, amikor kisebb a forgalom. A HAC fokozott figyelmet kér a járművezetőktől az érintett útszakaszokon.
Nem is kapuk, hanem portálok lesznek
Sokak számára fontos információ – különösen a nyári adriai nyaralások kapcsán –, hogy milyen viszonyok uralkodnak a horvát autpályákon, de ezekkel egy zágrábi kirándulás miatt is érdemes tisztában lenni. Miként az Origo nyáron megírta, a horvátországi autópályákon továbbra is fizetőkapus díjfizetés van, bár valószínűleg idén bevezetik az online fizetést is. A horvátországi autópályákon jelent gyökeres változást, hogy a Crolibertas rendszer bevezetésével
megszűnik a fizetőkapuknál való megállás, az autósok folyamatosan haladhatnak majd az autópályákon.
A projekt 212 portál felállítását, fejlett informatikai berendezések telepítését, valamint adatfeldolgozó központok létrehozását tartalmazza.
Az elemek telepítését tesztelési fázis követi, majd a teljes rendszer országos próbaüzeme. A kivitelezést a szlovák SkyToll és a cseh TollNet alkotta konzorcium végzi a legmagasabb technológiai és biztonsági előírások szerint.
A beruházás értéke mintegy 80 millió euró, finanszírozása a Nemzeti Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervből történik.
Az új díjfizetési rendszer két, nemzetközileg bevált technológiát alkalmaz:
- az ALPR rendszámfelismerő megoldást, amellyel a személyautók útdíját kezelik, valamint
- a DSRC technológiát, amely az ENC-eszközt használó járművek számára biztosít érintésmentes fizetést.
A DSRC-rendszer érzékelői az autópályák fel- és lehajtóin elhelyezett fémvázakon működnek, így a járművek megállás nélkül, akár 130 km/órás sebességgel haladhatnak át. A technológia a jelenlegi ENC-készülék továbbfejlesztett változata: előre feltöltött egyenleggel működik, amelyről a lehajtáskor automatikusan levonják az útdíjat.
Horvát lapértesülések szerint az illetékes közlekedési minisztérium szerint bár a telepítések elkezdődnek, a teljes, országos rendszer csak 2027-ben állhat majd munkába.
Erre készülhetnek a külföldi autósok
A külföldi járművek miatt bevezetett ALPR rendszámfelismerő megoldáshoz mobilalkalmazás kapcsolódik, amelyet bankkártyához kötnek, és az útdíj összegét automatikusan levonják a számláról - hasonlóan a Portugáliában és Hollandiában működő rendszerekhez.
Az új rendszer teljesen kizárja a készpénzes fizetést, és kötelezővé teszi az elektronikus fedélzeti egységek használatát.
Ez gyorsabbá, egyszerűbbé és kényelmesebbé teszi az autópályák használatát Horvátországban.
A horvát kormány célja, hogy teljesen kivezesse a hagyományos, adó jellegű költségeket az utak használatáért. A 2026-os nyári szezon végén egységesen bevezetett elektronikus útdíjmatricák az ország teljes autópálya-hálózatát lefedik majd. A rendszer mindenütt digitális és akadálymentes lesz.