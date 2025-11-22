Karácsonyi meglepetés: elszaladtak az árak Európa korábban legolcsóbb adventi vásárában

Románia szívében, Brassótól nyugatra fekszik a régi erdélyi város, Nagyszeben, amely az utóbbi években megfizethető karácsonyi vásárával hívta fel magára a figyelmet. Nagyszeben neve azonban már korábban is ismertté vált az utazók körében: 2007-ben Európa Kulturális Fővárosává választották, amivel végérvényesen felkerült a kontinens kulturális térképére.

Piata Mare főtere ad otthont minden évben a karácsonyi vásárnak / Foto: Sibiu Independent

Hangulatos karácsonyi vásár Erdélyben

Nagyszeben igen kedvelt az utazók körében, mivel az erdélyi szászok néhai kereskedelmi és kulturális központjaként számos látványosságnak ad otthont, de a város szívének egyértelműen a Piata Mare főtér számít. Nem meglepő, hogy a karácsonyi vásár is itt rendezkedik be évről évre, amely amellett, hogy kedves és hangulatos program, kedvező áraival is sok látogatót vonzott ide.

Az idei nagyszebeni karácsonyi vásár november 14-én nyitotta meg kapuit és egészen január 4-ig várja a látogatókat.

Az idei évben a rendezvény még több helyszínen zajlik és még látványosabb programokkal készültek. Kialakítottak például egy pihenőteraszt, de ismét látható a 22 méter magas óriáskerék és egy 600 négyzetméteres korcsolyapályával is készültek. A gyerekeknek a Nagy Téren a Mikulás workshopja, a Kis Téren pedig a Mikulásföld kedvez majd: utóbbin kapott helyet egy körhinta és egy virtuális szán is. Az Albert Huet téren ezen felül egy fényinstallációs ösvényt alakítottak ki.

Ilyen árakkal találkozhatunk a vásárban

Nagyszeben neve évek óta összeforrt a legolcsóbb európai karácsonyi vásár címmel, de úgy tűnik, idén elbúcsúzhat a titulustól. Árai ugyanis meglepően megugrottak tavaly óta. A nagyszebeni vásárban idén 120 árus kínálja portékáit, a Maszol portál szerint nem éppen olcsón.

Egy pohár forralt bor 15–18 lejbe, vagyis 1100–1400 forintba kerül,

egy espressoért 14 lejt, azaz 1150 forintot kell kifizetnünk,

míg egy bögre forró csokoládéért 17 lejt, mintegy 1300 forintot kérnek.

Az ételárak is borsosak: két darab töltött káposzta, nagyjából 250 gramm mennyiségben, 40 lejbe, vagyis 3000 forintba kerül, ami drágább, mint egy kilogramm csirkehús, amely 18 és 35 lej, amely forintban 1400–2600 között van az üzletekben.

Ugyanennyibe kerül egy adag marhagulyás is.

A gyömbéres mézeskalács ára 20 lej, tehát mintegy 1500 forint,

a palacsinták 25 és 40 lej, azaz 1900–3000 forint között kaphatók,

a vattacukor pedig 15 lejbe, mintegy 1100 forintba kerül.

A legolcsóbb karácsonyi vásár címet ezzel vélhetően elvesztette Nagyszeben, amelyet idén Vilnius vehet át, amelyről szintén a napokban írtunk.