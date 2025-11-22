Karácsonyi meglepetés: elszaladtak az árak Európa korábban legolcsóbb adventi vásárában

Románia szívében, Brassótól nyugatra fekszik a régi erdélyi város, Nagyszeben, amely az utóbbi években megfizethető karácsonyi vásárával hívta fel magára a figyelmet. Nagyszeben neve azonban már korábban is ismertté vált az utazók körében: 2007-ben Európa Kulturális Fővárosává választották, amivel végérvényesen felkerült a kontinens kulturális térképére.
Hangulatos karácsonyi vásár Erdélyben
Nagyszeben igen kedvelt az utazók körében, mivel az erdélyi szászok néhai kereskedelmi és kulturális központjaként számos látványosságnak ad otthont, de a város szívének egyértelműen a Piata Mare főtér számít. Nem meglepő, hogy a karácsonyi vásár is itt rendezkedik be évről évre, amely amellett, hogy kedves és hangulatos program, kedvező áraival is sok látogatót vonzott ide.
Az idei nagyszebeni karácsonyi vásár november 14-én nyitotta meg kapuit és egészen január 4-ig várja a látogatókat.
Az idei évben a rendezvény még több helyszínen zajlik és még látványosabb programokkal készültek. Kialakítottak például egy pihenőteraszt, de ismét látható a 22 méter magas óriáskerék és egy 600 négyzetméteres korcsolyapályával is készültek. A gyerekeknek a Nagy Téren a Mikulás workshopja, a Kis Téren pedig a Mikulásföld kedvez majd: utóbbin kapott helyet egy körhinta és egy virtuális szán is. Az Albert Huet téren ezen felül egy fényinstallációs ösvényt alakítottak ki.
Ilyen árakkal találkozhatunk a vásárban
Nagyszeben neve évek óta összeforrt a legolcsóbb európai karácsonyi vásár címmel, de úgy tűnik, idén elbúcsúzhat a titulustól. Árai ugyanis meglepően megugrottak tavaly óta. A nagyszebeni vásárban idén 120 árus kínálja portékáit, a Maszol portál szerint nem éppen olcsón.
- Egy pohár forralt bor 15–18 lejbe, vagyis 1100–1400 forintba kerül,
- egy espressoért 14 lejt, azaz 1150 forintot kell kifizetnünk,
- míg egy bögre forró csokoládéért 17 lejt, mintegy 1300 forintot kérnek.
- Az ételárak is borsosak: két darab töltött káposzta, nagyjából 250 gramm mennyiségben, 40 lejbe, vagyis 3000 forintba kerül, ami drágább, mint egy kilogramm csirkehús, amely 18 és 35 lej, amely forintban 1400–2600 között van az üzletekben.
- Ugyanennyibe kerül egy adag marhagulyás is.
- A gyömbéres mézeskalács ára 20 lej, tehát mintegy 1500 forint,
- a palacsinták 25 és 40 lej, azaz 1900–3000 forint között kaphatók,
- a vattacukor pedig 15 lejbe, mintegy 1100 forintba kerül.
A legolcsóbb karácsonyi vásár címet ezzel vélhetően elvesztette Nagyszeben, amelyet idén Vilnius vehet át, amelyről szintén a napokban írtunk.
Itthon vegyesek a tapasztalatok
A vidéki karácsonyi vásárok többnyire még nem nyitottak ki, de a fővárosban három helyen már ízelítőt kaphatunk az adventi hangulatból. Megnyílt az utóbbi években többször is Európa legjobb karácsonyi vásárának kikiáltott Szent István téri Advent Bazilika, és a Vörösmarty téren található Vörösmarty Classic Xmas. Közismert, hogy az adventi vásárok nem olcsóságukról híresek, de sokaknál idén is kiverte a biztosítékot az egyik nagy vásárban talált 7250 forintos lazacos lángos, amely amely füstölt lazaccal, krémsajttal, salátával és garnírunggal kínálnak. Szerencsére nem csak ilyen árakkal lehet találkozni, idén meglepően széles a 1600–2500 forintos kínálat is, mondhatni, mindegyik standnál kaphatunk valamit ételt 1600 forintért.
Tapasztalatok szerint a két vásárban ilyen árak fogadnak:
- töltött káposzta 5700
- egy szál kolbász mustárral és egy szelet kenyérrel
- gulyásleves 4850
- gulyásleves cipóban 5700
- sajtos-tejfölös lángos 3200
- füstölt lazac 7280
- kürtőskalács 3300–3900
- rétes 1900
- sült gesztenye 2800
- alkoholmentes puncs 1500
- rumpuncs 3700
- forró csoki 2000-3000
- forrócsoki alkohollal 6000 forint,
- forralt bor 1500 forint decilitere.
A különlegességre vágyókra is gondoltak, így 4500 forintért kapható a hússal töltött mini kürtőskalács, grillfeltéttel és meleg szószokkal, vagy például úgynevezett „dubaji lángos” 4900 forintért, extra feltétekkel és látványos tálalással, amelyet a pultnál sütnek, fűszereznek majd díszítenek. Az látszik, hogy kettős árazás jellemző leginkább az idei nagy karácsonyi vásárokra. A vásár egyszerre szolgálja ki az élménykereső turistákat és a jóllakni vágyó hazai látogatókat. Nem meglepő persze, hogy a kedvező árú standoknál hosszabb a sor: sokan ugyanis nem extrát keresnek, hanem meleg, házias ételt szeretnének karácsonyi hangulatban.